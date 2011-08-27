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Samsung, bada 2.0 ile kendi platformunu geliştirmeye devam ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Samsung, bada 2.0 ile kendi platformunu geliştirmeye devam ediyor
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Google'ın Motorola'yı satın alacağını açıklamasıyla birlikte kapalı kapılar ardında kendi bilgi işlem teknolojilerine yönelmek için harekete geçen Samsung, kendi platformu olan bada'nın ikinci sürümüyle birlikte platformunu genişletmeyi amaçlıyor.

İlk defa Şubat 2011'de düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtımı gerçekleştirilen bada 2.0'ın öne çıkan özellikleri arasında multi-tasking, Wi-Fi Direct, NFC ve ses tanıma ile internet deneyimi konusunda ise HTML5 ve gelişmiş Flash fonksiyonları bulunuyor.

Platformunun öncülüğünü yapan Wave cihazları ile özellikle Avrupa, Çin ve Güneydoğu Asya'da önemli bir başarı elde eden Samsung, bu başarısını daha da üst noktalara taşıyabilmek amacıyla geliştiriciler sunduğu bada 2.0'ın yazılım geliştirme kitine (SDK) önemli yenilikleri eklemiş durumda. Bunlarda ilki olan Ads API, geliştiricilere hazırladıkları uygulamaların içerisinde rahatlıkla reklam yerleştirip kazançlarını arttırabilme fırsatı sunuyor. Diğer taraftan uygulama geliştirme ortamını da bada 2.0 SDK'i ile güçlendiren Samsung, daha kolay bir geliştirme için Emülatör eklerken; Profiler () gibi araçlar cihazın performansının en optimum seviyeye getirilmesini ve bellek ile işlemci gücü gibi kaynakların tam kapasiteyle kullanılmasını sağlıyor.

bada platformu ve Wave cihazlarının küresel pazarda başarılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Mobil İletişim İş Birimi'nden Sorumlu Başkanı JK Shin konuyla ilgili olarak, "Mobil teknolojinin avantajlarından ve Samsung'un pazardaki liderlik konumundan yararlanıyor. bada 2.0'da önemli mobil yeniliklerimizi biraraya getirdik ve bada 2.0'ın öncü mobil platform olması yolunda gerekli zemini hazırladık." derken, uygulama geliştirme konusunda ise "bada çok önemli bir yenilik ve Samsung'un çoklu platform stratejisinin de önemli bir unsuru. Biz de bada’nın başarısına yatırım yapmaya yoğunlaşıyoruz. Uygulama geliştirici camimamızı genişletiyoruz ve hem geliştiricilerin hem de son kullanıcıların yararlanabileceği güçlü bir eko-sistem yaratıyoruz. Uygulama geliştiricileri için yeni, eğlenceli ve ilgi çekici uygulamalarla önemli bir tüketici tabanına ulaşma fırsatı doğarken, tüketicilerin de olağanüstü bir akıllı cep telefonu deneyimini tecrübe etme olanağı oluyor." diyerek sözlerine son verdi.

Samsung, bada 2.0 ile kendi platformunu geliştirmeye devam ediyor
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Dünyanın 121 ülkesindeki kullanıcıların ziyaret edebildiği platformun uygulama mağazası "Samsung Apps" ise, bada 2.0 ile yeni satın alma seçeneklerini kullanıcıların hizmetine sunacak. 2010 Haziran ayında piyasaya sürülen ilk bada'lı akıllı telefondan sonra hayata geçen Samsung Apps'de hali hazırda 40,000 uygulama yer alırken; uygulama yükleme sayısı ilk 3 ayda 10 milyon, 2011 yılının mart ayında ise 100 milyonu aşmıştı.


