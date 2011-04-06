Samsung'dan tasarımıyla dikkat çeken Sandy Bridge tabanlı 13.3-inç dizüstü bilgisayar

Samsung tasarımıyla öne çıkan yüksek performanslı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı SF311 modelini tanıttı. 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Standart olarak 2.3GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinden güç alan sisteme, 4GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor.
Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen 512MB bellekli GeForce GT 520M GPU'sunu kullanan SF311'de, kablosuz iletişim içinse 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. Beyaz, mor ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alınabilen Samsung Sens SF311 ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de sunulurken, zaman içerisinde diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.
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Ya da 5 yaşında falan kafa üstü düşmüş.
yavv nolur bi git. Yazdıklarına inanmak bile istemiyorum. Sırf foruma olan saygımdan sana söylenmesi gereken lafların çoğunu buraya yazmıyorum. Al kendini ve kendin gibileri terket bu ülkeyi. Git İran'a Arabistan'a. Sanane yav milletin saçından başından. Yokmu bi admin sana dur diyecek. Yazık ya..
Rica etsem o kaynağın linkini atarmısın , ilgimi çektide.
Sanırım o arkadaşın giyinme anlayışı "Burka" ile kısıtlı. :)))
bitek bluetooth'u yok. ama bencede samsung daha kalitelidir.
böyle bir reklama bakıp daha sonra firmanın müslüman bile olmadığını düşünüp ayrıca ürünün renkleri itibari ile bayanlara yönelik bir ürün olduğunu ve reklamdaki hanımefendinin gayet giyinik olduğunu düşüncene ekleyip tekrar yorumunu gözden geçirmeni öneririm. Çünkü şu anki haliyle sadece komik olmuş.
yuhh!! hakikaten devir kötüye gidiyor sayenizde
Sübhanallah kardeş ibretlik yorum yazmışın... Burun delikleri falan açık ondan demi ?
İyi ki din var da sizin gibi sapkınları baskılıyor. Din olmasa sizin gibi sapıklar yüzünden insanlar sokağa çıkamayacak.