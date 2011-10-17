Samsung'dan AMD Fusion E-450 işlemcili dizüstü bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin Bobcat mimarisini kullandığı düşük güç tüketimli Fusion işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan Fusion E-450 yaygınlaşıyor. Gelen son bilgilere göre Samsung, kompakt boyutları ve tasarım özellikleriyle öne çıkan 3 serisi dizüstü bilgisayarında Fusion E-450 işlemcisini kullanmaya başlıyor.
Fusion E-350 işlemcisiyle kıyaslandığında, 1.6GHz yerine 1.65GHz'de görev yapan çift çekirdekli Fusion E-450 ek olarak Turbo Core teknolojisini de bünyesinde barındırıyor ve bu sayede kısa süre için de olsa uygulama ihtiyacına göre işlemci çekirdek frekansını otomatik olarak yükseltebiliyor. Yeni işlemci için altı çizilmesi gereken bir başka detay ise güncellenen bellek desteği zira serinin diğer işlemcilerinden farklı olarak E-450'de 1333MHz DDR3 bellek desteği sunuluyor ki bu önemli bir detay çünkü bu mimaride işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi aynı bellek kontrolcüsünden faydalandığı için daha yüksek hızlı bellek kullanımı performans noktasında farkını hissettirebiliyor.
Isıl tasarım gücü 18 Watt olan Fusion E-450 işlemcisinin kullanıldığı 3 serisi dizüstü bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Ağırlığı 1.12 Kg olan dizüstü bilgisayar, 4GB sistem belleği ile donatılan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Etherner portu, Bluetooth 3.0, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 4 hücreli pil ile donatılan ve 7 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtilen Fusion E-450 işlemcili Samsung 3 serisi yeni dizüstü bilgisayarın, bu ayın sonuna doğru 575 dolar seviyesinde yurt dışı satış fiyatıyla sunulması bekleniyor.
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işlemci performansı iyi ayrıca e350 nin dahili gpusu 6310 , intel hd3000 den çok daha iyi e450 ile daha güçlü bir tane verirler ise 11-13 inç dizüstülerde uygun fiyata yeterli gpu performansı alabileceğiz buldozer ile hayal kırıklığı yarattı ama fusion ile çok iyi geliyor amd...
işlemci 18 watt güç tükettiğine göre 20 wattlık bir power supply yeter ozaman senin dediğince, çünkü diğer parçalar suyla çalışıyo
senmı anlamak ıstemıyorsun ben mı anlatamıyorum e350 ıslemcılı urunlerde 8 hucrelı pılde 7 saat kullanım dıyor açıklamada yanı öyle ıse 4 hucrelı pıller ya 3.5 saat gıdıcek yada bu acıklamaya göre 7 saat gıdıyorsa 8 hucrelıler dogal olarak 14 saat gıtmesı lazım
Ev kullanımı ve ofis kullanımı için çok pratik bir ürün, grafik performansı da cabası...
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Distribütörler AMD karşıtlığına son verirse daha çok Fusion'lı ürün görebiliriz.
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vatan bilgisayarda fx 4 4100 3.6 8mb cache 32nm işlemcisi 230 tl hala da kullanmazmısın fx 8 i boşver şimdi 4 çekirdekli işlemciden bahset bana o fiyatta