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erdalgsk 6 yıl en beğenilen
BADA lı telefon aldığım güne lanet olsun. sırf bu yüzden samsungun hiçbirşeyini almamaya yeminliyim. NEFRET ediyorum samsungtan. uygulama yok,watsapp yok ne diye çıkarırsın kardeşim. bir ton para verip alıyoruz, kullanamıyoruz.
BADA lı telefon aldığım güne lanet olsun. sırf bu yüzden samsungun hiçbirşeyini almamaya yeminliyim. NEFRET ediyorum samsungtan. uygulama yok,watsapp yok ne diy...
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erdalgsk 6 yıl en beğenilen
BADA lı telefon aldığım güne lanet olsun. sırf bu yüzden samsungun hiçbirşeyini almamaya yeminliyim. NEFRET ediyorum samsungtan. uygulama yok,watsapp yok ne diye çıkarırsın kardeşim. bir ton para verip alıyoruz, kullanamıyoruz.
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kaptanjack026 8 yıl
Wave 3 ile ilgili herhangi bir görsel kesinlesmis bilgi yok değil mi arkadaşlar
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Fiend 8 yıl kaptanjack026
kaptanjack026
Wave 3 ile ilgili herhangi bir görsel kesinlesmis bilgi yok değil mi arkadaşlar
Var.
donanimhaber.com/...
Fiyatı da Avrupa'da 400 Euro olacak.
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engerex 8 yıl
what_tha
ben samsungun badalı telefonlarını şuna benzetiyorum; evinizin garajında muazzam güçlü ve çok şık bi spor arabanız var fakat bunu kullanabileceğiniz adam gibi bir yol yok. Kim ne derse desin, bugün için Akıllı telefon=Uygulama dır. Adam gibi uygulama olmadıkça cihazın donanımının bence pek değeri yok. Bundan bir kaç ay önce telefon alcaktım ve Samsung Wave II ile Androidli Galaxy Ace arasında çok gidip geldim. Aradaki fiyat farkı çok fazla olmamasına rağmen donanımı daha düşük olan ace i seçtim çünkü Android in imkanları çok daha fazla. Ben okadar para verip muazzam donanımlı telefon alıp sonra en basiti bi ofis ya da pdf okuyucu bulmak için neden kırk dereden su getireyim,tek bir uygulamaya bağlı kalayım. Samsung önce bada uygulamalarına el atar sonra da bada lı modelleri artırır ve piyasa da uygun fiyattan sürerse Bada gelişir bence.

androidde 3. parti programlarla yaptıgınız pek çok şeyi sisteme gömülü olarak wave buluyorsunuz wave 1-2 gerçekten güzel cihazlar donanım olarak tek eksigi olması istenen 5-10 uygulamanın olmaması skype gibi ben kullanmadıgımdan eksikliginide hissetmiyorum ama 720p vidyo cekimi mkv divx film leri oynatma performansı ace inizle asla deneyim edemeyeceginiz bir durum ace inizi iyi günlerde kullanmanız dilegiyle
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nightsoldier 8 yıl
Aynen örneğin ovi mağazada binlerce uygulama vardır ama ben sadece 2-3 tanesini kullanıyorum. Onlarda haber sitelerinin ygulamaları ve el fener facebook vs. gibi iş gören yazılımlar. Oyun ücretsiz bile yükleseniz hemen internete bağlanmak istiyor veya satın alma sekmesi çıkıyor. Bunun dışında çoğu uygulama fasa fiso. Yok cam kırığı efekti, polis sireni, radar, garip temalar vs.

