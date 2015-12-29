Samsung'un biyo işlemcisi hacimli üretime başlıyor

Giyilebilir cihaz pazarında pek çok ürünle boy gösterse de, satışları beklentilerin altında Samsung bu yıl ilk 5 listesinden düştü. Yine de donanım tarafında firmanın önemli çalışmaları bulunuyor. Sektörün ilk akıllı biyo işlemcisi olarak tanımlanan Bio-Processor yongası, hacimli üretime başlıyor.





Samsung'un enerji tasarrufu odaklı olmasıyla dikkat çeken Bio-Processor yongası aslında tam bir işlemci değil. Yonga üzerinde çeşitli algılayıcılar, bir mikrokontrolcü, bir güç yönetim devresi, dijital sinyal işlemcisi ve entegre Flash bellek bulunuyor. Algılayıcı tarafında ise impedans ölçer- BIA, photoplethysmogram (PPG), EKG, galvanik deri algılayıcı - GSR ve deri ısı ölçer şeklinde 5 önemli teknoloji yer alıyor. Bu sayede vücut yağı, iskelet kaslarının durumu, nabız, kalp ritmi, deri sıcaklığı ve stres seviyesi ölçümlenebiliyor.





Oldukça geniş kapsamlı bir yonga olan Bio-Processor, harici bir işlemciye ihtiyaç bırakmadığı için karmaşık tasarımlara göre yüzde 80 daha az yer kaplıyor ve yüzde 50'ye yakın enerji tasarrufu sunabiliyor. Yonga, akıllı saatlerden ziyade daha çok fitness bilekliklerine hitap ediyor ancak akıllı saatlerde de kullanılabilecek bir tasarıma sahip.





Bio-Processor yongası hacimli üretime başlamış durumda ve gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bio-Processor yongasını ilk taşıyacak olan cihaz elbette Samsung'a ait olacak. İddialara göre Triathlon adındaki uygun fiyatlı bir fitness bilekliğinde yeni yongayı ilk kez göreceğiz.

http://news.samsung.com/global/samsung-addresses-a-growing-mobile-health-market-with-industrys-first-smart-bio-processor