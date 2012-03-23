Samsung'un yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tabletlerini konuştuk

DH Misafiri Beyler bir sorum olacak bilenlere soruyorum, bunlardan hangisi oyun için en uygunudur ? ve gamer ile 5 serisi çokmu farklı ?
edit: yukarıdaki mesaj bana ait burdan alıntı yaparsanız sevinirim ;)
Samsung 5 serisi 14 15 inclik mi monıtore sahip 1280 800 --- 1600 900
7 serisi 15,6- 17 inc 1600 1900 --1920 1080p
gamerlarda sogutma bilesen gibi farklılıklar var internet sitesinden bi incelemeni oneririm.
Şimdi ise gelecekmiş...
Samsung Series 7 Slate Pc yani windows tabanlı tablet Amerika da Avrupa da aylardır satılmaktadır.
Samsung windwos tabanlı tablette yaygın olan sorunlar işciliğin berbat oluşu ekran kapağı kalkmakta ve içerisine toz kaçmaktadır...
Diğer bir sorun ise arka logosu Samsung ısınmadan ötürü çıkmaktadır...
Samsung sağlamlık testlerini düzgün yapmamış...
Yurtdışında windows tabanlı tablet ( Slate 7 )6 aydan fazladır satışta olmasına rağmen en son çıkan GSM özelliği olan Slate lerde bile aynı sorun devam etmektedir...
Tüm şikayetler bu adreste bulabilirsiniz işte :
forum.tabletpcreview.com/...
Samsung genel olarak sessiz kalmakta... Windows tabanlı tabletlerini servise yollananlar değişim yapılsa bile aynı sorunlar devam etmektedir ve birçoğu bu tabletleri almıyor...
Sanırım tutulmayan azıralı 7 Serisi Slate (windows tabletler) Türkiye de satılmaya başlayacak aman dikkat...
USB3 yok...
GPS yok ...
Satış tarihine göre bakarsak o tarihte nerdeyse 1 yıllık eskimiş seri olacak...