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Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir

Üst segmentte rekabetin kızışmasından ardından GPU devleri giriş-orta segmente yönelmeye başladı. Nvidia GTX modelleri için de Super çözümü hazırlayabilir.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir
 
Nvidia’nın Turing mimarili kartları Super güncellemesi alarak daha iddialı bir konuma yerleşti. Bir üst modelin GPU’sunun kırpılarak alt model olarak sunulduğu Super çözümlerinde izlenen strateji GTX modellerinde de izlenebilir.

TU116 üzerinde yükselebilir 

Tahminlere göre TU116'nın kırpılmış halinin yer alacağı GTX 1660 Super'de, 1408 CUDA çekirdeği 14 Gbps’de görev yapan GDDR6 belleklerle desteklenecek.  Yeni Super modelinin yanında hali hazırdaki GTX 1600 serisi modellerinin de satışta kalması bekleniyor.
Yeni çözümün de yerini almasıyla Nvidia’nın 100-300 dolar segmentinde 5 kartı bulunacak. Yine de RX 570, 580 ve RX 590 modelleri yeşil ekibi giriş segmentinde zorlamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.eteknix.com/nvidia-may-give-the-16xx-gpu-range-the-super-treatment/ Yorum Yaz
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` quaD. 13 sa. en beğenilen
Madem super oluyor bize niye ilk basta anormali gazliyor?
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wolwes 4 sa.
Jensen başgan rtxcileri kopardığı gibi şimdi gtxcileri koparmaya geliyo.
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No Way Out 10 sa.
1660 Ti modeli varken SUPER filan çıkmaz boşuna beklemeyin zaten 1660 ve 1660 Ti arasında sadece 130 sharder farkı var, hangi araya sokacak?
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i Am Not Dead 10 sa.
1660 8gb 256bit gddr6 kart yapsin yeter 2000tl
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kreat 12 sa.
Her onlu sayı başına model mi çıkarıyor nvidia ??
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` quaD. 13 sa. en beğenilen
Madem super oluyor bize niye ilk basta anormali gazliyor?
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WARTIME 13 sa.
Nvıdıa neyın pesındesın soyle bızde bılelım
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