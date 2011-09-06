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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan "En Çok Uygulama İndirme" yarışması

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8b
1
13
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan
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Dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi olan Samsung, Wave ve Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcılarını kapsayan dünya çapında "En çok uygulama indirme" yarışmasını başlattı.

Türkiye, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avustralya ve Çin gibi 95 ülkeyi kapsayan yarışmada Samsung'un uygulama platformu Samsung Apps'den Ağustos ve Eylül aylarında en fazla mobil uygulama yükleyen kullanıcılar, Samsung'un Series 9 dizüstü bilgisayarı, Galaxy Tab 10.1 ve Samsung Apps'den hediye çeki gibi öne çıkan hediyeleri kazanma fırsatı yakalıyor.

10 Ekim 2011 tarihinde sonuçları açıklanacak olan yarışmaya Samsung Wave kullanıcıları, Samsung Apps'i direk ziyaret edip uygulama indirerek katılabilirken; Samsung Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcıların ise uygulama mağazasını ziyaret etmeden önce Samsung Apps'in sitesindeki yarışma sayfasını ziyaret etmeleri gerekiyor.

Yarışmanın, müşterilerini ödüllendirmek ve yeni, ilgi çekici uygulamardan daha fazla kişinin faydalanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirten Samsung'un Medya Çözümleri Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kang-Hyun Kwon; Samsung Apps'in geniş uygulama portföyü ile akıllı telefonlarda daha eğlenceli, daha yararlı ve zenginleştirici deneyimler sunduğuna vurgu yaptı.

Yarışmanın bütün Wave kullanıcıları ile Android platformunda ise Galaxy S, Galaxy S Plus, Galaxy S II, Galaxy S, Galaxy S Super Clear LCD, Galaxy R kullanıcılarına açık olduğunu belirtelim.

Samsung'dan
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OBA INC 8 yıl en beğenilen
tabi gördü baktı kimse bişey indirmiyor hemen yarışma düzenledi. Hoş ne indircek o dandik yazılımlar arasında kullanıcılar oda başka... Apple gibi olamaz hiç bir zaman.
tabi gördü baktı kimse bişey indirmiyor hemen yarışma düzenledi. Hoş ne indircek o dandik yazılımlar arasında kullanıcılar oda başka... Apple gibi olamaz hiç bi...
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Guest-9D2914531 5 yıl Critos
Critos

Wonder yokmu

3 yılla kaçırdınız hocam
1 Yanıt Yanıtla +5
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Critos 5 yıl
Wonder yokmu
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Guest-9D2914531 5 yıl Critos
Critos

Wonder yokmu

3 yılla kaçırdınız hocam
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DH Misafiri 8 yıl
türk tv kanalarini hangi program yada siteden indirebilirim Samsung galaxy S1900 cep tel.tesekürler
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OBA INC 8 yıl en beğenilen
tabi gördü baktı kimse bişey indirmiyor hemen yarışma düzenledi. Hoş ne indircek o dandik yazılımlar arasında kullanıcılar oda başka... Apple gibi olamaz hiç bir zaman.
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teramit 8 yıl
böyle amele kampanyalara yeni ergen gençler balıklama atlar , matematik bilmeyen arkadaşlar hafızalarını gereksiz uygulamalarla doldurabilirler
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Pardus Linux 8 yıl
Ucuzundan bir Bada'lı Wave alıp wireless başına geçmek lazım...
akakce.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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.mert 8 yıl
waveciler alır
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Informatiker 8 yıl .mert
H1dd3n

waveciler alır


+1
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NDS 8 yıl
galaxy serisi sahipleri boşuna uğraşmasınlar çünkü biz 500 samsung app görebiliyorsak wavede 5000 tane gözüküyor
(örnek verdim) ayrıca paralı uygulama indirenler ücretsiz indirenlere göre daha üst sırada yer alacakmış kurallarda yazıyor..
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SystemApps 8 yıl NDS
NDS

galaxy serisi sahipleri boşuna uğraşmasınlar çünkü biz 500 samsung app görebiliyorsak wavede 5000 tane gözüküyor
(örnek verdim) ayrıca paralı uygulama indirenler ücretsiz indirenlere göre daha üst sırada yer alacakmış kurallarda yazıyor..


desene para parayı çekecek yine :D
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