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Samsung Gear S2'ye batarya iyileştirmesi

Akıllı saatler için kullanım süreleri çok önemli. Bazen kullanım süresinin yarım günlük kadar iyileştirilmesi bile kullanıcı için büyük bir anlam ifade edebiliyor.
3 yıl
5,2b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Gear S2'ye batarya iyileştirmesi


Samsung'un akıllı saat pazarındaki yeni gözdesi olan yuvarlak tasarımlı Gear S2, bir süredir global pazarlarda satışta bulunuyor. Saatini sürekli geliştirmeye çalışan Samsung, yayınladığı yeni bir güncelleme ile batarya tüketimi konusunda iyileştirme yapıyor. 

R730TUVU1AOL3 yapı numarasına sahip olan güncelleme 4.85MB gibi küçük bir boyuta sahip ancak bataryaya doğrudan etki ettiği için önemli sayılabilir. Akıllı saatlerde batarya tüketimi büyük önem taşıyor ve küçük dokunuşlar ile önemli iyileştirmeler sağlamak mümkün. 

Yeni güncellemede hataların giderilmesi ve performans artışının yanında, kullanım süresinin optimize edildiği görülüyor. Kullanım durumuna göre 2-3 gün arasında giden Samsung Gear S2 akıllı saatinin yeni güncelleme ile bu süreyi ne kadar geliştirdiği bilinmiyor ancak yarım günlük bir artış bile kullanıcı için büyük anlama sahip. 

Kullanıcılar güncellemeyi saatlerine kurabilmek için ilk olarak akıllı telefon ile bağlantısını yapmaları gerekiyor. Ardından Gear Manager uygulamasında Ayarlar-Gear Hakkında sekmesine giderek güncellemenin kurulumunu başlatabiliyor.  

http://www.tmonews.com/2015/12/samsung-gear-s2-update-rolling-out-with-battery-life-optimizations/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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LGSalesB 3 yıl en beğenilen Pi
eren15935
Batarya teknolojisi gelismedigi surece su saatler zengin oyuncagi olmaktan oteye gidemez. Isim gucum yok 2 günde bir saati sarja takayim. Naapiyosun? Saati sarja takiyorum.


Sadece saat işlevi gördüğünde günlerce dayanabiliyor kardeş. Sen bu mantıkta akıllı telefonda alma.

Bkz. Napıyosun? Akıllı telefonumu şarj ediyorum
eren15935Batarya teknolojisi gelismedigi surece su saatler zengin oyuncagi olmaktan oteye gidemez. Isim gucum yok 2 günde bir saati sarja tak...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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alito 3 yıl
drfree1
ekrem71 in yaptığı haberleri engelleyebiliyormuyuz ? nasıl engelleriz yada ?

Habere girip okumayınca ve yorum yapmayınca engellemiş oluyorsun.
drfree1ekrem71 in yaptığı haberleri engelleyebiliyormuyuz ? nasıl engelleriz yada ?Habere girip okumayınca ve yorum yapmayınca engell...
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Guest-F8946C419 3 yıl
Vucüttaki enerjiden, kan akışı vs. Pili şarz edemiyorlar mı? Böylece şarz derdi geçici süre azalmışta olur.
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DH Misafiri 3 yıl
Zaten ortalama 2 gün gidiyordu sahada iyi olacak diğer saatlerden araya acti...
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mokinto 3 yıl
Ekrem 71 benim firmamda çalışan bir editör olsaydı mutlu olurdum. Battery life has been optimized lafından kocaman makale yazmış. Daha ne olsun.
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keopsdd 3 yıl
twitter'da samsungun paylastigi gear s2'nin don bebegim adli reklaminda s2 nin uyku takibi oldugu gozukuyor. acaba guncellemeylemi aktif olucak anlamadim. eski gear2 lerde bilenuyku takibi varken buna niye koymazsin ya. xiaomi nin 10 dolarlik mi band inde bile varken s2 de olmamasi sacmalik.
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boraa28 3 yıl
evet uyku takibi olmalı
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alito 3 yıl
drfree1
ekrem71 in yaptığı haberleri engelleyebiliyormuyuz ? nasıl engelleriz yada ?

Habere girip okumayınca ve yorum yapmayınca engellemiş oluyorsun.
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drfree1 3 yıl
ekrem71 in yaptığı haberleri engelleyebiliyormuyuz ? nasıl engelleriz yada ?
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x X x 3 yıl drfree1
drfree1
ekrem71 in yaptığı haberleri engelleyebiliyormuyuz ? nasıl engelleriz yada ?

Niye kanki?
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Spiderhip 3 yıl
eren15935
Batarya teknolojisi gelismedigi surece su saatler zengin oyuncagi olmaktan oteye gidemez. Isim gucum yok 2 günde bir saati sarja takayim. Naapiyosun? Saati sarja takiyorum.

Daha bu bir şey değil, yakında gözlüklerimizi de şarja takacağız. Daha sonraları bakalım daha nelerimizi takarız.
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Pi 3 yıl
Batarya teknolojisi gelismedigi surece su saatler zengin oyuncagi olmaktan oteye gidemez. Isim gucum yok 2 günde bir saati sarja takayim. Naapiyosun? Saati sarja takiyorum.
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LGSalesB 3 yıl Pi
eren15935
Batarya teknolojisi gelismedigi surece su saatler zengin oyuncagi olmaktan oteye gidemez. Isim gucum yok 2 günde bir saati sarja takayim. Naapiyosun? Saati sarja takiyorum.


Sadece saat işlevi gördüğünde günlerce dayanabiliyor kardeş. Sen bu mantıkta akıllı telefonda alma.

Bkz. Napıyosun? Akıllı telefonumu şarj ediyorum
2 Yanıt Yanıtla +5
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alito 3 yıl
İlgili bölümden kontrol ettim ama sürüm güncel diyor. Şu anda sürüm olarak R720XXU2BOKK görünüyor bende.
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samsung gear s2 battery update, Cep Tel Aksesuarları ve
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