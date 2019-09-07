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Samsung’un A-die içeren RAM kitinin detayları ortaya çıktı

DRAM ve NAND Flash pazarının lideri Samsung uzun bir süre önce B-die serisini sonlandırarak yerine A-die ailesini yerleştirmişti.
11 sa.
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Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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Hafıza ürünleri piyasasında liderliği elinden bırakmayan Samsung ayrıca ürettiği DRAM ve NAND Flasah yongalarının kalitesiyle de adından söz ettiriyor. Firmanın ürettiği başarılı B-die yongaları bir süre önce yerini A-die ailesine bırakmıştı.

Samsung B-die yongalarını üretmekten niye vazgeçti? 

O dönem özellikle de Ryzen sistem kurmak isteyenleri tarafından tepki gören kararın sebebi halen netlik kazanmış değil. Buna karşın piyasa koşulları göz önünde bulundurularak bir yorum yapmak gerekirse daha yüksek yoğunluğa sahip A-die serisinde ve üretimi daha kolay olan ancak daha düşük frekanslarda çalışan C-die’ın yanı sıra D-die ailesinde Samsung’un kar oranı daha yüksek görünüyor. Diğer taraftan B-die serisi yüksek frekanslara çıkabilmesine rağmen düşük yoğunluğa sahipti ve bazı kullanıcılar çoklu kit kurulumlarında uyumsuzluk sorunuyla karşılaşabiliyordu.

Detaylar 

Öyle ya da böyle Samsung B-die modüllerini geçtiğimiz çeyrekte EOL aşamasına geçirdi. RAM PCB’lerindeki yeni isim A-die’a dair fazla bir detay da henüz açıklanmamıştı. Bir kullanıcının bulduğu detaylara göre M378A4G43AB2-CVF adlandırmasına sahip 32 GB kapasiteli DDR4 RAM modülündeki DRAM modülleri 2933 MHz’de görev yapıyor.
Samsung, CL 21-21-21 zamanlamasıyla bir hayli yüksek değerde seyreden yeni RAM kitini hangi sınıfa konumlandıracak bilinmiyor ancak orta sınıf ya da performansın gecikmeden dolayı geriye çekilmeyeceği sistemler A-die’lı RAM modülünün yeni yuvası olabilir.


https://www.techpowerup.com/258992/samsung-starts-offering-first-a-die-based-ram Yorum Yaz
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Yoizhik 10 sa. en beğenilen
2933CL21? Niye üretme zahmetine girmişlerki?
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AREryilmaz 8 sa.
21-21-21-42 olacak gibi görünüyor en iyi ihtimalle. sekonder ve tetriyer zamanları çok kötüdür muhtemelen bunların.
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Lana-Del-Rey 10 sa.
Micron E-Die varken çok da gerek yok yani
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Yoizhik 10 sa. en beğenilen
2933CL21? Niye üretme zahmetine girmişlerki?
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sniper23 9 sa. Yoizhik
Sunucular için olabilir.
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