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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un, MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı 9 serisi notebook'lar satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,2b
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25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un, MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı 9 serisi notebook'lar satışa sunuluyor
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Android 3.0 işletim sistemine yer verdiği yeni tableti Galaxy Tab II ve 10 milyondan fazla satan Galaxy S'in yeni versiyonu Galaxy S II ile Mobil Dünya Kongresi'nde ses getiren Samsung, 9 serisi dizüstü bilgisayarlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa Ocak ayında CES 2011 Fuarı'nda lanse edilen ve Apple'ın MacBook Air serisine karşı konumlandırılan yeni seri, şık ve ince tasarımın yanı sıra güçlü özellikleriyle, taşınabilirlik ve performans konusunda sınıfının iddialı temsilcilerinden olacak gibi görünüyor.

Düralümin kasa yapısına sahip olan ve sadece 0.64-inç yani 15,9mm kalınlığında olan 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesi, Intel'in Calpella kod adlı mobil platformunu kullanıyor ve iki farklı konfigürasyon seçeneği ile geliyor. Samsung tarafından verilen bilgiye göre, 9 serisinin 11.6-inç ekran büyüklüğünde sahip olan modeli, Intel'in 1.33GHz'de çalışan Core i3-380UM işlemcisinden güç alıyor. 2GB bellek ile donatılan sisteme depolama sürücüsü olaraksa NAND flash tabanlı katı hal sürücüne (SSD) yer veriliyor. Ekran kartı tercihinin, yine bir Intel çözümü olan işlemciye entegre HD 2000 IGP'sinden yana kullanıldığı sistem, 3D grafikler konusunda iddialı olmasa da yüksek tanımlı videoları oynatabilecek.

Samsung'un 9 serisi altında sunacağı ikinci model ise 13.3-inç boyutunda. Detaylarını yukarıda verdiğimiz 11.6-inç boyutundaki modelden farklı olarak bu model, Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Huron River platformu üzerinde şekilleniyor. 1.4GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2537M işlemcisinden güç alan ve bu açıdan, ikinci nesil MacBook Air'ların ciddi şekilde önünde yer alan yeni model, 4GB DDR3 bellek ile geliyor ve ufak kardeşi gibi depolama birimi olarak SSD kullanıyor ama farklı olarak 128GB depolama kapasitesi sunuyor. Bu modelde de ekran kartı olarak entegre çözümün tercih edildiğini görüyoruz ancak Sandy Bridge grafik birimi, daha fazla özellik ve performans sunuyor.

Windows 7 işletim sistemiyle donatılan yeni dizüstü bilgisayarlarda kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojisine yer veriliyor. Özellikle Bleutooth 3.0 dikkat çekici çünkü Samsung'un bazı telefonları da bu teknolojiyi destekliyor ve bu sayede bilgisayar-telefon arasındaki kablosuz veri aktarımı daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. 13.3-inç boyutundaki modelin üst versiyonunda WiMAX teknolojisi de seçenekler arasında sunulurken, dizüstü bilgisayarlarınt tek şarj ile 6,5 saat çalışabildiği açıklanıyor.

Samsung'un 9 serisi yeni dizüstü bilgisayar modelleri yurt dışında, 1599$ ile 1699 arasında değişen fiyatlarla önce Güney Kore'de, Mart ayında da diğer pazarlara giriş yapacak.

Samsung'un, MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı 9 serisi notebook'lar satışa sunuluyor
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Samsung'un, MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı 9 serisi notebook'lar satışa sunuluyor
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0tt0m@n 8 yıl
Birazdan apple'cılar buraya saldırmaya başlar
2 Yanıt Yanıtla +8
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onboardx 8 yıl en beğenilen

0tt0m@n

Birazdan apple'cılar buraya saldırmaya başlar


şimdi mac ostan girerler alüminyumdan çıkarlar.
0tt0m@nBirazdan apple'cılar buraya saldırmaya başlarşimdi mac ostan girerler alüminyumdan çıkarlar.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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MURATSPLAT 8 yıl
Netbook ve Notebook devri bitti. Artık Android netpad'leri her yerde görecez. APPLE ve microsoftun Allah yardımcıları olsun.
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Volkanbaba 8 yıl
Tasarımı çok güzel bir cihaz.Kalitesindende şüphem yok ama MacBookların fiyatının yurtdışında daha düşük olduğunu ve MacOs gibi bir işletim sistemi avantajının olduğunu baz alarak sezarın hakkı sezara diyorum ve Apple alır diyorum.
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Akarsu. 8 yıl
Kapağın orta yerindeki samsung yazısı göz tırmalıyor. Kenara bi yere yazsalarmış.
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sendemail 8 yıl
macbook air dururken sacmalık bu, alüminyummuş samsung spatula cıkarsaydı aynı malzemeden daha faydalı olurdu yeryuzne ,bunu uretırken saldıgı karbona yazık...halt etmısler ...illa apple mı bulacak yenılıgı anlamıyorum kı??
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Rainbow6 8 yıl
Ben appleci degilim biraz onceki posttada mbook proya saydim durdum ama sunuda soliim bu alet mbook aire rakip falan olamaz applenin kalitesi ve samsung beni sasirtan fiyati yuzunden amerkalilari kandiramaz biri aliminyum olayina sarmis ama bu oldukca onemli bi olay bu kadar kaliteli bi materyali bu gunlerde kullanan az firmalardan biri ustelik donaimda kuvvetli kalite ve donanim bu fiyata satiliyo sonynin kaliteli diye lanse ettigi coplukleri alicagima yada pahaliya ekrankarti intel olan samsung alacagima kendini kanitlamis mbook air alirim daha iyi
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kittyhunter 8 yıl
oldukça güzel gözüküyor, ancak fiyatı fazla geldi. 11.6 inç mb air 999 dolardan satılıyorken, 1599dan girmesi pek iyi olmamış bence. yakın fiyatlar olsaydı güzel olurdu.

bu arada inceliği gerçekten harika, bir dizüstünün mb airdan daha ince olabileceğini düşünmezdim. (mb air 0.68 inç bu ise 0.64)
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu samsung iyi coştu bu ara. Tasarım harika!
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vidoko 8 yıl
tipi güzel. kullanım olarak nasıl dır orası mechul gibi..
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Şifalı Bitki 8 yıl
Resimler konsept tasarıma ait galiba, çünkü USB girişi bile görünmüyor :)
Üstündeki kocaman elmasından başka bir artısı olmayan taştan, pardon alüminyumdan yontulma Macbook serisine göre oldukça şık bir tasarım olmuş.
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OZKNaln 8 yıl
sımdı fark ettım pc de gırıs cıkıs yok.
bn mı goremedım yoksa.
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OZKNaln 8 yıl
evet gercekten cok sık bır pc olmus ..
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turkey2008abc 8 yıl
samsung apple iş yapa yapa iyice apple kopyası oldu.fiyatlandırmayı da onlardan öğrendi heralde 1599 dolar çok yüksek
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