Samsung'dan Tizen açılımı: 64-bit destekli Tizen 3.0, Tizen Light ve Tizen'li fotoğraf makinesi

Android dünyasının lideri olan Samsung, Google ile yakın işbirliğine devam ederken, kendi işletim sistemini geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Intel ile birlikte Tizen platformuna ciddi yatırım yapan şirket, düzenlediği geliştirici etkinliğinde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Kore merkezli üreticinin resmi olarak gösterdiği Tizen tabanlı ilk cihaz, bir akıllı fotoğraf makinesi olan NX300M oldu. İşletim sisteminin kameralara özel bir versiyonunu kullanan NX300M için Samsung, çekirdek Tizen teknolojisini kullandıklarını ifade ediyor.

Samsung yöneticilerinden Jong-Deok Cho tarafındna tanıtılan kamera, 20MP çözünürlük desteği sunuyor ve saniyede 9 kare fotoğraf çekebiliyor. Hareketli ekrana sahip olan kamera, tasarım dili olarak Samsung'un güncel ürün gamındaki diğer kameralar ile büyük benzerlik taşıyor.

NX300M'i bir kenara bırakırsak eğer etkinlik çerçevesinde en büyük sürpriz Tizen 3.0 işletim sisteminin duyurulması oldu. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde yani yaz döneminde pazara sürülecek yeni sürüm, çok ciddi geliştirmeler ve yeni özelliklerle birlikte geliyor olacak.

Açıklanan resmi detaylara göre Tizen 3.0, 64-Bit ARM işlemci desteği sunuyor olacak. Yani Samsung, Tizen öncesinde 64-Bit Exynos işlemcilerini de duyurmuş olacak ki bu detay ayrıca, Galaxy S5'in 64-bit olacağı yönündeki haberleri de dolaylı yoldan doğrulamış oluyor.

64-Bit desteği ile daha büyük bellek adresleme yeteneğine kavuşacak olan Tizen 3.0'da ayrıca çoklu kullanıcı modu da geliyor. Android tarafında da bir süre önce tanıtılan ve LG tarafından G2 modelinde kullanılan bu özellik ile farklı kullanıcılar aynı cihazı paylaşabilecekler.

Gelişmiş bir 3D kullanıcı arayüzünün de karşımıza çıkacağı Tizen 3.0'da genel internet başarımını arttırmaya yönelik te çok sayıda güncelleme olacak. Hazırlık çalışmaları devam eden Tizen 3.0 için Samsung, uygulama geliştiricileri ile de yakın bir işbirliği içerisine girmiş durumda. Bu arada Samsung'un piyasaya süreceği ilk cihazların Şubat ayında tanıtılması ve Tizen 2.2.1 sürümünü kullanması fakat, yaz döneminde de 3.0'a yükseltilmesi bekleniyor.

Gelen bilgilere göre Samsung, ilk Tizen cihazlarında orta-üst seviye donanımlara yer verecek.

Tizen'le ilgili bir başka önemli gelişme ise, farklı versiyonlarının olacağının resmiyete kavuşması. Tizen Light adı verilen hafif sürüm, en az 256MB RAM ve 512MB ROM'a sahip düşük çözünürlük desteği ile gelen giriş seviyesi telefonlarda kullanılacak.

Verilen bilgilere göre Tizen işletim sisteminin tam versiyonu olgunluk seviyesine ulaşırken, hafif versiyon için yolun yarılandığı ancak final aşamasına henüz gelinmediği anlaşılıyor. Fakat görünen o ki Android 4.4 ile düşük cihazlara özel optimizasyonlar yapan Google sonrasında Tizen'den de böyle bir duyurunun gelmesi, özellike gelişmekte olan ülkelerde çok satan ekonomik cihazların, dünya devi isimlerin yeni hedefi haline geleceğinin bir işareti.