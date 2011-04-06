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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan tasarımıyla dikkat çeken Sandy Bridge tabanlı 13.3-inç dizüstü bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,3b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung tasarımıyla öne çıkan yüksek performanslı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı SF311 modelini tanıttı. 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Standart olarak 2.3GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinden güç alan sisteme, 4GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor.

Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen 512MB bellekli GeForce GT 520M GPU'sunu kullanan SF311'de, kablosuz iletişim içinse 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. Beyaz, mor ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alınabilen Samsung Sens SF311 ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de sunulurken, zaman içerisinde diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.


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maliahmet 8 yıl
yorum yazmıcaktım ama neden kadınlar kıyamete doğru insanlara hükmedecekler bi araştırın arkadaşlar bu ilk örnekler kapalı olarak yazıyorum bir kadının evde oturması sokağa cıkmasından hayırlıdır cinsel içeriği yayan ülkeler acık dolaşan ülkeler zaten bunlar yüzünden dünya karışık ama göreceksiniz ki bir kadın sacı acık diye saç teli kadar cehennemde yanacak bundanda baştakiler yani başbakanlar sorumlu birde şuna dikkat cekeyim sacı kapalı olanlar sacı acıktan daha kötüde olabiliyorlar arkadaş link istemiş ama atamamışsın dini bu kadar bozma istersen haram biliyormusun başı acık olması yeterli
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nightflame 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ya da 5 yaşında falan kafa üstü düşmüş.
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santhora 8 yıl

maliahmet

yorum yazmıcaktım ama neden kadınlar kıyamete doğru insanlara hükmedecekler bi araştırın arkadaşlar bu ilk örnekler kapalı olarak yazıyorum bir kadının evde oturması sokağa cıkmasından hayırlıdır cinsel içeriği yayan ülkeler acık dolaşan ülkeler zaten bunlar yüzünden dünya karışık ama göreceksiniz ki bir kadın sacı acık diye saç teli kadar cehennemde yanacak bundanda baştakiler yani başbakanlar sorumlu birde şuna dikkat cekeyim sacı kapalı olanlar sacı acıktan daha kötüde olabiliyorlar arkadaş link istemiş ama atamamışsın dini bu kadar bozma istersen haram biliyormusun başı acık olması yeterli


yavv nolur bi git. Yazdıklarına inanmak bile istemiyorum. Sırf foruma olan saygımdan sana söylenmesi gereken lafların çoğunu buraya yazmıyorum. Al kendini ve kendin gibileri terket bu ülkeyi. Git İran'a Arabistan'a. Sanane yav milletin saçından başından. Yokmu bi admin sana dur diyecek. Yazık ya..
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nightflame 8 yıl
Adam gıdı fetişisti beyler, böyle tatlı bir hanımefendiye bu yoruma başka bir açıklama getiremedim.
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arrivederci 8 yıl
yok artık bu nasıl düşünce.irancı bu arkadaş sanırım.birkere yasak istek doğurur yapılan araştırmalara göre internet üzerinden cinsel içerikli şeylere bakan ülke sıralamasında senin o kapalı açık saçık giyinmeyen ülkeler baş sırada.
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realteco 8 yıl

*absolut*

yok artık bu nasıl düşünce.irancı bu arkadaş sanırım.birkere yasak istek doğurur yapılan araştırmalara göre internet üzerinden cinsel içerikli şeylere bakan ülke sıralamasında senin o kapalı açık saçık giyinmeyen ülkeler baş sırada.



Rica etsem o kaynağın linkini atarmısın , ilgimi çektide.
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santhora 8 yıl
yuhh!! hakikaten devir kötüye gidiyor sayenizde
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XPerience 8 yıl
Bence sadece troll başka birşey değil
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Erasmus78 8 yıl
@mindcrime
Sanırım o arkadaşın giyinme anlayışı "Burka" ile kısıtlı. :)))
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NovaTHOR 8 yıl

Erasmus78

@mindcrime

Sanırım o arkadaşın giyinme anlayışı "Burka" ile kısıtlı. :)))







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DH Misafiri 8 yıl
aynı özelliklerde acer 5250g vardı zaten :)
bitek bluetooth'u yok. ama bencede samsung daha kalitelidir.
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mindcrime 8 yıl
@maliahmet
böyle bir reklama bakıp daha sonra firmanın müslüman bile olmadığını düşünüp ayrıca ürünün renkleri itibari ile bayanlara yönelik bir ürün olduğunu ve reklamdaki hanımefendinin gayet giyinik olduğunu düşüncene ekleyip tekrar yorumunu gözden geçirmeni öneririm. Çünkü şu anki haliyle sadece komik olmuş.
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maliahmet 8 yıl
devir iyice kötüye gidiyor allah müslümanları korusun her bir ürünün başında kadın olmaz ki bari giyinik olsalar allah görüyor elbet düzeltir bunalrı
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santhora 8 yıl

maliahmet

devir iyice kötüye gidiyor allah müslümanları korusun her bir ürünün başında kadın olmaz ki bari giyinik olsalar allah görüyor elbet düzeltir bunalrı


yuhh!! hakikaten devir kötüye gidiyor sayenizde


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manyakurt 8 yıl
maliahmet
devir iyice kötüye gidiyor allah müslümanları korusun her bir ürünün başında kadın olmaz ki bari giyinik olsalar allah görüyor elbet düzeltir bunalrı


Sübhanallah kardeş ibretlik yorum yazmışın... Burun delikleri falan açık ondan demi ?
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Rusty 8 yıl

maliahmet

devir iyice kötüye gidiyor allah müslümanları korusun her bir ürünün başında kadın olmaz ki bari giyinik olsalar allah görüyor elbet düzeltir bunalrı


İyi ki din var da sizin gibi sapkınları baskılıyor. Din olmasa sizin gibi sapıklar yüzünden insanlar sokağa çıkamayacak.
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Batuist 8 yıl
özellik olarak iyi oldukları kadar görüntü olarak da güzel gözüküyorlar.. samsung notebooklar güzel. internet destek sayfası sürücü bulunabilirliği düzeni vesaire oldukça iyi bir marka..
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