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Samsung'un yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tabletlerini konuştuk

7 yıl
40,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Forum 2012  turumuz kapsamında, ikinci nesil 9 serisi başta olmak üzere şirketin yeni nesil dizüstü bilgisayarları, ultrabook'ları ve tablet bilgisayarlarını ürün müdürü Burak Pamir ile konuşuyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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NoeqmBurton 6 yıl
Beyler bir sorum olacak bilenlere soruyorum, bunlardan hangisi oyun için en uygunudur ? ve gamer ile 5 serisi çokmu farklı ?
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jeim 6 yıl
acaba np305v5a serisiyle oyun oynanır mı
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DH Misafiri 7 yıl
İnce ve hafif değil ne yazık ki anlatan amca yanlış biliyor. En hafif ve incesi Toshiba Z830 ultrabook 1.1 kg ...3G olmayan bir ultrabook ne işe yarar.Parmak izi özelliği yok, Full HD ekran yok v.s yani bu üründen bir cacık olmaz....
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Volkanbaba 7 yıl
2,5 senedir r620 yi sorunsuz kullanıyorum olurda bozulursa alırız bir samsung daha.
Yanlız cihazlara birkaç ay sonra yazılım desteğini kesiyorsunuz tek eksiğiniz bu sorunda düzelirse iyi olur.
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mczaga 7 yıl
Samsung Apple'ı gözüne kestirmiş bu anlaşılıyor burada fakat apple da teknolojiler daha önceden geliyor bknz "Thunterbolt"
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mrchad 7 yıl
samsung'u tebrik ediyorum fakat 9 serisinde bizi farklı yapan özellikler diye bahsedilen özellikler zaten yıllardır macbook air ve pro serisinde var(ekran aydınlatma ve klavye aydınlatma). zaten tanıtılan üründe macbook air'e rakip çıkarılıyor. fiyat olarak air'den pahalıya gelebilir ve avantajı var mı dersek (pil süresinden bahsedilmedi) air'e göre yok diyebiliriz.
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Prequel 7 yıl
demesem olmaz: laptoplar, ultrabooklar ve tabletler yanında çok hantal kaldı. :D
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DH Misafiri 7 yıl
Beyler bir sorum olacak bilenlere soruyorum, bunlardan hangisi oyun için en uygunudur ? ve gamer ile 5 serisi çokmu farklı ?
1 Yanıt Yanıtla
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ThEnD© 7 yıl
Beyler bir sorum olacak bilenlere soruyorum, bunlardan hangisi oyun için en uygunudur ? ve gamer ile 5 serisi çokmu farklı ?


edit: yukarıdaki mesaj bana ait burdan alıntı yaparsanız sevinirim ;)
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cfs_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Beyler bir sorum olacak bilenlere soruyorum, bunlardan hangisi oyun için en uygunudur ? ve gamer ile 5 serisi çokmu farklı ?

Samsung 5 serisi 14 15 inclik mi monıtore sahip 1280 800 --- 1600 900
7 serisi 15,6- 17 inc 1600 1900 --1920 1080p
gamerlarda sogutma bilesen gibi farklılıklar var internet sitesinden bi incelemeni oneririm.
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smart1978 7 yıl
Samsung Türkiye'yi 2-3 hafta önce telefonla aramıştım Samsung Series 7 Slate Pc Türkiye'ye ilerde de getirtilmeyeceğini söylemişlerdi...
Şimdi ise gelecekmiş...
Samsung Series 7 Slate Pc yani windows tabanlı tablet Amerika da Avrupa da aylardır satılmaktadır.
Samsung windwos tabanlı tablette yaygın olan sorunlar işciliğin berbat oluşu ekran kapağı kalkmakta ve içerisine toz kaçmaktadır...
Diğer bir sorun ise arka logosu Samsung ısınmadan ötürü çıkmaktadır...
Samsung sağlamlık testlerini düzgün yapmamış...
Yurtdışında windows tabanlı tablet ( Slate 7 )6 aydan fazladır satışta olmasına rağmen en son çıkan GSM özelliği olan Slate lerde bile aynı sorun devam etmektedir...
Tüm şikayetler bu adreste bulabilirsiniz işte :
forum.tabletpcreview.com/...
Samsung genel olarak sessiz kalmakta... Windows tabanlı tabletlerini servise yollananlar değişim yapılsa bile aynı sorunlar devam etmektedir ve birçoğu bu tabletleri almıyor...
Sanırım tutulmayan azıralı 7 Serisi Slate (windows tabletler) Türkiye de satılmaya başlayacak aman dikkat...
USB3 yok...
GPS yok ...
Satış tarihine göre bakarsak o tarihte nerdeyse 1 yıllık eskimiş seri olacak...
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Escapetolife 7 yıl
Apple için panel ürete ürete Samsung işi kapmış :)
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söny 7 yıl
Samsung F/P ultrabooklarını catır catır getiriyor bakalım rakipleri ne yapıcak ama hali hazırda hala bir gamepc değiller bir monster değiller
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MNC78 7 yıl
FullHD laptop hengi markada var
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