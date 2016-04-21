Samsung KNOX, en güvenli mobil cihaz platformu olarak gösteriliyor

SeGartner raporda, on iki mobil cihaz platformunda yerleşik olarak bulunan temel işletim sistemi güvenlik özelliklerinin yanı sıra kurumsal yönetim özelliklerini de karşılaştırıldı.

Gartner raporla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Güvenlik profesyonelleri; yönetim yazılımları ve mobil güvenlik uygulamalarının dağıtımı veya farklı cihazların güvenlik kontrollerine duyacakları güven konusunda bilinçli kararlar vermelidir. Bu değerlendirme, mobil cihazlar için geçerli olan güvenlik gerekliliklerine odaklanarak, en popüler mobil cihaz platformlarını bu açıdan karşılaştırıyor.”

Samsung Electronics Yazılım ve Hizmetler, Mobil İletişim Departmanı İdari Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Injong Rhee; Samsung olarak, çekirdeğinde güvenceye alınmış uçtan uca çözümler sağlama konusundaki başarılı çalışmalarının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Mobil çözümlerin öncelikli olduğu günümüz ortamında, veri gizliliği ve koruması artık tüm mobil uygulama ve hizmetlerin de vazgeçilmez bir parçası sayılıyor. Samsung akıllı telefon donanımında yerleşik olarak bulunan ve kullanıma hazır bir güvenlik platformu olan KNOX; birçok mobil uygulamanın güçlü güvenlik ve gizlilik korumasıyla donanım üzerinde kullanımına imkan tanıyor. Gartner'ın KNOX'a birçok güvenlik özelliği için 'güçlü’ derece vermesinden gurur duyuyoruz.”

Gartner Samsung KNOX'a, Kurumsal Olarak Yönetilen Güvenlik kategorisinde, tüm platformlar arasında en "güçlü" dereceleri verdi. Rapora göre Samsung KNOX, aynı zamanda Kurumsal Olarak Yönetilen Güvenlik kategorisinde yer alan tüm güvenlik kontrolleri için de "güçlü" dereceleri alan tek platform oldu.

Bu dereceler Samsung'un, Kimlik Doğrulama Yöntemleri, Şifreleme Yönetimi, Jailbreak/Root Koruması ve Uygulama Güvenlik İncelemesi gibi kategorilerdeki endüstri lideri konumunu da vurguluyor.

Samsung KNOX, kutudan çıktığı anda savunma sanayi düzeyinde yerleşik güvenlik özellikleri sağlayan ve kurumsal kullanıma hazır cihazlar sunuyor. Cihazın donanımında yerleşik olarak bulunan Samsung KNOX, cihaz açıldığı andan itibaren uygulama başlatma boyunca cihazı koruyor.

KNOX 2.6 ise Samsung'un Galaxy S7 ve S7 edge cihazları için sunduğu mobil güvenlik platformunun en son sürümü. KNOX 2.6 güvenlik platformu, güvenliği ve kullanıcı üretkenliğini artıran bir dizi özellik içeren Android M için de optimize edildi.

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