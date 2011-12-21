Samsung dizüstü bilgisayar pazarında Sony ve Apple'ı geride bıraktı

Cep telefonu pazarında agresif bir strateji benimseyen ve arka arkaya piyasaya sunduğu modellerle 300 milyonun üzerinde satışa ulaşarak büyümesini sürdüren Samsung, dizüstü bilgisayar pazarında da vites yükseltiyor.

Yonhap News sitesinin haberine göre Samsung, global dizüstü bilgisayar pazarında 2007'de %1.4 olan pazar payını, bu yılın üçüncü çeyreğinde %6.5 seviyesine çıkarttı. Bu oran ile Sony ve Apple gibi iki güçlü rakibin önüne geçen Samsung'un 2011'in tamamında 14 milyon dizüstü bilgisayar satması bekleniyor.

Pazar payı açısından 2007'den günümüze her yıl yaklaşık %100 büyüme performansı ortaya koyan Samsung'un, önümüzdeki yıl satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'de yeni netbook modelleri sunması beklenmeyen Samsung'un, ultrabook tabanlı çözümlere daha fazla yatırım yapması muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak Windows 8 işletim sisteminden en fazla fayda sağlayacak üreticilerden biri olarak yine Samsung'un adı öne çıkıyor.

Bilindiği üzere Windows 8'in ARM versiyonu da olacak ve Samsung diğer PC üreticileri arasında kendi ARM işlemcisini geliştirip üretebilen tek firma konumunda. Her ne kadar Apple da kendi ARM işlemcilerini tasarlıyor olsa bile bu işlemcilerin hacimli üretimini Samsung'a yaptırıyor.