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Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor

Yılbaşına özel farklı çalışmalar yapan firmalar arasına Samsung da katıldı ve şirket yılbaşına özel olarak bir piyano hazırladı. Tabletlerden yararlanılarak kurulan çalışmanın detayları haberimizde.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor

Büyük firmalar yeni yıl yaklaştıkça ilginç çalışmalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Samsung'un hazırladığı bir piyano ise buna en güzel örnekler arasında yer alıyor.
Detaylarına burada değindiğimiz tam 100 adet Samsung Galaxy Tab S2 kullanılarak hazırlanan ve bu açından dünyada bir ilke imza atılan piyanonun açılışı, piyanist Myleene Klass tarafından yapılmış. Samsung tarafından Londra Spitalfields Market'e yerleştirilen bu ilginç piyano, tabletlerde çalıştırılan özel uygulamalar yardımıyla gerçekten çalışıyor ve söylendiği kadarıyla oldukça iyi ses verebiliyor.
Ayrıca reklam kampanyası dahilinde tabletin AMOLED ekranlarıyla piyanoya olduka yüksek bir görüntü kalitesi sağladığı ve genel olarak oldukça güzel göründüğü belirtiliyor. 

http://news.samsung.com/global/myleene-klass-samsung-spread-festive-cheer-with-the-launch-of-worlds-first-tablet-piano Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl
Amma da rahat çalınır o camın üstünde.
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umut_baris 3 yıl
Farklı bir reklam yolu olmuş.

Acaba pedalı nasıl yaptılar? Pedal vardır herhalde?
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DH Misafiri 3 yıl
dikkat etsnler daha sonra tabletlerin ekranları yanmasın.sonra hep piyano görüntüsüyle kullanmak zorunda kalabilirler :D
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boltfalcon 3 yıl
bu hatunun yerine ümit besen i koysalardı daha etkili reklam olurdu:)))
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Patren 3 yıl
samsung piyanoyada el atmış
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MrKemal17 3 yıl
Ne saçma reklam.
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lapatid 3 yıl
sesi tabletlerin hoparlorunden mi cikiyor yoksa harici ses sistemi mi var
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CooL_ROMEO 3 yıl
Basış gücünü nasıl ayarlıyorlar acaba. STouch ile mi
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taner_bnz 3 yıl
Farklı olmuş tabi sesini de duymak gerek
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selahattın ısık 3 yıl
Hakikaten dikkat cekici...
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kadirirdem 3 yıl
ahahah değişik ve güzel olmuş...
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