Samsung'un, MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı 9 serisi notebook'lar satışa sunuluyor

Android 3.0 işletim sistemine yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab II ve 10 milyondan fazla satan Galaxy S'in yeni versiyonu Galaxy S II ile Mobil Dünya Kongresi'nde ses getiren Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayarlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa Ocak ayında CES 2011 Fuarı'nda lanse edilen ve Apple'ın MacBook Air serisine karşı konumlandırılan yeni seri, şık ve ince tasarımın yanı sıra güçlü özellikleriyle, taşınabilirlik ve performans konusunda sınıfının iddialı temsilcilerinden olacak gibi görünüyor.

Düralümin kasa yapısına sahip olan ve sadece 0.64-inç yani 15,9mm kalınlığında olan 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesi, Intel'in Calpella kod adlı mobil platformunu kullanıyor ve iki farklı konfigürasyon seçeneği ile geliyor. Samsung tarafından verilen bilgiye göre, 9 serisinin 11.6-inç ekran büyüklüğünde sahip olan modeli, Intel'in 1.33GHz'de çalışan Core i3-380UM işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ile donatılan sisteme depolama sürücüsü olaraksa NAND flash tabanlı katı hal sürücüne (SSD) yer veriliyor. Ekran kartı tercihinin, yine bir Intel çözümü olan işlemciye entegre HD 2000 IGP'sinden yana kullanıldığı sistem, 3D grafikler konusunda iddialı olmasa da yüksek tanımlı videoları oynatabilecek.

Samsung'un 9 serisi altında sunacağı ikinci model ise 13.3-inç boyutunda. Detaylarını yukarıda verdiğimiz 11.6-inç boyutundaki modelden farklı olarak bu model, Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Huron River platformu üzerinde şekilleniyor. 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2537M işlemcisinden güç alan ve bu açıdan, ikinci nesil MacBook Air'ların ciddi şekilde önünde yer alan yeni model, 4GB DDR3 bellek ile geliyor ve ufak kardeşi gibi depolama birimi olarak SSD kullanıyor ama farklı olarak 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Bu modelde de ekran kartı olarak entegre çözümün tercih edildiğini görüyoruz ancak Sandy Bridge grafik birimi, daha fazla özellik ve performans sunuyor.

Windows 7 işletim sistemiyle donatılan yeni dizüstü bilgisayarlarda kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojisine yer veriliyor. Özellikle Bleutooth 3.0 dikkat çekici çünkü Samsung'un bazı telefonları da bu teknolojiyi destekliyor ve bu sayede bilgisayar-telefon arasındaki kablosuz veri aktarımı daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. 13.3-inç boyutundaki modelin üst versiyonunda WiMAX teknolojisi de seçenekler arasında sunulurken, dizüstü bilgisayarlarınt tek şarj ile 6,5 saat çalışabildiği açıklanıyor.

Samsung'un 9 serisi yeni dizüstü bilgisayar modelleri yurt dışında, 1599$ ile 1699 arasında değişen fiyatlarla önce Güney Kore'de, Mart ayında da diğer pazarlara giriş yapacak.