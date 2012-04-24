Samsung'un Android tableti Galaxy Tab 10.1 beyazlara büründü

Samsung'un geçtiğimiz yıl tüketicilerle bir araya getirdiği Android tableti Galaxy Tab 10.1, Belçika pazarı için beyazlara büründü. Nisan ayı sonuna doğru 700 Euro civarında Belçika'da satışa sunulması planlanan beyaz renkli Galaxy Tab 10.1, Delvaux tarafından hazırlanan el yapımı kılıflarla beraber geliyor. El yapımı kılıfların da üç farklı renk seçeneği bulunmakta.

Samsung Galaxy Tab 10.1'in teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 1 GB RAM, 10.1-inç boyutlu 1280 x 800 piksel dokunmatik ekran, Android Honeycomb işletim sistemi, 720p video kaydedebilen 3 megapiksel kamera, 2 megapiksel ön kamera ve 7000 mAh batarya göze çarpıyor.

