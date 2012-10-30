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Samsung'un 7 inç'lik tablet pazarı için yeni bir cihaz hazırladığı söyleniyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki başarısını tablet pazarında da göstermek isteyen Samsung, gelen son haberlere göre 7 inç'lik tablet pazarına yeni bir tablet ile girmeye hazırlanıyor.

SamMobile tarafından sızdırılan DLNA sertifikası 6 ila 9 inç boyutlarında Samsung GT-N5100 olarak adlandırılan cihazın varlığını doğruluyor. Söz konusu tabletin Samsung'un Note ailesinin bir üyesi olup olmayacağı henüz bilinmese de, daha önceki Note cihazlarının sertifikalarına bakıldığında ''GT-N'' ile başlayan adlara sahip olduklarını belirtmekte fayda var.

Sızdırılan DLNA sertifikasının ne denli güvenilir olduğu tartışmaya açık olsa da, Güney Koreli üreticinin 7 inç'lik tablet pazarında da Nexus 7, iPad Mini ve Kindle Fire gibi cihazların karşısına bir rakip çıkaracağı fikri oldukça mantıklı bir adım olarak görülüyor. 

http://www.sammobile.com/2012/10/29/dnla-certification-for-the-samsung-gt-n5100/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eeevrim 7 yıl
Samsung da apple gibi gozu donmus her inch de urun cikariyor hepside bir birinin ayni sokaga cikinca s3 mu kullanicam note 2 mi kullanicam tablet mi kullanicam yoksa 7 inchlik yeni samaung urununu mu kullanicam ? Bir birlerini tamamlayacak urunler yerine hepsi bir birinin ayni urunlere benziyor resmen uretim israfi
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
7 ekran tablet için küçük bence
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Guest 7 yıl
ne bekliyorsunuz ki? s3 mini, s3, note2, note 10.1'den sonra aileye hem tasarım hem teknik olarak bunlara benzer yeni bir fert eklenecek işte. 7 inch şu an samsung için eksiklikti.
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SystemApps 7 yıl
samsungun cihaz hazırlamadığı günmü var :D
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arel.gr 7 yıl
nasilda ASUS Nexus7'nin istahini kesiyor.
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Emre Kocakaya 7 yıl
Samsung gelir hızınan.
Yetişemedik tozunan.
Californidan kız aldık.
Geçemedik nazından.

:P
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haymatloshan 7 yıl
İnç başına en çok ürün çıkaran firma SAMSUNG.
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myhotyro 7 yıl
Galaxy Note 7.7 süper olur
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IhtiyarDelikanli 7 yıl
Note 2 zaten 6" tablet sayılır
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3qzotix 7 yıl
Bu tablet Nexus olsa ve Nexus7den önce Türkiye'ye gelse çok şey mi istemiş olurum :S
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depeche35 7 yıl
Samsung döktürüyor Apple a
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