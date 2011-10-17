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Samsung'dan AMD Fusion E-450 işlemcili dizüstü bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,3b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bobcat mimarisini kullandığı düşük güç tüketimli Fusion işlemci ailesinin en hızlı temsilcisi olan Fusion E-450 yaygınlaşıyor. Gelen son bilgilere göre Samsung, kompakt boyutları ve tasarım özellikleriyle öne çıkan 3 serisi dizüstü bilgisayarında Fusion E-450 işlemcisini kullanmaya başlıyor. 
Fusion E-350 işlemcisiyle kıyaslandığında, 1.6GHz yerine 1.65GHz'de görev yapan çift çekirdekli Fusion E-450 ek olarak Turbo Core teknolojisini de bünyesinde barındırıyor ve bu sayede kısa süre için de olsa uygulama ihtiyacına göre işlemci çekirdek frekansını otomatik olarak yükseltebiliyor. Yeni işlemci için altı çizilmesi gereken bir başka detay ise güncellenen bellek desteği zira serinin diğer işlemcilerinden farklı olarak E-450'de 1333MHz DDR3 bellek desteği sunuluyor ki bu önemli bir detay çünkü bu mimaride işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi aynı bellek kontrolcüsünden faydalandığı için daha yüksek hızlı bellek kullanımı performans noktasında farkını hissettirebiliyor.
Isıl tasarım gücü 18 Watt olan Fusion E-450 işlemcisinin kullanıldığı 3 serisi dizüstü bilgisayar, 11.6-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Ağırlığı 1.12 Kg olan dizüstü bilgisayar, 4GB sistem belleği ile donatılan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan 500GB kapasiteli sabit diske yer verilen sistemin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Etherner portu, Bluetooth 3.0, VGA ve HDMI konnektörlerine yer veriliyor. 4 hücreli pil ile donatılan ve 7 saate kadar kullanım süresi sunduğu belirtilen Fusion E-450 işlemcili Samsung 3 serisi yeni dizüstü bilgisayarın, bu ayın sonuna doğru  575 dolar seviyesinde yurt dışı satış fiyatıyla sunulması bekleniyor.

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kerokeso 7 yıl
e350'nin grafik islemcisi hd 3000'den daha iyi degil diye biliyorum ben. Benim notebookta HD 3000 ve HD 6630m(ama HD 6730m'den yuksek hizlarda :D) var. HD 3000 ilse 1280x720'de Deus ex akici oynanabiliyor.(1866 mhz ram destegiyle ayarlari medium'a getirebiliyorum) HD 6310 bunlari yapabiliyor mu? (HD 6550d'ye vs. lafim yok. Onlar gercekten iyi ekran kartlari da, e350 ile de ancak mount&blade-cod4 oynanir. Ben netbookumda deus ex- fallout nw-batman arkham asylum-assassin's creed gibi orta seviye oyunlari dusuk ayarda bile oynayamayacaksam netbookun oyun performansinin cok da artmis oldugunu soyleyemem.Eger ofis uygulamalari icin derseniz netbookta adobe after effects ile ugrasmayacaksaniz atomdan pek bir farki yok...
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Stanislas Xavier 8 yıl
veleciraptor
Test sonuçlarına göre yeni çıkacak Atom işlemcilere bile bayağı fark atıyor E-450. PCMarkAtom N2800 – 2250 pointsAtom N570 – 2020 pointsAMD E-450 – 3310 points3DMark 06Atom N2800 – 440 pointsAtom N570 – 144 pointsAMD E-450 – 2876 points

işlemci performansı iyi ayrıca e350 nin dahili gpusu 6310 , intel hd3000 den çok daha iyi e450 ile daha güçlü bir tane verirler ise 11-13 inç dizüstülerde uygun fiyata yeterli gpu performansı alabileceğiz buldozer ile hayal kırıklığı yarattı ama fusion ile çok iyi geliyor amd...
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artcraft35 8 yıl
Castiel

4 hucrelı pıl 7 saat kullanım , buna kadır ınanır bıle ınanmaz be ondan daha az tuketen e 350 öle ıse 8 hucrelı pıl ıle 14 saat kullanılmalı ?


işlemci 18 watt güç tükettiğine göre 20 wattlık bir power supply yeter ozaman senin dediğince, çünkü diğer parçalar suyla çalışıyo
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Castiel 8 yıl
artcraft35

Castiel

4 hucrelı pıl 7 saat kullanım , buna kadır ınanır bıle ınanmaz be ondan daha az tuketen e 350 öle ıse 8 hucrelı pıl ıle 14 saat kullanılmalı ?


işlemci 18 watt güç tükettiğine göre 20 wattlık bir power supply yeter ozaman senin dediğince, çünkü diğer parçalar suyla çalışıyo

senmı anlamak ıstemıyorsun ben mı anlatamıyorum e350 ıslemcılı urunlerde 8 hucrelı pılde 7 saat kullanım dıyor açıklamada yanı öyle ıse 4 hucrelı pıller ya 3.5 saat gıdıcek yada bu acıklamaya göre 7 saat gıdıyorsa 8 hucrelıler dogal olarak 14 saat gıtmesı lazım
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abdulmusavvir 8 yıl
Distribütörler VIA karşıtlığına da son vermeliler. Veya inteli yıkama yağlamayı bıraksalar o da yeter, müşteriye intel malı satmak için söyledikleri binbir yalanlardan tiksiniyorum.
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TsG 8 yıl
Kuzene vatan'dan 750TL'ye Lenovo Ideapad S205 aldık, E350 işlemcisi var. Yıllardır beklenen Fusion'lar netbook'larla piyasaya girmeye başladı neyseki.
Ev kullanımı ve ofis kullanımı için çok pratik bir ürün, grafik performansı da cabası...
.
Distribütörler AMD karşıtlığına son verirse daha çok Fusion'lı ürün görebiliriz.
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veleciraptor 8 yıl
Test sonuçlarına göre yeni çıkacak Atom işlemcilere bile bayağı fark atıyor E-450.
PCMark
Atom N2800 – 2250 points
Atom N570 – 2020 points
AMD E-450 – 3310 points
3DMark 06
Atom N2800 – 440 points
Atom N570 – 144 points
AMD E-450 – 2876 points
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darkaura 8 yıl
bide su laptoplari turkiyede gorebilsek. her dondugum kosede atom goremekden gina geldi.
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ezimuse 8 yıl
Pil süresi çok atomlu makinalara göre çok iyi
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daysleeperxp 8 yıl
Fiyat yüksek ama ürün güzel, tam bir atom işlemcili netbook rakibi olmuş, ama bu fiyatla olmaz.
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IceRulez 8 yıl
dere.beyi
bulldozer ile beni çok fena hayal kırıklığına uğrattı ati ekran kartı dışında amd ürünü kullanmam imkansız artık..

vatan bilgisayarda fx 4 4100 3.6 8mb cache 32nm işlemcisi 230 tl hala da kullanmazmısın
fx 8 i boşver şimdi 4 çekirdekli işlemciden bahset bana o fiyatta
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