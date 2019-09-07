Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir

Nvidia’nın Turing mimarili kartları Super güncellemesi alarak daha iddialı bir konuma yerleşti. Bir üst modelin GPU’sunun kırpılarak alt model olarak sunulduğu Super çözümlerinde izlenen strateji GTX modellerinde de izlenebilir.
TU116 üzerinde yükselebilir
Tahminlere göre TU116'nın kırpılmış halinin yer alacağı GTX 1660 Super'de, 1408 CUDA çekirdeği 14 Gbps’de görev yapan GDDR6 belleklerle desteklenecek. Yeni Super modelinin yanında hali hazırdaki GTX 1600 serisi modellerinin de satışta kalması bekleniyor.
https://www.eteknix.com/nvidia-may-give-the-16xx-gpu-range-the-super-treatment/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle