DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 12772 MT/s seviyesine ulaşıldı

devam ediyor. Son olarak ise yeni DDR5 hız rekoru G .SKILL'in eline geçmiş durumda. Ünlü hız aşırtma uzmanı Seby, G.Skill Trident Z5 ile 12.772 MT/s değerine ulaştırarak rekorlar listesinde zirveye yerleşti.
DDR5 hız rekoru tekrar kırıldı
Yeni rekor, geçtiğimiz haftalarda Gigabyte'ın hız aşırtma uzmanı HiCookie tarafından XPG Lancer RGB DDR5 ile elde edilen 12762 MT/s değerini sadece birkaç puanla geçerek geldi. Böylece G.Skill, V-Color gibi markaların uzun süredir elinde tuttuğu rekorlar serisini sonlandırmış oldu.
Detaylara göre, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart üzerinde gerçekleştirilen rekor denemesinde yalnızca tek bir 24 GB Trident Z5 DDR5 bellek modülü kullanıldı. Bu hızlara ulaşmak elbette sıradan donanımlarla mümkün değil. Seby, işlemci ve bellek modülünü sıvı nitrojenle (LN2) soğutarak yüksek frekanslara ulaşmayı başardı. Ayrıca rekor, CPU-Z ve HWBot platformları tarafından doğrulandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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