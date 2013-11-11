Samsung'dan Tizen açılımı: 64-bit destekli Tizen 3.0, Tizen Light ve Tizen'li fotoğraf makinesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android dünyasının lideri olan Samsung, Google ile yakın işbirliğine devam ederken, kendi işletim sistemini geliştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Intel ile birlikte Tizen platformuna ciddi yatırım yapan şirket, düzenlediği geliştirici etkinliğinde çok önemli açıklamalarda bulundu.
Güney Kore merkezli üreticinin resmi olarak gösterdiği Tizen tabanlı ilk cihaz, bir akıllı fotoğraf makinesi olan NX300M oldu. İşletim sisteminin kameralara özel bir versiyonunu kullanan NX300M için Samsung, çekirdek Tizen teknolojisini kullandıklarını ifade ediyor.
Samsung yöneticilerinden Jong-Deok Cho tarafındna tanıtılan kamera, 20MP çözünürlük desteği sunuyor ve saniyede 9 kare fotoğraf çekebiliyor. Hareketli ekrana sahip olan kamera, tasarım dili olarak Samsung'un güncel ürün gamındaki diğer kameralar ile büyük benzerlik taşıyor.
NX300M'i bir kenara bırakırsak eğer etkinlik çerçevesinde en büyük sürpriz Tizen 3.0 işletim sisteminin duyurulması oldu. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde yani yaz döneminde pazara sürülecek yeni sürüm, çok ciddi geliştirmeler ve yeni özelliklerle birlikte geliyor olacak.
Açıklanan resmi detaylara göre Tizen 3.0, 64-Bit ARM işlemci desteği sunuyor olacak. Yani Samsung, Tizen öncesinde 64-Bit Exynos işlemcilerini de duyurmuş olacak ki bu detay ayrıca, Galaxy S5'in 64-bit olacağı yönündeki haberleri de dolaylı yoldan doğrulamış oluyor.
64-Bit desteği ile daha büyük bellek adresleme yeteneğine kavuşacak olan Tizen 3.0'da ayrıca çoklu kullanıcı modu da geliyor. Android tarafında da bir süre önce tanıtılan ve LG tarafından G2 modelinde kullanılan bu özellik ile farklı kullanıcılar aynı cihazı paylaşabilecekler.
Gelişmiş bir 3D kullanıcı arayüzünün de karşımıza çıkacağı Tizen 3.0'da genel internet başarımını arttırmaya yönelik te çok sayıda güncelleme olacak. Hazırlık çalışmaları devam eden Tizen 3.0 için Samsung, uygulama geliştiricileri ile de yakın bir işbirliği içerisine girmiş durumda. Bu arada Samsung'un piyasaya süreceği ilk cihazların Şubat ayında tanıtılması ve Tizen 2.2.1 sürümünü kullanması fakat, yaz döneminde de 3.0'a yükseltilmesi bekleniyor.
Gelen bilgilere göre Samsung, ilk Tizen cihazlarında orta-üst seviye donanımlara yer verecek.
Tizen'le ilgili bir başka önemli gelişme ise, farklı versiyonlarının olacağının resmiyete kavuşması. Tizen Light adı verilen hafif sürüm, en az 256MB RAM ve 512MB ROM'a sahip düşük çözünürlük desteği ile gelen giriş seviyesi telefonlarda kullanılacak.
Verilen bilgilere göre Tizen işletim sisteminin tam versiyonu olgunluk seviyesine ulaşırken, hafif versiyon için yolun yarılandığı ancak final aşamasına henüz gelinmediği anlaşılıyor. Fakat görünen o ki Android 4.4 ile düşük cihazlara özel optimizasyonlar yapan Google sonrasında Tizen'den de böyle bir duyurunun gelmesi, özellike gelişmekte olan ülkelerde çok satan ekonomik cihazların, dünya devi isimlerin yeni hedefi haline geleceğinin bir işareti.
Intel ise yeni işlemcileriyle mobilde ARM'a rakip olmak için hazırlanıyor.
apple = iphone
google = motorola
tizen = samsung
herkes kendi işletim sistemini apple tarzı private altına alacak.
Dolayısıyla geniş bir platformda kullanma isteği mağaza uygulama kısmı güncelleme stabilite gibi kısımlarda da geliştirme yapacağını gösterir.Çeşitli firma birleşimi ile oluşan bir ekosistemden oluşacağı için destek olacaktır denemeyi isterim:-)
IOS ya da Android hatta Windows Phone varken hangi şirket, geliştirici Tizen için uygulama yazar?
Nasıl bir uygulama mağazası oluşturulabilir?
Sorunda o zaten. WP cok seri mesela ama Android kadar kapsamli olmadigindan tercih edilmiyor. Sistemin seri olmasiyla bitmiyor is.
Androidin elestirilen kasma problemini goz onune almis olacaklar ki tizen light surumu ile giris seviyesi telefonlara da onem verdikleri goruluyor.Bada gibi bir durum imkansiz zira tizen projesinde intel ve samsungun disinda panasonic huawei vodafone fujitsu orange gibi bilinen operator ve cep telefonu firmalari da var.Sirf samsung desteginden dolayi uygulama problemi de olmaz magazada gelisecektir her sene on milyonlarca turlu seviye akilli telefon satan bir markadan bahsediyoruz beyler ister plastik deyin ister baska bir sey tutuyor arkadas boru degil samsungtan bahsediyoruz.
Android gelmis %80e, doyum noktasina ulasacagina hala yukseliyor, nasil bir tek uretici tek platforma gidistir bu. Wp nin sadece nokia ile devam etmesini diyorsaniz bu tamamen wpnin basarisizligindan kaynaklaniyor. Htc, samsung resmi olarak olmasada wp ile iliskilerini kesmis durumda ki htc androiddeki kaybini wp ile kapamaya cok hevesliydi. Bir tek nokia hala isminin bir degeri oldugu ve sadece wp sattigi icin wp nokia platformuna donustu. Nokia androidi gectim megoo ya kuvvetli bir destek vermis olsa wp bu kadarda satamazdi. Nokia bile android telefon planliyordu bunun uzerine apar topar microsoft tarafindan satin alinmadimi.
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