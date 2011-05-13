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Samsung tabletler için 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekran hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15b
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18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Super AMOLED Plus ekrana sahip olan Galaxy S II modelini, sunduğu görsel deneyim en yüksek akıllı telefon olarak tanımlayan Samsung, panel teknolojilerindeki uzmanlığı ile çıtayı daha da yukarı çekmeye hazırlanıyor. Firma cephesinde gelen bilgilere göre 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek SID Display Week 2011 Uluslararası Sempozyumunda, 2560 x 1600 piksel (WQXGA) ile Full HD'nin de üzerinde çözünürlük desteği sunan 10.1-inç boyutundaki "tablet bilgisayar" ekranı tanıtılacak.

Samsung tabletler için 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekran hazırladı
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Açıklanan bilgilere göre prototip aşamasındaki ekran açıkhava parlaklık moduna sahip olan yeni tablet ekranı tipik kullanımda 300 cd/m2 olan parlaklığını dış kullanımda 600 cd/m2 seviyesine kadar çıkartabilecek. 300 dpi piksel yoğunluğuna sahip olduğu belirtilen ekranın renk paleti %72 olarak açıklanırken, PenTile ekran teknolojisine sahip olduğu ve RGB şeritli ekranlara göre %40 daha az güç tüketeceğine dikkat çekiliyor. Henüz prototip aşamasındaki yeni tablet ekranının ne zaman üretime gireceği ise henüz bilinmiyor.

Samsung tabletler için 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekran hazırladı
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Hatırlanacağı üzere iPad 2 için yüksek çözünürlüklü ekran kullanacağı öne sürülmüş ancak daha sonra panel maliyetleri beklenen seviyeye gerileyemediği için bundan vazgeçildiği öne sürülmüştü. Şu an için olmasa bile bir sonraki jenerasyonda tabletlerin yüksek çözünürlük desteğine sahip olacağı biliniyor ve bu konuda işletim sistemlerine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, tabletler için geliştirdiği dört çekirdekli Tegra 3 platformunun 2560 x 1600 piksel çözünürlük desteği sunacağını açıklamıştı.


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taners9 8 yıl
Keşke bunun 3 katı çözünürlük olsa. 1'' 1080p ekranlar yapsalar da direk gözlük olarak takıp full hd, ultra real 3D filmler izlesek otobüste evde.
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smart1978 8 yıl
Yüksek çözünürlük daha doğrusu yüksek ppi veya dpi keskin yazılar ve resimler elde edilir... Özellikle yazı fontları uzun okumaalarda gözü yormaz...

Bu tabletleri kesim Apple kullanacaktır... Sonra Samsung kendi ürünleri için..
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santanio 8 yıl
1440p diye internette bi aratırsanız iyi edersiniz :) bu çözünürlük işi 720p 1080p ye çakılı kalacakmı sanmıştınız. 50" üstü tvlerde 1080p nin yetersiz kaldığını sağır sultan biliyor :))) boşuna bugünden 4000x3000 çözünürlüklü kameralarla filmler çekilmiyor. gelecekte ısıtıp ısıtıp önümüze konulan eski filmlerin 2160p versiyonlarını göreceğiz.
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slicer 8 yıl
Bence 10.1" ekran için gereksiz derecede yüksek bir çözünürlük.
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olağan_şüpheli 8 yıl

santanio

1440p diye internette bi aratırsanız iyi edersiniz :) bu çözünürlük işi 720p 1080p ye çakılı kalacakmı sanmıştınız. 50" üstü tvlerde 1080p nin yetersiz kaldığını sağır sultan biliyor :))) boşuna bugünden 4000x3000 çözünürlüklü kameralarla filmler çekilmiyor. gelecekte ısıtıp ısıtıp önümüze konulan eski filmlerin 2160p versiyonlarını göreceğiz.

