Samsung'dan "En Çok Uygulama İndirme" yarışması

Dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi olan Samsung, Wave ve Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcılarını kapsayan dünya çapında "En çok uygulama indirme" yarışmasını başlattı.

Türkiye, İngiltere, Fransa, Hollanda, Avustralya ve Çin gibi 95 ülkeyi kapsayan yarışmada Samsung'un uygulama platformu Samsung Apps'den Ağustos ve Eylül aylarında en fazla mobil uygulama yükleyen kullanıcılar, Samsung'un Series 9 dizüstü bilgisayarı, Galaxy Tab 10.1 ve Samsung Apps'den hediye çeki gibi öne çıkan hediyeleri kazanma fırsatı yakalıyor.

10 Ekim 2011 tarihinde sonuçları açıklanacak olan yarışmaya Samsung Wave kullanıcıları, Samsung Apps'i direk ziyaret edip uygulama indirerek katılabilirken; Samsung Galaxy serisi akıllı telefon kullanıcıların ise uygulama mağazasını ziyaret etmeden önce Samsung Apps'in sitesindeki yarışma sayfasını ziyaret etmeleri gerekiyor.

Yarışmanın, müşterilerini ödüllendirmek ve yeni, ilgi çekici uygulamardan daha fazla kişinin faydalanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini belirten Samsung'un Medya Çözümleri Merkezi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kang-Hyun Kwon; Samsung Apps'in geniş uygulama portföyü ile akıllı telefonlarda daha eğlenceli, daha yararlı ve zenginleştirici deneyimler sunduğuna vurgu yaptı.

Yarışmanın bütün Wave kullanıcıları ile Android platformunda ise Galaxy S, Galaxy S Plus, Galaxy S II, Galaxy S, Galaxy S Super Clear LCD, Galaxy R kullanıcılarına açık olduğunu belirtelim.