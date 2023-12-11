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    Samsung'un pazar payı %26 düştü

    Mevcut pazar durumuna bakıldığında, Samsung liderliğini koruyor. Ancak bu, şirket için sorunsuz bir yolculuk anlamına gelmiyor. Pazar payları %26 oranında azaldı.

    Samsung'un pazar payı %26 düştü Tam Boyutta Gör

    2023 yılının üçüncü çeyreğinde, Güneydoğu Asya'daki akıllı telefon pazarı %4'lük bir düşüş yaşayarak toplamda 23 milyon adede ulaştı. Bu düşüş, enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi istikrarsız makroekonomik faktörlere bağlandı. Bu zorluklara rağmen, düşüş oranının tek haneli rakamlara indirgenmesi, olası bir toparlanmanın işareti olarak görülüyor.

    Mevcut pazar durumuna bakıldığında, Samsung liderliğini koruyor. Ancak bu, şirket için sorunsuz bir yolculuk anlamına gelmiyor. Pazar payları %26 oranında azaldı ve telefon satışları bir önceki çeyrekten 6 milyondan 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 4.4 milyona düştü. İkinci sırada bulunan Oppo, %9'luk bir düşüş yaşarken, üçüncü sıradaki Xiaomi %8'lik bir artış gösterdi. Dikkat çeken isim ise Tecno oldu; sadece bir çeyrekte %69'luk bir büyüme göstererek Xiaomi ile eşit sayıda telefon sattı.

    Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya'daki akıllı telefon pazarının sadece sayısal değil, aynı zamanda teknolojik açıdan da önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi devlerin yanı sıra Tecno gibi yeni oyuncuların da pazardaki varlıklarını artırması, rekabetin daha da kızışacağının bir göstergesi. Pazarın bu dinamik yapısı, hem tüketiciler hem de üreticiler için yeni fırsatlar ve meydan okumalar sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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