Acaba kaçımız hergün onlarca uygulama indiriyoruz telefonumuza. Çoğumuzun kullandığı yazılımların sayısı 10u geçmez. Ha her ihtiyacım olduğunda da uygulama mağazasından binlerce seçenek arasından ihtiyacıma en uygun yazılımı indirmekte hoş tabi. 5230da kronometre olmamasına karşın oviden indirdiğim yazılımla artık kronometre özelliği geldi telefona. Bunun gibi örnekler dışında stabil bir işletim sistemi daha hayat kurtarıcıdır bana göre...
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Fiend 8 yıl
Bada 2.0'ın betasını kullanıyorum. Ama tam sürümü görmeden de bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum.
Bada'nın gelişmesi için üst segment daha çok Bada'lı telefon olmalı. Hatta başka markaların da Bada'yı kullanması Bada'yı geliştirir. Ama iOS'taki gibi sadece kendi özgü olması da hoş.
Gelişmesi için bir diğer nokta da, Samsung'un risk alması. En büyük risk, risk almamaktır diye bir söz de vardır. Yani, yeni telefonlarında artık Bada'ya yer vermeli. Android'i yavaş yavaş da bırakmalı. Android çok iyi, buna bir sözüm yok ama Samsung'un Bada'sının gelişmesi için de bu şart bence. O zaman dünya çapında büyük platformlarımız olur. Bada, iOS, Android gibi. Bu bizim lehimizedir.
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nightsoldier 8 yıl
Wave fiyat performans oranı iyi bir cihaz. Ama uygulama eksikligi çok önemli sorun. Bir telefonu akıllı yapan sahip olduğu uygulamalar. Bada 2 samsungun arkasında duracağı bir işletim sistemi. Amaç ios kadar stabil olmak. Bu belli oranda başarılmis ama uygulama zenginliği yok. Örneğin nokiada ücretsiz olan navi, samsungta paralı ve başarısız
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ThunComb 8 yıl
Geliştirici desteği verildiği zaman tutacak , geleceği olan bir işletim sistemi. Kullanımı kolay, android ve ios karışımı ayarında, stabil bir sistem gelişmesini isterim.
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mert1907 8 yıl
Bende şahsen Wave 3'ü bekliyorum.
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kaptanjack026 8 yıl
Bada uygulama yönünden zayıf yalnız wave 1-2 donanım yönünden çok güçlü teller sonuçta bin tl civarında çıktı ben android kullanıyorum su an yalnız wave 3 günümüzün gerektirdiği donanımla ve kaliteli flashlı net ile gelirse rek uygulama gerektireceğini sanmıyorum kendi donanimi uygulama ihtiyacı hissettiremeyecek bence
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ultiMance 8 yıl
Bada stabil ve hizli bir isletim sistemi. Ama gunumuzde isletim sistemleri sahip olduklari uygulamalarla degerlendiriliyor ve bada uygulama yonunden zayif. Gelismesi icin kaliteli uygulamalarin sayisinin artmasi lazim.
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xrf 8 yıl
tabiki çok doğru.ben kendi görüşlerimi yazdım hemen fanboyluk yaftası yapıştırdılar.android in otoriteler tarafından 2015 yılına kadar mobil sistemin yarısını oluşturacağı yönündeki açıklamalarına rağmen benim favorim bada onu belirttim.çünkü açık kaynak kodlu sistemler çabuk gelişirler fakat daha sonra karmaşık hal alabilirler virüs saldırılarına maruz kalabilirler.telefonlar da kalıcı hasarlara sebep olabilirler.bu yüzden hem kullanım kolaylığı hemde hızı ayrıca 2.0 ve daha sonraki sürümleri ile bada nın tercih edileceğini düşünüyorum.
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mert1907 8 yıl
MURATSPLAT
Google android rakipsiz. Pc ve mobil isletim sistemlerinde onemli olan gelistiricilerin desteklenmesidir. Google ise bunu cok iyi yapiyor. Bu nedenle binlerce ucretsiz uygulama kurabiliyorsunuz Android telefonlara. Samsung olayi bence fantazi. Tek derdi elimde ufakta olsa google için bir sopa hazir olsun. Ne olur ne olmaz:-)

2.0 tanıtılsın o zaman bu "fantazi" lafınızı bir kere daha gözden geçireceksiniz eminim.
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MURATSPLAT 8 yıl
Google android rakipsiz. Pc ve mobil isletim sistemlerinde onemli olan gelistiricilerin desteklenmesidir. Google ise bunu cok iyi yapiyor. Bu nedenle binlerce ucretsiz uygulama kurabiliyorsunuz Android telefonlara. Samsung olayi bence fantazi. Tek derdi elimde ufakta olsa google için bir sopa hazir olsun. Ne olur ne olmaz:-)
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xrf 8 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT
Google android rakipsiz. Pc ve mobil isletim sistemlerinde onemli olan gelistiricilerin desteklenmesidir. Google ise bunu cok iyi yapiyor. Bu nedenle binlerce ucretsiz uygulama kurabiliyorsunuz Android telefonlara. Samsung olayi bence fantazi. Tek derdi elimde ufakta olsa google için bir sopa hazir olsun. Ne olur ne olmaz:-)

asıl rakipsiz olan ios. Ona rakip olabilecek olan da bada dır.android uygulama bolluğu var diye tercih edilebilir fakat kaliteli az sayıdaki uygulamalar günlük kullanım için mükemmel olan bada yı daha cazip hale getirecektir.bunu hep birlikte göreceğiz.
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