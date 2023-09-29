Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

- Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar nasıl alınır?
- Vergisiz cep telefonu şartları neler?
- Genç kart nedir?
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Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar nasıl alınır?
Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvurmak için Genç Kart almak şart. 18 yaşında olan geçlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen bu kart, müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma olanağı sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesi üzerinden Genç Kart başvurusunda bulunulabilecek. Genç Kart’a sahip olunduktan sonra herhangi bir operatör veya mağazaya gidilerek kimlik ve öğrenci belgesi ile birlikte uygulama kapsamındaki telefon ve bilgisayarlar alınabilecek.
Vergisiz cep telefonu şartları neler?
Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, vergisiz telefon satın alabilecek. Bu fırsat öğrencilere 1 defaya mahsus sunulacak. 9500 TL’yi geçmeyen telefonlar ve bilgisayarlar için 5500 TL’ye kadar destek sağlanacak ancak ülkemizde bilgisayar ve telefon fiyatları oldukça hızlı yükseldiğinden vergisiz telefon modelleri listesi gün geçtikte daha da daralacak. Vergisiz telefon uygulamasının bir an önce başlatılması gerekiyor.
Genç kart nedir?
Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklerden belli oranda indirim veya bedava yararlanma imkanı sağlayan bir projedir. Zamanla kullanım alanının genişletileceği açıklandı. Genç kart başvuru detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.