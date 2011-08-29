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Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya

7 yıl
100b
1
233
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya
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Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde güçlü donanımlara kavuşan akıllı telefonların ciddi bir zayıf noktası bulunuyor. O da tahmin edebileceğiniz üzere batarya faktörü. Donanımların hızlanmasıyla akıllı telefonların güç tüketimi de doğru orantılı olarak arttı. Samsung firması bu  durumu düşünmüş, taşınmış olacak ki gerek kendi ülkesinde gerek dünya çapında satış başarısına ulaşan Galaxy S II için 2000 mAh'lik batarya kiti geliştirmiş. Hatırlamak gerekirse Galaxy S II'de 1650 mAh'lik bataryaya yer verilmişti.
Yeni bataryanın GSM şebekesi modunda 11.8 saate varan, 3G modunda ise 6 saate varan konuşma süresi sağladığı belirtiliyor. Kapasite artışı doğal olarak bataryanın kalınlığını etkilemiş. Bundan ötürü bataryayla birlikte özel arka kapak hediye ediliyor.
Her ne kadar Samsung henüz resmi bir duyuru yapmış olmasa da bataryanın yurtdışında 23 Euro'dan satıldığı dile getirilmekte.

Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya
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Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya
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Samsung'dan Galaxy S II'ye özel 2000 mAh'lik batarya
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http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1239719 Yorum Yaz
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aydink_1903 7 yıl en beğenilen
Telefona 1500 lira verip 1800 lük 2 tane yedek bataryaya 10 lira vermeyenin aklına şaşarım

Kolay gelsin
1 Yanıt Yanıtla +21
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shimoda 7 yıl
Zar gibi telefon yapacağım, en ince ben olacağım temalı idrar yarışından çıkacak sonuç da bu olur zaten. Bırak telefon 1 cm kalınlıkta olsun, 1.2 cm olsun ne var? Bu incelik saplantısı doğalı telefonların şarj sıkıntısı bitmedi
Zar gibi telefon yapacağım, en ince ben olacağım temalı idrar yarışından çıkacak sonuç da bu olur zaten. Bırak telefon 1 cm kalınlıkta olsun, 1.2 cm olsun ne va...
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KalemKolik 7 yıl
Kalınlığı arttıktan sonra ben avantaj gözünde görmüyorum.Bunu her çinli firma geliştirir önemli olan fiziksel duruma müdahale etmeden ve aynı şekilde koruyarak geliştirmek.
Kalınlığı arttıktan sonra ben avantaj gözünde görmüyorum.Bunu her çinli firma geliştirir önemli olan fiziksel duruma müdahale etmeden ve aynı şekilde koruyarak ...
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1 Avatar
oznklckp 5 yıl
Arayan arkadaşlar destek bilişim samsung servisi satışını yapıyor. Fiyat ise 72 tl. Kendi internet sitelerine googledan ulaşabilirsiniz.
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ONUR_345241 5 yıl
Cevremdeki genpa telpa başarı vs. bunlarin hepsine baktım internetten adreslerini alarak üşenmeden hepsine gittim ancak hiçbirinde yoktu bende standart 1650 lik aldım geçen hafta.
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xenox 5 yıl ONUR_345241
ONUR_345241
Cevremdeki genpa telpa başarı vs. bunlarin hepsine baktım internetten adreslerini alarak üşenmeden hepsine gittim ancak hiçbirinde yoktu bende standart 1650 lik aldım geçen hafta.

standart bataryayı kaça aldın?
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vincee 5 yıl
konuyu hortlatıyorum ama siyah kapaklı versiyonunu internette nerden bulabilirim? biraz araştırdım ama bulamadım.
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ariaven 5 yıl vincee
vincee

konuyu hortlatıyorum ama siyah kapaklı versiyonunu internette nerden bulabilirim? biraz araştırdım ama bulamadım.

Ben de arıyorum aynı versiyonunu.
Genpa, telpa ve hızlıalda bulamadım. yurtdışından getirmek gerekecek sanırım
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DH Misafiri 6 yıl
fiyatı ne kadar??
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the flying dutchman 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
fiyatı ne kadar??

70 - 80 tl arasi.
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Redunay 6 yıl
Arkadaşlar bu bataryayı telefona takar takmaz tanıyor mu yoksa ayar falan yapmamıza gerek var mı?
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ALBAY 6 yıl Redunay
maviyolcu

Arkadaşlar bu bataryayı telefona takar takmaz tanıyor mu yoksa ayar falan yapmamıza gerek var mı?

Yok mutlaka recovery moddan ayar yapılması lazım yoksa tanımaz bataryayı.
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Viper_Sensation 6 yıl
Ben cuma günü kadıköyden aldım siyahını

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ispirseytani 6 yıl
Iyide bunun arka kapagi beyaz olanindan yok mu benim tel beyaz
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` quaD. 6 yıl
S2 sahibi olsam çok sevinirdim.
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sweet81 7 yıl
1 aydan beri 2000 mah pili kullaniyorum dun 1650 mah pili kullanayim dedim uzun zamandir kullanmamistim takinca farkettimki 2000 mah pil kalinligi ve agirligi cok farketmesede 1650 bataryanin zerafeti baskaymis
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Karayell 6 yıl
Galaxy S II'yı tüm gün aktif kullanmak için bu batarya lazım...ah birde SII'nin fiyatı bir inse bir tane alıcam ama....
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sweet81 7 yıl
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2000 mah batarya
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ALBAY 6 yıl sweet81
sweet81

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2000 mah batarya

bu çok iyiymiş
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