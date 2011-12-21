Samsung dizüstü bilgisayar pazarında Sony ve Apple'ı geride bıraktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Cep telefonu pazarında agresif bir strateji benimseyen ve arka arkaya piyasaya sunduğu modellerle 300 milyonun üzerinde satışa ulaşarak büyümesini sürdüren Samsung, dizüstü bilgisayar pazarında da vites yükseltiyor.
Yonhap News sitesinin haberine göre Samsung, global dizüstü bilgisayar pazarında 2007'de %1.4 olan pazar payını, bu yılın üçüncü çeyreğinde %6.5 seviyesine çıkarttı. Bu oran ile Sony ve Apple gibi iki güçlü rakibin önüne geçen Samsung'un 2011'in tamamında 14 milyon dizüstü bilgisayar satması bekleniyor.
Pazar payı açısından 2007'den günümüze her yıl yaklaşık %100 büyüme performansı ortaya koyan Samsung'un, önümüzdeki yıl satışlarını daha da arttırması bekleniyor. 2012'de yeni netbook modelleri sunması beklenmeyen Samsung'un, ultrabook tabanlı çözümlere daha fazla yatırım yapması muhtemel görünüyor. Tüm bunlara ek olarak Windows 8 işletim sisteminden en fazla fayda sağlayacak üreticilerden biri olarak yine Samsung'un adı öne çıkıyor.
Bilindiği üzere Windows 8'in ARM versiyonu da olacak ve Samsung diğer PC üreticileri arasında kendi ARM işlemcisini geliştirip üretebilen tek firma konumunda. Her ne kadar Apple da kendi ARM işlemcilerini tasarlıyor olsa bile bu işlemcilerin hacimli üretimini Samsung'a yaptırıyor.
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Heralde Bunlar gökten zembille indi
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1) Mac Book
2) Mac Book Pro
3) Mac Book Air
Masaüstü Bilgisayarlar Kategorisi....
4) İ mac
5) Mac Pro
6) Mac Mini
anlatmazsın boşuna yorulma dostum onlar için mac book prolar airler gokten inmis farklı şeyler.
Exynos dedigin standart arm a9 dualcore + arm mali gpu dan olusan soc dir. Samsungun kendi tasarladigi degil hazir olarak arm dan lisanslayip urettigi islemcidir. Fanboyluk gozunuzu kor etmis.
bir zamanlar sıfır km samsung notebookun içinde hitachi disk çıkmıştı.ne alakaysa :) zaten disk bölümünü şimdi sattı.yani bu samsung hipermarket gibi bir şirket değil yan yana diskçi ramci dvdci monitörcüsü yok :D kocaman şirket bölümleri birbirinden bağımsız.Demek ki hitachi disk koymak daha ucuza gelmesini sağlıyormuş o yüzden koydular.Adamlar kazanacağı paraya bakıyor marka delisi değiller.
Ayrıca pc satıcısı olduğumdan biliyorum servisi en güzel hızlı(işyerimin yakınında samsung servisi var) sorunsuz ve ucuz laptoplar yapıyorlar.Bu karşılaştırmada sony'i anladımda apple ne alaka onu anlamadım.
Aksine Samsung, ekranından, kasasından, Ramlerinden, Harddiskinden, dvd yazıcısından, klavyesinden..............
kalanını yazmama gerek yok zaten. Anlayan anladı.
İşlemci ve anakart ve varsa ekran kartı hariç diyeyim olsun bitsin. Hatta varsa o ekran kartının üzerindeki Ramleri de o üretiyordur büyük ihtimalle.
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