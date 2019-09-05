Samsung’dan dayanıklılık odaklı Galaxy Tab Active Pro

Kısıtlı bir bölgeye hitap ediyor olsa da Samsung’un dayanıklılık odaklı mobil cihazları istikrarını hiç bozmadı. Galaxy Xcover 4S akıllı telefon modelinden sonra Galaxy Tab Active Pro karşınızda.

Galaxy Tab Active Pro fiyatı

Galaxy Tab Active Pro tablet modeli IFA 2019 fuarında resmiyet kazandı ancak Samsung teknik detaya girmedi. Bilinen S-Pen desteği olduğu ve sınıfında bu sayede farklılaşmayı başarıyor. Sızan benchmark testlerinde 10.1 inç ekran, Snapdragon 710 veya 712 yonga seti ve 4GB RAM bellek görülmüştü. Diğer taraftan odak noktası haliyle dayanıklılık.

IP68 sertifikası ile 1.5 metre su altında çalışabilen tablet modeli MIL-STD 810G US askeri standardı sayesinde de 1.2m yükseklikten düşmeye dayanıklı. Tabletin sert kauçuktan imal edilmiş dış koruma katmanı kalınlığı biraz arttırıyor.

1 Ekim tarihinde Almanya’da piyasaya çıkacak olan Galaxy Tab Active Pro için WiFi versiyonuna 599 Avro, LTE versiyonuna 679 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.