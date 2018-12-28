Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni arayüzü One UI incelemesi ile karşınızdayız. Android 9 temelli olan yeni arayüz hız, deneyim ve tek elle kullanım konusunda önemli adımlar atıyor.
Samsung'un akıllı telefonları için geliştirdiği yeni nesil arayüz olan One UI'ı inceledik. Android 9 Pie üzerinde gelen ve ülkemizde Galaxy S9 kullanıcıları için dağıtılmaya başlanan yeni arayüz hız, deneyim ve tek el kullanımına yönelik yeniliklerle geliyor.
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oneplüs launcherde de var. yalnız iyi dokuma isti.
ben ön kamerayı bantlamışım. parmak basmak iyidir.
Sorun giderildi, videonun tamamını izleyebilirsiniz.
Ayrıca Donanım Haber Youtube kanalında da yayında.
Teşekkürler.