Samsung’un ilk çeyrekteki kazancı çakıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, 2025’in ilk çeyreğinde faaliyet kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 düşüş göstereceğini öngörüyor. Güney Koreli teknoloji devinin bu düşüşü, yapay zeka çiplerine yönelik zayıf talep ve yarı iletken üretim (foundry) işindeki süregelen zararlarla ilişkilendiriliyor.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Samsung, Mart ayı sonunda ani şekilde hayatını kaybeden eş CEO Han Jong-Hee'nin ardından yönetim kademesinde yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şirket, Salı günü ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin verileri açıklayacak.

SK Hynix karşısında zorlanıyor

Samsung, HBM gibi yüksek performanslı bellek çipleri konusunda özellikle Nvidia’ya tedarikte bulunan SK Hynix'in gerisinde kalmasıyla birlikte, geçen yılın ortasından bu yana çip kârlarındaki düşüşle mücadele ediyor. Şirketin üst düzey pazarda yaşadığı bu kayıp, onu daha çok Çinli müşterilere –daha az gelişmiş ve ABD ihracat kısıtlamalarına takılmayan ürünleri tercih edenlere– bağımlı hale getirdi. Analistlere göre Çinli firmalar geçtiğimiz yıl stok yaptı ve şimdi de taleplerini azalttı.

Tahminlere göre Samsung’un Ocak-Mart dönemindeki faaliyet kârının 5,2 trilyon won (yaklaşık 3,62 milyar dolar) olması bekleniyor. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6,6 trilyon won kâr açıklamıştı. Buna karşılık, rakip SK Hynix’in aynı dönemde kârını iki katına çıkarması bekleniyor.

Fiyatlar eridi, kârlılık zedelendi

TrendForce verilerine göre, akıllı telefon ve PC’lerde yaygın olarak kullanılan DRAM çiplerinin fiyatı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 25, NAND flash çiplerinin fiyatı ise yüzde 50 düştü. Samsung’un daha çok standart çip pazarına maruz kalması, bu dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesine neden oldu.

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Bu sırada, Samsung daha gelişmiş HBM çiplerini yeniden tasarlayarak stratejik müşterilere sunmayı hedefliyor ancak süreç zaman alıyor. Şirketin yeni ABD üretim tesisini 2024 yerine 2027’ye ertelemeyi planladığı da gelen bilgiler arasında. Şu ana dek büyük üretim siparişi alamayan Samsung, bu nedenle söz konusu tesisin faaliyete geçişini sürekli öteliyor.

Bu arada Samsung’un mobil ve ağ birimi ise 3,7 trilyon won kâr açıklamaya hazırlanıyor. Bu rakam, bir önceki yılki 3,5 trilyon wonluk kazanca göre artış gösteriyor. Ek olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük tarifleri Samsung’u daha da zora sokuyor. Akıllı telefonlardan televizyonlara, dizüstü bilgisayarlardan ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle ABD pazarına bağlı olan şirket, üretim maliyetlerindeki artışla karşı karşıya.

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