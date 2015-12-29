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Samsung'un biyo işlemcisi hacimli üretime başlıyor

Giyilebilir cihaz sektöründe uzun zamandır faaliyet gösteren Samsung, geliştirdiği yeni yonga ile önemli bir adım atmak üzere. Bio-Processor, pek çok önemli değer ölçümü yapabiliyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un biyo işlemcisi hacimli üretime başlıyor

Giyilebilir cihaz pazarında pek çok ürünle boy gösterse de, satışları beklentilerin altında Samsung bu yıl ilk 5 listesinden düştü. Yine de donanım tarafında firmanın önemli çalışmaları bulunuyor. Sektörün ilk akıllı biyo işlemcisi olarak tanımlanan Bio-Processor yongası, hacimli üretime başlıyor. 

Samsung'un enerji tasarrufu odaklı olmasıyla dikkat çeken Bio-Processor yongası aslında tam bir işlemci değil. Yonga üzerinde çeşitli algılayıcılar, bir mikrokontrolcü, bir güç yönetim devresi, dijital sinyal işlemcisi ve entegre Flash bellek bulunuyor. Algılayıcı tarafında ise impedans ölçer- BIA, photoplethysmogram (PPG), EKG, galvanik deri algılayıcı - GSR ve deri ısı ölçer şeklinde 5 önemli teknoloji yer alıyor. Bu sayede vücut yağı, iskelet kaslarının durumu, nabız, kalp ritmi, deri sıcaklığı ve stres seviyesi ölçümlenebiliyor. 

Oldukça geniş kapsamlı bir yonga olan Bio-Processor, harici bir işlemciye ihtiyaç bırakmadığı için karmaşık tasarımlara göre yüzde 80 daha az yer kaplıyor ve yüzde 50'ye yakın enerji tasarrufu sunabiliyor. Yonga, akıllı saatlerden ziyade daha çok fitness bilekliklerine hitap ediyor ancak akıllı saatlerde de kullanılabilecek bir tasarıma sahip. 

Bio-Processor yongası hacimli üretime başlamış durumda ve gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bio-Processor yongasını ilk taşıyacak olan cihaz elbette Samsung'a ait olacak. İddialara göre Triathlon adındaki uygun fiyatlı bir fitness bilekliğinde yeni yongayı ilk kez göreceğiz.  

http://news.samsung.com/global/samsung-addresses-a-growing-mobile-health-market-with-industrys-first-smart-bio-processor Yorum Yaz
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Bio-processor biraz kafa karistirici bir isim olmus. Ä°lk okudugumda organik islemci gibi bisey sandim
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X-FI 3 yıl
Çok güzel birşey olacak, bir ilk.
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interwap 3 yıl
Alakası yok. Apple yongası mikrokontrolcü (buda NXP eski adıyla Philips marka) dışında ivmeölçer, jiroskop, pusulaya sahip. Bunlar fiziksel hareket algılayıcı. Uzaktan kumandalı aracın üstüne koy onun hareketlerini de algılar. Piyasada bu 3 sensöre sahip bir kaç markanın ürünü var ancak sadece mikrokontrolcüsü yok. Samsung yongası mikrokontrolcü dışında haberde bahsedilen sensörler var. Bunlar sadece canlılarda çalışır.
Allons-y
The M-series motion coprocessors are accessible to applications through the Core Motion API introduced in iOS 7, so they do, for example, allow fitness apps that track physical activity and access data from the M processors without constantly engaging the main application processor. en.wikipedia.org/... önce gördüğümüz örneğin daha gelişmişi olacak gibi.Umarım samsung yazılım kısmını boşlamaz da cihaz otonom şekilde akıcı bir şekilde bu sensör verilerini işleyip kişinin kondisyonu hakkında detaylı veriler sunabilir. Ama açıkçası ümitlenemiyorum.

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Allons-y 3 yıl
The M-series motion coprocessors are accessible to applications through the Core Motion API introduced in iOS 7, so they do, for example, allow fitness apps that track physical activity and access data from the M processors without constantly engaging the main application processor.
en.wikipedia.org/...
Daha önce gördüğümüz örneğin daha gelişmişi olacak gibi.
Umarım samsung yazılım kısmını boşlamaz da cihaz otonom şekilde akıcı bir şekilde bu sensör verilerini işleyip kişinin kondisyonu hakkında detaylı veriler sunabilir. Ama açıkçası ümitlenemiyorum.
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kadirirdem 3 yıl
Bu yıl samsung yarı iletken de güzel işler çıkardı devamını bekliyoruz Samsung....
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batarya zayıf 3 yıl
Vaoovvv. İlginç bir teknoloji. Biyo-işlemci... Adamlar çalışıyor.
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