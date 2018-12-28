Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz

Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni arayüzü One UI incelemesi ile karşınızdayız. Android 9 temelli olan yeni arayüz hız, deneyim ve tek elle kullanım konusunda önemli adımlar atıyor.

Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni nesil arayüz olan One UI'ı inceledik. Android 9 Pie üzerinde gelen ve ülkemizde Galaxy S9 kullanıcıları için dağıtılmaya başlanan yeni arayüz hız, deneyim ve tek el kullanımına yönelik yeniliklerle geliyor.