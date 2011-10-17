Samsung'dan AMD Fusion E-450 işlemcili dizüstü bilgisayar

AMD'nin Bobcat mimarisini kullandığı düşük güç tüketimli Fusion işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan Fusion E-450 yaygınlaşıyor. Gelen son bilgilere göre Samsung, kompakt boyutları ve tasarım özellikleriyle öne çıkan 3 serisi dizüstü bilgisayarında Fusion E-450 işlemcisini kullanmaya başlıyor.

Fusion E-350 işlemcisiyle kıyaslandığında, 1.6GHz yerine 1.65GHz'de görev yapan çift çekirdekli Fusion E-450 ek olarak Turbo Core teknolojisini de bünyesinde barındırıyor ve bu sayede kısa süre için de olsa uygulama ihtiyacına göre işlemci çekirdek frekansını otomatik olarak yükseltebiliyor. Yeni işlemci için altı çizilmesi gereken bir başka detay ise güncellenen bellek desteği zira serinin diğer işlemcilerinden farklı olarak E-450'de 1333MHz DDR3 bellek desteği sunuluyor ki bu önemli bir detay çünkü bu mimaride işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi aynı bellek kontrolcüsünden faydalandığı için daha yüksek hızlı bellek kullanımı performans noktasında farkını hissettirebiliyor.

Isıl tasarım gücü 18 Watt olan Fusion E-450 işlemcisinin kullanıldığı 3 serisi dizüstü bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Ağırlığı 1.12 Kg olan dizüstü bilgisayar, 4GB sistem belleği ile donatılan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Etherner portu, Bluetooth 3.0, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 4 hücreli pil ile donatılan ve 7 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtilen Fusion E-450 işlemcili Samsung 3 serisi yeni dizüstü bilgisayarın, bu ayın sonuna doğru 575 dolar seviyesinde yurt dışı satış fiyatıyla sunulması bekleniyor.