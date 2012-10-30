Samsung'un 7 inç'lik tablet pazarı için yeni bir cihaz hazırladığı söyleniyor

Akıllı telefon pazarındaki başarısını tablet pazarında da göstermek isteyen Samsung, gelen son haberlere göre 7 inç'lik tablet pazarına yeni bir tablet ile girmeye hazırlanıyor.





SamMobile tarafından sızdırılan DLNA sertifikası 6 ila 9 inç boyutlarında Samsung GT-N5100 olarak adlandırılan cihazın varlığını doğruluyor. Söz konusu tabletin Samsung'un Note ailesinin bir üyesi olup olmayacağı henüz bilinmese de, daha önceki Note cihazlarının sertifikalarına bakıldığında ''GT-N'' ile başlayan adlara sahip olduklarını belirtmekte fayda var.





Sızdırılan DLNA sertifikasının ne denli güvenilir olduğu tartışmaya açık olsa da, Güney Koreli üreticinin 7 inç'lik tablet pazarında da Nexus 7, iPad Mini ve Kindle Fire gibi cihazların karşısına bir rakip çıkaracağı fikri oldukça mantıklı bir adım olarak görülüyor.

http://www.sammobile.com/2012/10/29/dnla-certification-for-the-samsung-gt-n5100/