DDR5 hız rekoru bir kez daha kırıldı: 12.774 MT/s seviyesine ulaşıldı

Yeni rekor, bu kez Z890 Apex platformunda geldi
Yeni rekor denemesi, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart ve G.Skill Trident Z5 24 GB DDR5 bellek modülü ile kaydedildi. Sistemde ayrıca Intel Core Ultra 9 285K işlemci yer aldı. Sıvı nitrojen (LN2) ile soğutma kullanılan testte bellek frekansı 6.387 MHz’e (12774 MT/s) ulaşmayı başardı. Bu değer, küçük bir farkla bir önceki rekorun (12.770) üzerine çıkmış olsa da, bu seviyelere ulaşmanın oldukça zor olduğunu belirtmek gerekiyor.
Bu tür rekor denemeleri çoğu zaman pratik faydadan ziyade teknik sınırları zorlamaya yönelik olsa da, G.Skill gibi üreticilerin 8000 MT/s seviyesini geçen 128 GB kapasiteli kitler sunmaya başlaması DDR5 ekosisteminin nereye doğru evrildiğini gösteriyor. Yeni rekorun uzun süre kalıcı olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak, Splave ve saltycroissant gibi isimlerle birlikte bu alandaki rekabetin önümüzdeki günlerde daha da hareketlendiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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