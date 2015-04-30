Samsung ile yeni nesil SUHD TV'leri ve TRT 4K işbirliğini konuştuk

artemisbd Tv lerinizden kadmiyum hortlayıp ailenizi zehirler vallah, hele yeni tvlerini öyle parlak yapmışlar ki gözde uzun sürede kalıcı hasar oluştursun diye, sanki ne kadar parlak o kadar iyi gibi.Yarısını bile izlemeye tahammül edemedim, satacağız diye saçmalıyorlar ancak. Bi yenilik yapacaksanız gözlüksüz 3d üstünde çalışın.
sedoman34 dünün paçalı donla gezen çocukları asus ve samsung teknoloji üretir olmuş vay be .bu iki firmanın da en büyük özelliği taklitçi ve en vasat ürünleri ucuza sürüp ortalığı karıştırmak. bu sayede birçok firmayı iç edip ortaya çıktılar.misal abit çatır çatır birinci sınıf anakart yaparken asus kumda oynuyordu. toshiba, sony, Panasonic tv tlf üretirken samsung mafya ya adam topluyordu o dönem.
Yap demoyu bas kontrastı gitsin.
Dizi izleyen insanlara bu yeter zaten.
Bir televizyona en fazla 1800 lira veririm. Kimse bana 3-4-5 bin lira çıkarttıramaz.
misal abit çatır çatır birinci sınıf anakart yaparken asus kumda oynuyordu.
toshiba, sony, Panasonic tv tlf üretirken samsung mafya ya adam topluyordu o dönem.
Neyse sende o aralar amerikayi keşfediyordun. Hiç gülecegim yoktu.
SUHD nin UHD den ne farkı var .
Başına nasıl soktuğumuzu daha iyi göstersin diye S ekledik.