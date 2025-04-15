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    DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 12772 MT/s seviyesine ulaşıldı

    DDR5 belleklerin hız sınırları her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Son olarak G.Skill Trident Z5 ile 12772 MT/s değerine ulaşarak dünya hız rekoru kırıldı. İşte detaylar...
    DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 12772 MT/s seviyesine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    DDR5 RAM standardının giderek yaygınlaşmasıyla hız aşırtma alanında arka arkaya rekorlar gelmeye
    devam ediyor. Son olarak ise yeni DDR5 hız rekoru G .SKILL'in eline geçmiş durumda. Ünlü hız aşırtma uzmanı Seby, G.Skill Trident Z5 ile 12.772 MT/s değerine ulaştırarak rekorlar listesinde zirveye yerleşti.

    DDR5 hız rekoru tekrar kırıldı

    Yeni rekor, geçtiğimiz haftalarda Gigabyte'ın hız aşırtma uzmanı HiCookie tarafından XPG Lancer RGB DDR5 ile elde edilen 12762 MT/s değerini sadece birkaç puanla geçerek geldi. Böylece G.Skill, V-Color gibi markaların uzun süredir elinde tuttuğu rekorlar serisini sonlandırmış oldu.

    Detaylara göre, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart üzerinde gerçekleştirilen rekor denemesinde yalnızca tek bir 24 GB Trident Z5 DDR5 bellek modülü kullanıldı. Bu hızlara ulaşmak elbette sıradan donanımlarla mümkün değil. Seby, işlemci ve bellek modülünü sıvı nitrojenle (LN2) soğutarak yüksek frekanslara ulaşmayı başardı. Ayrıca rekor, CPU-Z ve HWBot platformları tarafından doğrulandı.

    DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 12772 MT/s seviyesine ulaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bellek zamanlamaları ise CL68-127-127-127-2 olarak kaydedildi. Bu değerler her ne kadar yüksek olsa da, bu tür denemelerde mutlak performanstan çok donanımın sınırları zorlanıyor. Zira 12000 MT/s üzeri değerlerin günlük kullanımda pratik bir fayda olmadan, aksine gecikmeleri artırabileceğini belirtelim. 
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