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Samsung'un Android tableti Galaxy Tab 10.1 beyazlara büründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android tableti Galaxy Tab 10.1 beyazlara büründü
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Samsung'un geçtiğimiz yıl tüketicilerle bir araya getirdiği Android tableti Galaxy Tab 10.1, Belçika pazarı için beyazlara büründü. Nisan ayı sonuna doğru 700 Euro civarında Belçika'da satışa sunulması planlanan beyaz renkli Galaxy Tab 10.1, Delvaux tarafından hazırlanan el yapımı kılıflarla beraber geliyor. El yapımı kılıfların da üç farklı renk seçeneği bulunmakta.
Samsung Galaxy Tab 10.1'in teknik özelliklerini sizler için kısaca özetlersek, ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan 1 GHz çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 1 GB RAM, 10.1-inç boyutlu 1280 x 800 piksel dokunmatik ekran, Android Honeycomb işletim sistemi, 720p video kaydedebilen 3 megapiksel kamera, 2 megapiksel ön kamera ve 7000 mAh batarya göze çarpıyor.
Samsung'un Android tableti Galaxy Tab 10.1 beyazlara büründü
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serkanasmara 7 yıl
Ben bu full beyaz olan modeli kullaniyorum bu cihazi aldigimdan buyana root islemi uygulamadim daha dogrusu ne oldugunu bile tam olarak bilmiyorum
bu konuda bilgi sahibi bir arkadas net bisey soylerse sevinirim
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi şu teknik özellikler, önceden görmüş olsaydım iyi yazardım fiyata göre ama daha iyileri daha ucuz'larını gördük bence biraz fiyat indirimine gidilmeli kesinlikle..
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1963bursa 7 yıl
1.6 Ghz 4 çekirdek Via Nano işlemcili bile olsaymış 700 Euro için pahalı yazardım, gerçekçi fiyatlar lazim.
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Nz9 7 yıl
Türkiye için de beyazlara bürünüp bir de el yapımı kılıfla gelse ya ...
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