Samsung, bada 2.0 ile kendi platformunu geliştirmeye devam ediyor

Google'ın Motorola'yı satın alacağını açıklamasıyla birlikte kapalı kapılar ardında kendi bilgi işlem teknolojilerine yönelmek için harekete geçen Samsung, kendi platformu olan bada'nın ikinci sürümüyle birlikte platformunu genişletmeyi amaçlıyor.
İlk defa Şubat 2011'de düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı gerçekleştirilen bada 2.0'ın öne çıkan özellikleri arasında multi-tasking, Wi-Fi Direct, NFC ve ses tanıma ile internet deneyimi konusunda ise HTML5 ve gelişmiş Flash fonksiyonları bulunuyor.
Platformunun öncülüğünü yapan Wave cihazları ile özellikle Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya'da önemli bir başarı elde eden Samsung, bu başarısını daha da üst noktalara taşıyabilmek amacıyla geliştiriciler sunduğu bada 2.0'ın yazılım geliştirme kitine (SDK) önemli yenilikleri eklemiş durumda. Bunlarda ilki olan Ads API, geliştiricilere hazırladıkları uygulamaların içerisinde rahatlıkla reklam yerleştirip kazançlarını arttırabilme fırsatı sunuyor. Diğer taraftan uygulama geliştirme ortamını da bada 2.0 SDK'i ile güçlendiren Samsung, daha kolay bir geliştirme için Emülatör eklerken; Profiler () gibi araçlar cihazın performansının en optimum seviyeye getirilmesini ve bellek ile işlemci gücü gibi kaynakların tam kapasiteyle kullanılmasını sağlıyor.
bada platformu ve Wave cihazlarının küresel pazarda başarılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Mobil İletişim İş Birimi'nden Sorumlu Başkanı JK Shin konuyla ilgili olarak, "Mobil teknolojinin avantajlarından ve Samsung'un pazardaki liderlik konumundan yararlanıyor. bada 2.0'da önemli mobil yeniliklerimizi biraraya getirdik ve bada 2.0'ın öncü mobil platform olması yolunda gerekli zemini hazırladık." derken, uygulama geliştirme konusunda ise "bada çok önemli bir yenilik ve Samsung'un çoklu platform stratejisinin de önemli bir unsuru. Biz de bada’nın başarısına yatırım yapmaya yoğunlaşıyoruz. Uygulama geliştirici camimamızı genişletiyoruz ve hem geliştiricilerin hem de son kullanıcıların yararlanabileceği güçlü bir eko-sistem yaratıyoruz. Uygulama geliştiricileri için yeni, eğlenceli ve ilgi çekici uygulamalarla önemli bir tüketici tabanına ulaşma fırsatı doğarken, tüketicilerin de olağanüstü bir akıllı cep telefonu deneyimini tecrübe etme olanağı oluyor." diyerek sözlerine son verdi.
Dünyanın 121 ülkesindeki kullanıcıların ziyaret edebildiği platformun uygulama mağazası "Samsung Apps" ise, bada 2.0 ile yeni satın alma seçeneklerini kullanıcıların hizmetine sunacak. 2010 Haziran ayında piyasaya sürülen ilk bada'lı akıllı telefondan sonra hayata geçen Samsung Apps'de hali hazırda 40,000 uygulama yer alırken; uygulama yükleme sayısı ilk 3 ayda 10 milyon, 2011 yılının mart ayında ise 100 milyonu aşmıştı.
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Fiyatı da Avrupa'da 400 Euro olacak.
androidde 3. parti programlarla yaptıgınız pek çok şeyi sisteme gömülü olarak wave buluyorsunuz wave 1-2 gerçekten güzel cihazlar donanım olarak tek eksigi olması istenen 5-10 uygulamanın olmaması skype gibi ben kullanmadıgımdan eksikliginide hissetmiyorum ama 720p vidyo cekimi mkv divx film leri oynatma performansı ace inizle asla deneyim edemeyeceginiz bir durum ace inizi iyi günlerde kullanmanız dilegiyle
Acaba kaçımız hergün onlarca uygulama indiriyoruz telefonumuza. Çoğumuzun kullandığı yazılımların sayısı 10u geçmez. Ha her ihtiyacım olduğunda da uygulama mağazasından binlerce seçenek arasından ihtiyacıma en uygun yazılımı indirmekte hoş tabi. 5230da kronometre olmamasına karşın oviden indirdiğim yazılımla artık kronometre özelliği geldi telefona. Bunun gibi örnekler dışında stabil bir işletim sistemi daha hayat kurtarıcıdır bana göre...
Bada'nın gelişmesi için üst segment daha çok Bada'lı telefon olmalı. Hatta başka markaların da Bada'yı kullanması Bada'yı geliştirir. Ama iOS'taki gibi sadece kendi özgü olması da hoş.
Gelişmesi için bir diğer nokta da, Samsung'un risk alması. En büyük risk, risk almamaktır diye bir söz de vardır. Yani, yeni telefonlarında artık Bada'ya yer vermeli. Android'i yavaş yavaş da bırakmalı. Android çok iyi, buna bir sözüm yok ama Samsung'un Bada'sının gelişmesi için de bu şart bence. O zaman dünya çapında büyük platformlarımız olur. Bada, iOS, Android gibi. Bu bizim lehimizedir.
2.0 tanıtılsın o zaman bu "fantazi" lafınızı bir kere daha gözden geçireceksiniz eminim.
asıl rakipsiz olan ios. Ona rakip olabilecek olan da bada dır.android uygulama bolluğu var diye tercih edilebilir fakat kaliteli az sayıdaki uygulamalar günlük kullanım için mükemmel olan bada yı daha cazip hale getirecektir.bunu hep birlikte göreceğiz.
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