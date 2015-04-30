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Samsung ile yeni nesil SUHD TV'leri ve TRT 4K işbirliğini konuştuk

4 yıl
36,6b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile nanokristallerin kullanıldığı Quantum Dot teknolojisine sahip yeni nesil SUHD televizyonları ve Ultra HD içerik konusunda TRT 4K kanalı ile yaptıkları işbirliğini konuştuk.
 

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WB 4 yıl en beğenilen
Eskiden tv alinirdi 10 sene kullanilirdi, simdi pc yada telefon gibi 2 senede degistirme ihtiyaci duyuyor insan, alsan pisman almasan pisman..
2 Yanıt Yanıtla +10
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NeroWin 4 yıl
Yav Erdi abi daha yeni çıktı hastahaneden başka editör kalmadı mı adamı bu kadar yoruyorsunuz. Kaç tane video ve inceleme çekmiş.Ameliyattan sonraki ilk günlerde bu kadar yorulması iyi değil.
Yav Erdi abi daha yeni çıktı hastahaneden başka editör kalmadı mı adamı bu kadar yoruyorsunuz. Kaç tane video ve inceleme çekmiş.Ameliyattan sonraki ilk günlerd...
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No Way Out 4 yıl
''Eğer bir sUHD televizyon alırsanız keyfiniz sonsuz katlanır'' bunu duydukdan sonra videoyu kapadım. Çok bilimsel konuştuğu için anlayamıyorum...
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theyapici 4 yıl
bir tv ye en ucuz modeline 10 bin çok aga insancıl fiyatlar bekliyoruz
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artemisbd 4 yıl
Tv lerinizden kadmiyum hortlayıp ailenizi zehirler vallah, hele yeni tvlerini öyle parlak yapmışlar ki gözde uzun sürede kalıcı hasar oluştursun diye, sanki ne kadar parlak o kadar iyi gibi.Yarısını bile izlemeye tahammül edemedim, satacağız diye saçmalıyorlar ancak. Bi yenilik yapacaksanız gözlüksüz 3d üstünde çalışın.
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umut_baris 4 yıl artemisbd
artemisbd

Tv lerinizden kadmiyum hortlayıp ailenizi zehirler vallah, hele yeni tvlerini öyle parlak yapmışlar ki gözde uzun sürede kalıcı hasar oluştursun diye, sanki ne kadar parlak o kadar iyi gibi.Yarısını bile izlemeye tahammül edemedim, satacağız diye saçmalıyorlar ancak. Bi yenilik yapacaksanız gözlüksüz 3d üstünde çalışın.

Yap demoyu bas kontrastı gitsin.

Dizi izleyen insanlara bu yeter zaten.

Bir televizyona en fazla 1800 lira veririm. Kimse bana 3-4-5 bin lira çıkarttıramaz.
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DH Misafiri 4 yıl
SAMSUNG 55HU7200 TV nasıldır,kullanandan lütfen.
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sedoman34 4 yıl
dünün paçalı donla gezen çocukları asus ve samsung teknoloji üretir olmuş vay be .bu iki firmanın da en büyük özelliği taklitçi ve en vasat ürünleri ucuza sürüp ortalığı karıştırmak. bu sayede birçok firmayı iç edip ortaya çıktılar.
misal abit çatır çatır birinci sınıf anakart yaparken asus kumda oynuyordu.
toshiba, sony, Panasonic tv tlf üretirken samsung mafya ya adam topluyordu o dönem.
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sakiri 4 yıl sedoman34
sedoman34
dünün paçalı donla gezen çocukları asus ve samsung teknoloji üretir olmuş vay be .bu iki firmanın da en büyük özelliği taklitçi ve en vasat ürünleri ucuza sürüp ortalığı karıştırmak. bu sayede birçok firmayı iç edip ortaya çıktılar.
misal abit çatır çatır birinci sınıf anakart yaparken asus kumda oynuyordu.
toshiba, sony, Panasonic tv tlf üretirken samsung mafya ya adam topluyordu o dönem.

Neyse sende o aralar amerikayi keşfediyordun. Hiç gülecegim yoktu.
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FerdosParadise 4 yıl
Geçmiş olsun Erdi Baba.
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DH Misafiri 4 yıl
ezik fakirler ağlaşmış...
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DH Misafiri 4 yıl
sanki içerik varda suhd tartışıyoruz
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Göztepeli 4 yıl
Hiç teknik detaylardan bahsedilmemiş.Birde 50p dedikleri şey tazeleme hızımı anlamadım, benim tv de info tuşuna basınca 1920*1080/50i yazıyor aradaki fark nedir.
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frostburn 4 yıl
bu arada ben de yorumu yapayım ,
SUHD nin UHD den ne farkı var .
Başına nasıl soktuğumuzu daha iyi göstersin diye S ekledik.
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frostburn 4 yıl
ERdi bey hiç yerinde durmuyor maşallah iyi toparlamışsın ama zorlama kendini bu kadar , tekrar geçmiş olsun.
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