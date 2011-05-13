Samsung tabletler için 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekran hazırladı

Super AMOLED Plus ekrana sahip olan Galaxy S II modelini, sunduğu görsel deneyim en yüksek akıllı telefon olarak tanımlayan Samsung, panel teknolojilerindeki uzmanlığı ile çıtayı daha da yukarı çekmeye hazırlanıyor. Firma cephesinde gelen bilgilere göre 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek SID Display Week 2011 Uluslararası Sempozyumunda, 2560 x 1600 piksel (WQXGA) ile Full HD'nin de üzerinde çözünürlük desteği sunan 10.1-inç boyutundaki "tablet bilgisayar" ekranı tanıtılacak.

Açıklanan bilgilere göre prototip aşamasındaki ekran açıkhava parlaklık moduna sahip olan yeni tablet ekranı tipik kullanımda 300 cd/m2 olan parlaklığını dış kullanımda 600 cd/m2 seviyesine kadar çıkartabilecek. 300 dpi piksel yoğunluğuna sahip olduğu belirtilen ekranın renk paleti %72 olarak açıklanırken, PenTile ekran teknolojisine sahip olduğu ve RGB şeritli ekranlara göre %40 daha az güç tüketeceğine dikkat çekiliyor. Henüz prototip aşamasındaki yeni tablet ekranının ne zaman üretime gireceği ise henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere iPad 2 için yüksek çözünürlüklü ekran kullanacağı öne sürülmüş ancak daha sonra panel maliyetleri beklenen seviyeye gerileyemediği için bundan vazgeçildiği öne sürülmüştü. Şu an için olmasa bile bir sonraki jenerasyonda tabletlerin yüksek çözünürlük desteğine sahip olacağı biliniyor ve bu konuda işletim sistemlerine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, tabletler için geliştirdiği dört çekirdekli Tegra 3 platformunun 2560 x 1600 piksel çözünürlük desteği sunacağını açıklamıştı.