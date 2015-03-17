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Sanatçılar için YouTube duyuruldu

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sanatçılar için YouTube duyuruldu
 
Dünyanın en büyük video platformu olması ve bu doğrultuda milyarlarca insana ulaşmasıyla kendini göstermek isteyen sanatçılar için inanılmaz bir ortam haline gelen YouTube, kendi içerisinden Lindsey Stirling gibi birçok ismi çıkartmayı başarmış durumda. Bu potansiyeli gören şirket, "Sanatçılar için YouTube" adını verdiğini yeni özelliğini kullanıma sundu.
Odak noktasına müzisyenler alınarak hazırlanan bu yeni YouTube servisi, özellikle sanatçı ve hayranları arasındaki iletişimi arttırmasıyla ön plana çıkıyor. Sanatçılara birçok detaylı analiz bilgisi verebilen ve "Fan Funding" üzerinden hem para yardımı hem de aksesuar satışının önünü aralayan servis, buradan ulaşılabilen özel sayfa üzerinden de kullanılması gereken ekipmanlar gibi birçok konuda bilgi sağlayabiliyor.
Genel olarak müzisyenlerin YouTube içi büyümesine hedefleyen "Sanatçılar için YouTube" servisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://thenextweb.com/google/2015/03/16/youtube-launches-artists-initiative-to-give-musicians-more-promotion-tools/ Yorum Yaz
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