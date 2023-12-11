Samsung'un pazar payı %26 düştü

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2023 yılının üçüncü çeyreğinde, Güneydoğu Asya'daki akıllı telefon pazarı %4'lük bir düşüş yaşayarak toplamda 23 milyon adede ulaştı. Bu düşüş, enflasyon ve yüksek faiz oranları gibi istikrarsız makroekonomik faktörlere bağlandı. Bu zorluklara rağmen, düşüş oranının tek haneli rakamlara indirgenmesi, olası bir toparlanmanın işareti olarak görülüyor.

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Mevcut pazar durumuna bakıldığında, Samsung liderliğini koruyor. Ancak bu, şirket için sorunsuz bir yolculuk anlamına gelmiyor. Pazar payları %26 oranında azaldı ve telefon satışları bir önceki çeyrekten 6 milyondan 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 4.4 milyona düştü. İkinci sırada bulunan Oppo, %9'luk bir düşüş yaşarken, üçüncü sıradaki Xiaomi %8'lik bir artış gösterdi. Dikkat çeken isim ise Tecno oldu; sadece bir çeyrekte %69'luk bir büyüme göstererek Xiaomi ile eşit sayıda telefon sattı.

Bu gelişmeler, Güneydoğu Asya'daki akıllı telefon pazarının sadece sayısal değil, aynı zamanda teknolojik açıdan da önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi devlerin yanı sıra Tecno gibi yeni oyuncuların da pazardaki varlıklarını artırması, rekabetin daha da kızışacağının bir göstergesi. Pazarın bu dinamik yapısı, hem tüketiciler hem de üreticiler için yeni fırsatlar ve meydan okumalar sunuyor.

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