Samsung Gear S2'ye batarya iyileştirmesi





Samsung'un akıllı saat pazarındaki yeni gözdesi olan yuvarlak tasarımlı Gear S2, bir süredir global pazarlarda satışta bulunuyor. Saatini sürekli geliştirmeye çalışan Samsung, yayınladığı yeni bir güncelleme ile batarya tüketimi konusunda iyileştirme yapıyor.





R730TUVU1AOL3 yapı numarasına sahip olan güncelleme 4.85MB gibi küçük bir boyuta sahip ancak bataryaya doğrudan etki ettiği için önemli sayılabilir. Akıllı saatlerde batarya tüketimi büyük önem taşıyor ve küçük dokunuşlar ile önemli iyileştirmeler sağlamak mümkün.





Yeni güncellemede hataların giderilmesi ve performans artışının yanında, kullanım süresinin optimize edildiği görülüyor. Kullanım durumuna göre 2-3 gün arasında giden Samsung Gear S2 akıllı saatinin yeni güncelleme ile bu süreyi ne kadar geliştirdiği bilinmiyor ancak yarım günlük bir artış bile kullanıcı için büyük anlama sahip.





Kullanıcılar güncellemeyi saatlerine kurabilmek için ilk olarak akıllı telefon ile bağlantısını yapmaları gerekiyor. Ardından Gear Manager uygulamasında Ayarlar-Gear Hakkında sekmesine giderek güncellemenin kurulumunu başlatabiliyor.

http://www.tmonews.com/2015/12/samsung-gear-s2-update-rolling-out-with-battery-life-optimizations/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter