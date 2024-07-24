APU sistem nedir? Oyun oynamak için APU sistem alınır mı?

Yeni bir bilgisayar satın alırken işlem hızı çok önemlidir. Hız, oyun oynama, video düzenleme veya başka kullanımlar için çok önemlidir. Bilgisayar toplarken ya da hazır sistem alırken CPU, GPU, APU gibi terimlerle karşılaşmanız olasıdır. Bunlar arasında çok sık kullanılmadığından bilmediğiniz tek terim APU olabilir. APU’lar güç açısından verimli ve uygun maliyetlidir; bu yüzden özellikle bütçe dostu veya uygun fiyatlı oyun laptopu ararken denk gelebilirsiniz. Peki, APU sistem nedir? APU sistem alınır mı, toplamak mantıklı mıdır? Bu rehber yazıda özellikle ucuz oyun bilgisayarı almayı düşünenlerin ilgisini çeken APU sistem hakkında tüm merak edilenleri bulabilirsiniz.

APU nedir ❓ Tam Boyutta Gör APU açılımı; Accelerated Processing Unit olup, Türkçede Hızlandırılmış İşlem Birimi anlamına gelmektedir. APU, CPU ve GPU’yu tek bir pakette birleştiren bir tür işlemcidir.

APU sistem nedir 💻 Tam Boyutta Gör CPU veya merkezi işlem birimi, bilgisayarınızı kullanırken gerçekleşen tüm mantıksal ve aritmetik işlemleri gerçekleştirir. GPU ise grafiksel işlemleri yönetir. Bir bilgisayar teoride GPU olmadan çalışabilir ancak CPU’ya kesinlikle ihtiyaç duyar. Pratikte neredeyse tüm bilgisayarların ekrana görüntü vermesi için bir GPU’ya ihtiyacı vardır. APU, popüler olarak hem genel işlemleri hem de oyun ve video düzenleme gibi grafiksel görevleri yerine getirebilen işlemcileri tanımlamak için kullanılır. APU, CPU ve GPU'yu tek bir pakette birleştirir. Bazı popüler APU markaları arasında AMD’nin Ryzen serisi ve entegre grafikli Intel Core serisi bulunur. Popüler CPU markaları arasında Intel Core i7 ve i9 serisi, AMD Ryzen serisi ve sunucu uygulamalarına yönelik Intel Xeon işlemleri bulunur. Aynı sistemde hem APU hem de ayrı bir ekran kartı kullanabilirsiniz. Bu, bazı uygulamalarda gelişmiş grafik performansı sağlayabilir. Ancak, tüm APU’lar çift ekran kartını desteklemez. APU sistem nerede kullanılır 🤔 Tam Boyutta Gör APU'lar, alan ve güç tüketiminin önemli olduğu laptoplarda ve diğer küçük form faktörlü cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca maliyeti azalttığından bütçe dostu oyun bilgisayarlarında da yaygın olarak kullanılır. Örneğin; Steam Deck, güçlü APU'su sayesinde birçok modern oyunu çalıştırmayı başaran bir el bilgisayarıdır. PS5 ve Xbox Series X gibi oyun konsolları da APU kullanır ancak konsollar hem CPU hem de GPU performansını dengelemeye önem verilerek özel olarak ayarlanmıştır.

En iyi oyuncu bilgisayarı önerileri 3 ay önce eklendi

Oyun için APU sistem toplamak mantıklı mıdır 🎮 Tam Boyutta Gör Oyun oynamak için APU sistem tercih edebilirsiniz. APU, GPU içerdiğinden çoğu oyunu ayrı bir ekran kartına ihtiyaç duymadan düşük ve orta ayarlarda olmak koşuluyla çalıştırabilir. Ancak, daha zorlu oyunlarda daha yüksek ayarlar ve daha iyi performans elde etmek için ayrı bir ekran kartına yatırım yapmanız gerekebilir.

Çoğu durumda APU’yu yükseltmek CPU’yu yükseltmekten daha zordur. GPU çipe entegre olduğundan kolaylıkla değiştirilemez veya yükseltilemez. Ancak bazı APU’lar entegre GPU ile birlikte kullanılabilen ayrı bir grafik kartının eklenmesine izin verir.

APU’yu overclock yapabilirsiniz ancak çipin aşırı ısınmamasına dikkat etmelisiniz. Hız aşırtma, çipin performansını artırabilir ama aynı zamanda güç tüketimini ve ısı çıkışını da artırır. APU’nuzda hız aşırtma yapmayı seçerseniz, yeterli soğutmaya sahip olduğunuzdan emin olun ve hasarın önüne geçmek için çipin sıcaklığını takip edin.

Bu rehber yazıda özellikle uygun fiyata oyun bilgisayarı toplayanların veya hazır sistem PC almayı düşünenlerin sıkça sorduğu “APU sistem nedir, alınır mı?” sorusunu yanıtladık.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

APU sistem nedir? Oyun oynamak için APU sistem alınır mı?