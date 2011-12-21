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Samsung dizüstü bilgisayar pazarında Sony ve Apple'ı geride bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,8b
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23
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cep telefonu pazarında agresif bir strateji benimseyen ve arka arkaya piyasaya sunduğu modellerle 300 milyonun üzerinde satışa ulaşarak büyümesini sürdüren Samsung, dizüstü bilgisayar pazarında da vites yükseltiyor.
Yonhap News sitesinin haberine göre Samsung, global dizüstü bilgisayar pazarında 2007'de %1.4 olan pazar payını, bu yılın üçüncü çeyreğinde %6.5 seviyesine çıkarttı. Bu oran ile Sony ve Apple gibi iki güçlü rakibin önüne geçen Samsung'un 2011'in tamamında 14 milyon dizüstü bilgisayar satması bekleniyor.
Pazar payı açısından 2007'den günümüze her yıl yaklaşık %100 büyüme performansı ortaya koyan Samsung'un, önümüzdeki yıl satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'de yeni netbook modelleri sunması beklenmeyen Samsung'un, ultrabook tabanlı çözümlere daha fazla yatırım yapması muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak Windows 8 işletim sisteminden en fazla fayda sağlayacak üreticilerden biri olarak yine Samsung'un adı öne çıkıyor.
Bilindiği üzere Windows 8'in ARM versiyonu da olacak ve Samsung diğer PC üreticileri arasında kendi ARM işlemcisini geliştirip üretebilen tek firma konumunda. Her ne kadar Apple da kendi ARM işlemcilerini tasarlıyor olsa bile bu işlemcilerin hacimli üretimini Samsung'a yaptırıyor.

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Batuist 7 yıl en beğenilen
samsung nereye el atsa kurutuyor orayı.. diğer global firmaların en büyük kabusu durumunda.. ama tüketiciler için ise çok çok önemli bir firma konumunda.. samsung ve son zamanlarda lenovo notebook pazarında bence fiyat performans oranları ile öne çıkan iki marka.. her ikiside son derece kaliteli ürünlere imza atıyorlar.. asya pazarından çıkıpta büyüklüğü ve kalitesiyle fark yaratan tek firma samsung.. umarım bu başarısını hep sürdürür..
samsung nereye el atsa kurutuyor orayı.. diğer global firmaların en büyük kabusu durumunda.. ama tüketiciler için ise çok çok önemli bir firma konumunda.. samsu...
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denixt 6 yıl
samsung çok satabilir ama asla bir apple bir sony kalitesine ulaşamaz apple ve sony dünyanın en çekici tasarımlarına sahip cihazlardır ben hiç bir zaman çamaşır bulaşık makinesi üreten firmadan elektronik cihaz almam
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smunknown 7 yıl
Ben kendim bilgisayar magazasinda çalisiyorum. Samsung son zamanlarda iyice ilerledi bu iste, teknik servisi çok hizli ve gayet kolay, Asus gibi ugrastirmiyorlar adami. Fiyatlari da makul. Böyle devam ederse, diger firmalarin canini çok yakacak.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Apple pc üreticisi değil diyen biri var.Biraz komik geldi .Çok satınca pc üreticisi oluyo Samsung geçince pc üretmiyo ki oluyo.....
Heralde Bunlar gökten zembille indi
Diz Üstü Bilgisayarlar Kategorisi...
1) Mac Book
2) Mac Book Pro
3) Mac Book Air
Masaüstü Bilgisayarlar Kategorisi....
4) İ mac
5) Mac Pro
6) Mac Mini
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4ewer23 7 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26
Apple pc üreticisi değil diyen biri var.Biraz komik geldi .Çok satınca pc üreticisi oluyo Samsung geçince pc üretmiyo ki oluyo.....
Heralde Bunlar gökten zembille indi
Diz Üstü Bilgisayarlar Kategorisi...
1) Mac Book
2) Mac Book Pro
3) Mac Book Air
Masaüstü Bilgisayarlar Kategorisi....
4) İ mac
5) Mac Pro
6) Mac Mini

anlatmazsın boşuna yorulma dostum onlar için mac book prolar airler gokten inmis farklı şeyler.
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4ewer23 7 yıl
exynos islemciler gökten mi düşüyor yoksa samsung fabrikasndamı üretiliyor biri buna cevap versin ?
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TikaMasala 7 yıl 4ewer23
4ewer23
exynos islemciler gökten mi düşüyor yoksa samsung fabrikasndamı üretiliyor biri buna cevap versin ?

Exynos dedigin standart arm a9 dualcore + arm mali gpu dan olusan soc dir. Samsungun kendi tasarladigi degil hazir olarak arm dan lisanslayip urettigi islemcidir. Fanboyluk gozunuzu kor etmis.
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erci501 7 yıl
samsung un işi bu geride bırakmak
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umutarslan.com 7 yıl
@overclocking
bir zamanlar sıfır km samsung notebookun içinde hitachi disk çıkmıştı.ne alakaysa :) zaten disk bölümünü şimdi sattı.yani bu samsung hipermarket gibi bir şirket değil yan yana diskçi ramci dvdci monitörcüsü yok :D kocaman şirket bölümleri birbirinden bağımsız.Demek ki hitachi disk koymak daha ucuza gelmesini sağlıyormuş o yüzden koydular.Adamlar kazanacağı paraya bakıyor marka delisi değiller.
Ayrıca pc satıcısı olduğumdan biliyorum servisi en güzel hızlı(işyerimin yakınında samsung servisi var) sorunsuz ve ucuz laptoplar yapıyorlar.Bu karşılaştırmada sony'i anladımda apple ne alaka onu anlamadım.
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OverClocK1ng 7 yıl
"@free4200 bebeğim samsung işlemci üretmiyor :) Kullandığı işlemci çok hızlı demek istedim sanırım. Samsungu tek burda katkısı parçaları birleştiriyor.Birde Kasayı tasarlıyor.Sonra sizin gibi değerli müşterilere sunuyor. MUCK (:"
Aksine Samsung, ekranından, kasasından, Ramlerinden, Harddiskinden, dvd yazıcısından, klavyesinden..............
kalanını yazmama gerek yok zaten. Anlayan anladı.
İşlemci ve anakart ve varsa ekran kartı hariç diyeyim olsun bitsin. Hatta varsa o ekran kartının üzerindeki Ramleri de o üretiyordur büyük ihtimalle.
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TikaMasala 7 yıl
Samsung fandroidleri toplanmis gene. Apple pc ureticisi degil kinkiyaslama bile yanlis. Samsung sıkıysa dell ve hp yi gecsin!
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aslanemre58 7 yıl
Türkiye'ye R560'dan beri ele avuca gelen başka bir F/P cihazını göremedim
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4ewer23 7 yıl
misafir samsung arm tabanlı exynos işlemci üretiyor ,tasarlıyor ve win8 de arm destekli olucak yani samsung işlemciler pclerde kullanılabilicek.buda sana muck ;)emin ol burdaki insanlar en az senin kadar ve senden daha fazla teknoloji den haber ler;)
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Cengaver53 7 yıl
arkadaş biraz samsungu sevmiyor ondan eleştirmiştir ama adamlar üretiyor arm işlemcileri,biraz daha araştırma yaparsan görebilirsin.adamlar ciddi manada dizüstü, tablet ve telefon pazarına pazara yatırım yapıyor.
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HighonFire 7 yıl
series 7 gamer türkiye pazarına 3000tlden girse bile direkt f/p 1.cisi olur
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