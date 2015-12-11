Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor

Büyük firmalar yeni yıl yaklaştıkça ilginç çalışmalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Samsung'un hazırladığı bir piyano ise buna en güzel örnekler arasında yer alıyor.

Detaylarına burada değindiğimiz tam 100 adet Samsung Galaxy Tab S2 kullanılarak hazırlanan ve bu açından dünyada bir ilke imza atılan piyanonun açılışı, piyanist Myleene Klass tarafından yapılmış. Samsung tarafından Londra Spitalfields Market'e yerleştirilen bu ilginç piyano, tabletlerde çalıştırılan özel uygulamalar yardımıyla gerçekten çalışıyor ve söylendiği kadarıyla oldukça iyi ses verebiliyor.

Ayrıca reklam kampanyası dahilinde tabletin AMOLED ekranlarıyla piyanoya olduka yüksek bir görüntü kalitesi sağladığı ve genel olarak oldukça güzel göründüğü belirtiliyor.

http://news.samsung.com/global/myleene-klass-samsung-spread-festive-cheer-with-the-launch-of-worlds-first-tablet-piano