Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir

Nvidia’nın Turing mimarili kartları Super güncellemesi alarak daha iddialı bir konuma yerleşti. Bir üst modelin GPU’sunun kırpılarak alt model olarak sunulduğu Super çözümlerinde izlenen strateji GTX modellerinde de izlenebilir.

TU116 üzerinde yükselebilir

Tahminlere göre TU116'nın kırpılmış halinin yer alacağı GTX 1660 Super'de, 1408 CUDA çekirdeği 14 Gbps’de görev yapan GDDR6 belleklerle desteklenecek. Yeni Super modelinin yanında hali hazırdaki GTX 1600 serisi modellerinin de satışta kalması bekleniyor.

https://www.eteknix.com/nvidia-may-give-the-16xx-gpu-range-the-super-treatment/

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Yeni çözümün de yerini almasıyla Nvidia’nın 100-300 dolar segmentinde 5 kartı bulunacak. Yine de RX 570, 580 ve RX 590 modelleri yeşil ekibi giriş segmentinde zorlamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.