bence 1080 hd tvler için yeterli.... adam gibi riplenmiş 720p ler bile 107 ekranda rahat izleniyor...
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muratsss 8 yıl
standartlar yükseliyor ileride pek tabi daha da yükselecektir teknoloji bu durduğu yerde duramazki :)
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ogkasa 8 yıl
bencede olumlu bi adım. Bunu şu anda üretimi 3 5 yıl sonrası için standart olacağı anlamına gelir
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LaFleur- 8 yıl
adamlar 1280x600 ü ikiye katlamış . apple örnek alır umuyoruz.
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Batuist 8 yıl
o panel işlemcilerin canına okur..
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TheValoran 8 yıl
Daha görmeden herkeste bir önyargı.
Bence olumlu bir adım.
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Mr.Loney 8 yıl
Cagdas dv6196
2560 x 1600 e hiç hiç gerek yok.Faydası olmaz zararı olur.1920 x 1080 yapsınlar yeter, artar bile.10 saat pil ömürlü 2560x1600 yapacaklarına 12 saat pil ömürlü 1920x1080 yapsınlar çok daha tercih ederim.Sırf mevcut uygulamalar x2 olarak çalışsın diye bu rakamlar ortaya çıkıyor.iPhone x 2 = iPad mantığı..Not= Tabi bu yazı bugunun şartlarında yazıldı. Eğer 2015e kadar TV ve monitörlerde, hatta dijital makinalarda video kaydı 2560x1600 standartına kayarsa o zaman isterim tabi.

pil tüketimi % 40 daha az diyor okumadınmı
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Xagdas 8 yıl
Mr.Loney

Cagdas dv6196

2560 x 1600 e hiç hiç gerek yok.Faydası olmaz zararı olur.1920 x 1080 yapsınlar yeter, artar bile.10 saat pil ömürlü 2560x1600 yapacaklarına 12 saat pil ömürlü 1920x1080 yapsınlar çok daha tercih ederim.Sırf mevcut uygulamalar x2 olarak çalışsın diye bu rakamlar ortaya çıkıyor.iPhone x 2 = iPad mantığı..Not= Tabi bu yazı bugunun şartlarında yazıldı. Eğer 2015e kadar TV ve monitörlerde, hatta dijital makinalarda video kaydı 2560x1600 standartına kayarsa o zaman isterim tabi.


pil tüketimi % 40 daha az diyor okumadınmı

Ne alaka? Ben ne demişim sen asıl onu okumadın mı?

Senin için özetliyim = "2560x1600'e ne gerek var, TV out alsak bile 1920x1080'i geçemeyiz. O kadar piksel koyucaklarına bi gıdım daha şarj gitse ben tercih ederim"
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ScreamAiMFire 8 yıl
Zaten bunu bizim gibi kullanıcılarrın alacağını sanmıyorum. Yüksek çözünürlükle işi olan adam alır. Daha benim evdeki ekran max 1280*1024 biraz yavaş gitsinler. :)
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eeevrim 8 yıl
Kesinlikle monitör ve ekranlardan aldığımız kalite giderek artmakta bugün 1080 p bizleri yeterince memnun etmesine rağmen 2560x1600 gibi çözünürlükleri görsek kim bilir neler olur bu çözünürlük ilerde standart olursa firmalar üstüne de 3D destekli ürünler piyasaya çıkartırsa hele birde gözlüksüz 3D artık neler olur tahmin bile edemiyorum
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V4LKyR 8 yıl
1920x1080 çözünürlüklü tabletler çıkınca ve bunların pil ömrü 10 saatten fazla olursa, dünyanın hali nice olur.
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ManoMachine 8 yıl
dikkat ettiyseniz LCD yalnız amoled değil...
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Xagdas 8 yıl
2560 x 1600 'e hiç hiç gerek yok.
Faydası olmaz zararı olur.
1920 x 1080 yapsınlar yeter, artar bile.
10 saat pil ömürlü 2560x1600 yapacaklarına 12 saat pil ömürlü 1920x1080 yapsınlar çok daha tercih ederim.
Sırf mevcut uygulamalar x2 olarak çalışsın diye bu rakamlar ortaya çıkıyor.
iPhone x 2 = iPad mantığı..
Not= Tabi bu yazı bugunun şartlarında yazıldı. Eğer 2015'e kadar TV ve monitörlerde, hatta dijital makinalarda video kaydı 2560x1600 standartına kayarsa o zaman isterim tabi.
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