Acer performans artışı için Predator PowerGem bileşeni kullanıyor

IFA 2019 fuarında hazır sistemler ve cihazlar kadar bunlara yönelik olarak geliştirilen bileşenler de dikkat çekiyor. Acer’ın yeni Predator PowerGem adındaki soğutma bileşeni işlemcilerde yüzde 12’ye kadar performans artışı vadediyor.

Predator PowerGem nedir?

Predator PowerGem bileşeni bir tür termal katman. Normalde işlemci ile soğutucu arasına konulan termal macun veya sıvı metal gibi bileşenlerin aksine Acer bu termal katmanı kullanıyor. Termal katmanı daha çok NVMe bellek veya GPU VRM bileşenleri üzerinde görüyorduk.

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Acer’ın verdiği bilgilere göre özellikle işlemci için tasarlanan katman, bakır bileşenlere göre 4 kat daha fazla ısıyı iletiyor. Ayrıca watt değerlerini de yüzde 77 arttırmaya olanak tanıyor. Böylece bir işlemcide yüzde 12.5 civarında hız artışı sağlanabiliyor.

Acer yaptığı bazı testleri katılımcılar ile paylaştı ancak teknik detaylar verilmedi. Bu bakımdan diğer çözümlere karşı nasıl bir avantajı olacak bilinmiyor. Termal katman ilk olarak Orion 9000 masa üstü ve Helios 700 dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak.