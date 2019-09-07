Samsung’un A-die içeren RAM kitinin detayları ortaya çıktı

Hafıza ürünleri piyasasında liderliği elinden bırakmayan Samsung ayrıca ürettiği DRAM ve NAND Flasah yongalarının kalitesiyle de adından söz ettiriyor. Firmanın ürettiği başarılı B-die yongaları bir süre önce yerini A-die ailesine bırakmıştı.

Samsung B-die yongalarını üretmekten niye vazgeçti?

Detaylar

Öyle ya da böyle Samsung B-die modüllerini geçtiğimiz çeyrekte EOL aşamasına geçirdi. RAM PCB’lerindeki yeni isim A-die’a dair fazla bir detay da henüz açıklanmamıştı. Bir kullanıcının bulduğu detaylara göre M378A4G43AB2-CVF adlandırmasına sahip 32 GB kapasiteli DDR4 RAM modülündeki DRAM modülleri 2933 MHz’de görev yapıyor.

Samsung, CL 21-21-21 zamanlamasıyla bir hayli yüksek değerde seyreden yeni RAM kitini hangi sınıfa konumlandıracak bilinmiyor ancak orta sınıf ya da performansın gecikmeden dolayı geriye çekilmeyeceği sistemler A-die’lı RAM modülünün yeni yuvası olabilir.

https://www.techpowerup.com/258992/samsung-starts-offering-first-a-die-based-ram

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

O dönem özellikle desistem kurmak isteyenleri tarafından tepki gören kararın sebebi halen netlik kazanmış değil. Buna karşın piyasa koşulları göz önünde bulundurularak bir yorum yapmak gerekirse daha yüksek yoğunluğa sahipve üretimi daha kolay olan ancak daha düşük frekanslarda çalışanailesinde Samsung’un kar oranı daha yüksek görünüyor. Diğer taraftan B-die serisi yüksek frekanslara çıkabilmesine rağmen düşük yoğunluğa sahipti ve bazı kullanıcılar çoklu kit kurulumlarında uyumsuzluk sorunuyla karşılaşabiliyordu.