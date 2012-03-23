Samsung'un yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tabletlerini konuştuk

Samsung Forum 2012 turumuz kapsamında, ikinci nesil 9 serisi başta olmak üzere şirketin yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tablet bilgisayarlarını ürün müdürü Burak Pamir ile konuşuyoruz.

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