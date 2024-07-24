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    APU sistem nedir? Oyun oynamak için APU sistem alınır mı?

    Bütçe dostu, uygun fiyatlı oyun bilgisayarı almayı düşünenlerin merak ettiği APU sistem nedir, alınır mı? APU sistem toplamak mantıklı mı? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı:

    Yeni bir bilgisayar satın alırken işlem hızı çok önemlidir. Hız, oyun oynama, video düzenleme veya başka kullanımlar için çok önemlidir. Bilgisayar toplarken ya da hazır sistem alırken CPU, GPU, APU gibi terimlerle karşılaşmanız olasıdır. Bunlar arasında çok sık kullanılmadığından bilmediğiniz tek terim APU olabilir. APU’lar güç açısından verimli ve uygun maliyetlidir; bu yüzden özellikle bütçe dostu veya uygun fiyatlı oyun laptopu ararken denk gelebilirsiniz. Peki, APU sistem nedir? APU sistem alınır mı, toplamak mantıklı mıdır? Bu rehber yazıda özellikle ucuz oyun bilgisayarı almayı düşünenlerin ilgisini çeken APU sistem hakkında tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

    APU nedir ❓

    apu açılımı anlamı nedir ne işe yarar Tam Boyutta Gör
    APU açılımı; Accelerated Processing Unit olup, Türkçede Hızlandırılmış İşlem Birimi anlamına gelmektedir. APU, CPU ve GPU’yu tek bir pakette birleştiren bir tür işlemcidir.

    APU sistem nedir 💻

    apu sistem ne demek Tam Boyutta Gör
    CPU veya merkezi işlem birimi, bilgisayarınızı kullanırken gerçekleşen tüm mantıksal ve aritmetik işlemleri gerçekleştirir. GPU ise grafiksel işlemleri yönetir. Bir bilgisayar teoride GPU olmadan çalışabilir ancak CPU’ya kesinlikle ihtiyaç duyar. Pratikte neredeyse tüm bilgisayarların ekrana görüntü vermesi için bir GPU’ya ihtiyacı vardır. APU, popüler olarak hem genel işlemleri hem de oyun ve video düzenleme gibi grafiksel görevleri yerine getirebilen işlemcileri tanımlamak için kullanılır. APU, CPU ve GPU'yu tek bir pakette birleştirir.

    Bazı popüler APU markaları arasında AMD’nin Ryzen serisi ve entegre grafikli Intel Core serisi bulunur. Popüler CPU markaları arasında Intel Core i7 ve i9 serisi, AMD Ryzen serisi ve sunucu uygulamalarına yönelik Intel Xeon işlemleri bulunur. Aynı sistemde hem APU hem de ayrı bir ekran kartı kullanabilirsiniz. Bu, bazı uygulamalarda gelişmiş grafik performansı sağlayabilir. Ancak, tüm APU’lar çift ekran kartını desteklemez.

    APU sistem nerede kullanılır 🤔

    apu sistemin kullanıldığı cihazlar Tam Boyutta Gör
    APU'lar, alan ve güç tüketiminin önemli olduğu laptoplarda ve diğer küçük form faktörlü cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca maliyeti azalttığından bütçe dostu oyun bilgisayarlarında da yaygın olarak kullanılır. Örneğin; Steam Deck, güçlü APU'su sayesinde birçok modern oyunu çalıştırmayı başaran bir el bilgisayarıdır. PS5 ve Xbox Series X gibi oyun konsolları da APU kullanır ancak konsollar hem CPU hem de GPU performansını dengelemeye önem verilerek özel olarak ayarlanmıştır.

    Oyun için APU sistem toplamak mantıklı mıdır 🎮

    apu sistem ile oyun oynanır mı Tam Boyutta Gör
    Oyun oynamak için APU sistem tercih edebilirsiniz. APU, GPU içerdiğinden çoğu oyunu ayrı bir ekran kartına ihtiyaç duymadan düşük ve orta ayarlarda olmak koşuluyla çalıştırabilir. Ancak, daha zorlu oyunlarda daha yüksek ayarlar ve daha iyi performans elde etmek için ayrı bir ekran kartına yatırım yapmanız gerekebilir.

    Çoğu durumda APU’yu yükseltmek CPU’yu yükseltmekten daha zordur. GPU çipe entegre olduğundan kolaylıkla değiştirilemez veya yükseltilemez. Ancak bazı APU’lar entegre GPU ile birlikte kullanılabilen ayrı bir grafik kartının eklenmesine izin verir.

    APU’yu overclock yapabilirsiniz ancak çipin aşırı ısınmamasına dikkat etmelisiniz. Hız aşırtma, çipin performansını artırabilir ama aynı zamanda güç tüketimini ve ısı çıkışını da artırır. APU’nuzda hız aşırtma yapmayı seçerseniz, yeterli soğutmaya sahip olduğunuzdan emin olun ve hasarın önüne geçmek için çipin sıcaklığını takip edin.

    Bu rehber yazıda özellikle uygun fiyata oyun bilgisayarı toplayanların veya hazır sistem PC almayı düşünenlerin sıkça sorduğu “APU sistem nedir, alınır mı?” sorusunu yanıtladık.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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