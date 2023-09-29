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    Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar başvurusu nasıl yapılır?

    Üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayarlarda teknolojik destek sağlanacağının açıklanmasının ardından vergisiz telefon & laptop nasıl alınır, nereye başvuru yapılır merak konusu oldu.
    vergisiz telefon bilgisayar nasıl alınır başvuru şartları neler Tam Boyutta Gör
    Örgün eğitimdeki üniversite öğrencileri, vergisiz telefondan ve bilgisayardan yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanının açıklamasına göre, cep telefonu piyasa fiyatının %44.4’ü, bilgisayar piyasa fiyatının %16.7’sine varan bir oranda devlet öğrencilere telefon ve bilgisayar alımında indirim sağlayacak. Peki, 5.500 TL tutarına kadar teknolojik destekten faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? Öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır? Vergisiz bilgisayar alma şartları neler? Vergisiz telefon bilgisayar başvuru detayları haberimizde.

    Öğrencilere vergisiz telefon bilgisayar nasıl alınır?

    Vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasına başvurmak için Genç Kart almak şart. 18 yaşında olan geçlere 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen bu kart, müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma olanağı sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesi üzerinden Genç Kart başvurusunda bulunulabilecek. Genç Kart’a sahip olunduktan sonra herhangi bir operatör veya mağazaya gidilerek kimlik ve öğrenci belgesi ile birlikte uygulama kapsamındaki telefon ve bilgisayarlar alınabilecek.

    Vergisiz cep telefonu şartları neler?

    Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, vergisiz telefon satın alabilecek. Bu fırsat öğrencilere 1 defaya mahsus sunulacak. 9500 TL’yi geçmeyen telefonlar ve bilgisayarlar için 5500 TL’ye kadar destek sağlanacak ancak ülkemizde bilgisayar ve telefon fiyatları oldukça hızlı yükseldiğinden vergisiz telefon modelleri listesi gün geçtikte daha da daralacak. Vergisiz telefon uygulamasının bir an önce başlatılması gerekiyor.

    Genç kart nedir?

    Genç Kart, 18 yaşına giren gençlere kültürel ve sanatsal etkinliklerden belli oranda indirim veya bedava yararlanma imkanı sağlayan bir projedir. Zamanla kullanım alanının genişletileceği açıklandı. Genç kart başvuru detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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