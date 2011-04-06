Samsung'dan tasarımıyla dikkat çeken Sandy Bridge tabanlı 13.3-inç dizüstü bilgisayar

Samsung tasarımıyla öne çıkan yüksek performanslı ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı SF311 modelini tanıttı. 13.3-inç büyüklüğünde ve 1366x768 piksel çözünürlüğünde LED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. Standart olarak 2.3GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisinden güç alan sisteme, 4GB DDR3 bellek ve 320GB kapasiteli sabit disk eşlik ediyor.

Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan ve yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen 512MB bellekli GeForce GT 520M GPU'sunu kullanan SF311'de, kablosuz iletişim içinse 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerine yer veriliyor. Beyaz, mor ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alınabilen Samsung Sens SF311 ilk olarak firmanın anavatanı Güney Kore'de sunulurken, zaman içerisinde diğer pazarlara da giriş yapması bekleniyor.