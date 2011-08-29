Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya

Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde güçlü donanımlara kavuşan akıllı telefonların ciddi bir zayıf noktası bulunuyor. O da tahmin edebileceğiniz üzere batarya faktörü. Donanımların hızlanmasıyla akıllı telefonların güç tüketimi de doğru orantılı olarak arttı. Samsung firması bu durumu düşünmüş, taşınmış olacak ki gerek kendi ülkesinde gerek dünya çapında satış başarısına ulaşan Galaxy S II için 2000 mAh'lik batarya kiti geliştirmiş. Hatırlamak gerekirse Galaxy S II'de 1650 mAh'lik bataryaya yer verilmişti.

Yeni bataryanın GSM şebekesi modunda 11.8 saate varan, 3G modunda ise 6 saate varan konuşma süresi sağladığı belirtiliyor. Kapasite artışı doğal olarak bataryanın kalınlığını etkilemiş. Bundan ötürü bataryayla birlikte özel arka kapak hediye ediliyor.

Her ne kadar Samsung henüz resmi bir duyuru yapmış olmasa da bataryanın yurtdışında 23 Euro'dan satıldığı dile getirilmekte.







http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1239719