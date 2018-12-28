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Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz

4 ay
15,7b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni arayüzü One UI incelemesi ile karşınızdayız. Android 9 temelli olan yeni arayüz hız, deneyim ve tek elle kullanım konusunda önemli adımlar atıyor.
Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni nesil arayüz olan One UI'ı inceledik. Android 9 Pie üzerinde gelen ve ülkemizde Galaxy S9 kullanıcıları için dağıtılmaya başlanan yeni arayüz hız, deneyim ve tek el kullanımına yönelik yeniliklerle geliyor. 

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anldrms34 4 ay en beğenilen
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crazywinner3 4 ay
Artık tüm uygulamalarda tüm menülerin aşağıya indirilmesi gerekiyor. Telefonlar çok büyüdü ve kullanım oldukça zorlaştı. En basidinden Chrome'da sekme değiştirmek için neden en üste ulaşmak zorundayım anlamıyorum
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___Lawyer___ 4 ay
Harika bir inceleme. One UI arayüzü deneyimi çok başka bir noktaya taşıyacak.
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mert1907 4 ay
Bende çok heycan uyandırmadı. Performans konusunda iyileştirme varsa güzel ama gerisi çok önemli değil. Ayrıca şu navigasyon tuşlarınının sağa sola kaydırılarak hareket ettirilmesi bence daha yorucu geliyor. Tek dokunuşla yapmak varken yukarı kaydır aşağı kaydır bence gereksiz. Bunu genel Pie sürümü için söylüyorum.
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N3v3N 4 ay mert1907
Bende bikac gün navigasyonu gizleyip kullandım. Yorucu olduğunu fark edince eski haline cevirdim. Navigasyon çubuğu olmayınca ekran çok şık duruyor ama parmağımı en alttan yukarı kaydirmakta zor geliyor :D ekran görüntüsü alacağım zamanlar navigasyonu kapatıyorum artık :)
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bytradm 4 ay
dokunmaya bağlı saat gösterme(alwayson)
oneplüs launcherde de var. yalnız iyi dokuma isti.
ben ön kamerayı bantlamışım. parmak basmak iyidir.
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mna 4 ay
güzel olmuş video. şimdiden sabırsızlanmaya başladık
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HAAltuntas 4 ay
Video yarıda kesiliyor diyecektim ki düzeltilmiş.
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DH Misafiri 4 ay
Çöp kutusuna attığın şey isabet olmuş
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fx57 4 ay
Arkadaşlar merhaba,
Sorun giderildi, videonun tamamını izleyebilirsiniz.
Ayrıca Donanım Haber Youtube kanalında da yayında.
Teşekkürler.
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Boragungoren 4 ay
Mobil uygulamada istenilen url bu sunucuda bulunamadı diyor telefon ios 10 ip5
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Galatas4ray 4 ay
KAmerayı telefona biraz daha yakın tutsaydınız daha iyi olurdu tepeden çok uzaktan çekmişsiniz.
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