Samsung ile yeni nesil SUHD TV'leri ve TRT 4K işbirliğini konuştuk

Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile nanokristallerin kullanıldığı Quantum Dot teknolojisine sahip yeni nesil SUHD televizyonları ve Ultra HD içerik konusunda TRT 4K kanalı ile yaptıkları işbirliğini konuştuk.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.