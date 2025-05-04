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    DDR5 hız rekoru bir kez daha kırıldı: 12.774 MT/s seviyesine ulaşıldı

    DDR5 belleklerin hız sınırları her geçen gün biraz daha zorlanıyor. Son olarak G.Skill Trident Z5 12.774 MT/s değerine ulaşarak dünya hız rekoru kırıldı. İşte detaylar...

    DDR5 hız rekoru bir kez daha kırıldı: 12.774 MT/s seviyesine ulaş Tam Boyutta Gör
    DDR5 RAM standardının giderek yaygınlaşmasıyla hız aşırtma alanında arka arkaya rekorlar gelmeye devam ediyor. Son olarak rekorlar listesi bir kez daha değişti. G.Skill Trident Z5 serisi ile yapılan son denemede 12.774 MT/s değerine ulaşan "bl4ckdot" isimli hız aşırtma uzmanı, yakın tarihte elde edilen rekorun önüne geçti.

    Yeni rekor, bu kez Z890 Apex platformunda geldi

    Yeni rekor denemesi, ASUS ROG Maximus Z890 Apex anakart ve G.Skill Trident Z5 24 GB DDR5 bellek modülü ile kaydedildi. Sistemde ayrıca Intel Core Ultra 9 285K işlemci yer aldı. Sıvı nitrojen (LN2) ile soğutma kullanılan testte bellek frekansı 6.387 MHz’e (12774 MT/s) ulaşmayı başardı. Bu değer, küçük bir farkla bir önceki rekorun (12.770) üzerine çıkmış olsa da, bu seviyelere ulaşmanın oldukça zor olduğunu belirtmek gerekiyor.

    DDR5 hız rekoru bir kez daha kırıldı: 12.774 MT/s seviyesine ulaş Tam Boyutta Gör
    Bellek zamanlamaları henüz netleşmese de elde edilen sonuçlar CPU-Z ve HWBot platformlarında yayınlanarak doğrulandı. Ancak zamanlama değerleri paylaşılmadı.

    Bu tür rekor denemeleri çoğu zaman pratik faydadan ziyade teknik sınırları zorlamaya yönelik olsa da, G.Skill gibi üreticilerin 8000 MT/s seviyesini geçen 128 GB kapasiteli kitler sunmaya başlaması DDR5 ekosisteminin nereye doğru evrildiğini gösteriyor. Yeni rekorun uzun süre kalıcı olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak, Splave ve saltycroissant gibi isimlerle birlikte bu alandaki rekabetin önümüzdeki günlerde daha da hareketlendiğini görebiliriz.

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