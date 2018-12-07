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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ile konuştuk

5 ay
13b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ericsson Araştırma'nın ülkemizde kurduğu yeni laboratuvarın açılış töreninde, Savunma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Ericsson Araştırma'nın ülkemizde kurduğu yeni laboratuvar, bünyesinde barındırdığı çoğunluğu doktora seviyesindeki araştırmacılar ile geleceğin teknolojileri üzerinde çalışacak. Bu önemli gelişmenin tanıtım toplantısında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile özel röportaj yapma şansı yakaladık.
1984 doğumlu olan  Kacır, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Türkiye 12.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü onur derecesiyle tamamladı. Simülasyon yazılım ve donanımları başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimlere imza atan Kacır, Bakan Yardımcılığı görevine ek olarak Tübitak Bilim Kurulu üyeliği ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüyor.
Sayın bakan yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Ericsson'un doğrudan yatırımla ülkemizde hayata geçirdiği ileri araştırma laboratuvarı ekseninde Ar-Ge konusundaki dönüşüm ve Türkiye'nin açık kaynak yazılım vizyonunu konuştuk.  Özellikle Github üzerine verilen örnek ve bu alandaki geliştirici hedefi önemli. 

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bahner 5 ay en beğenilen
Erdi yavaş yavaş meclise girecekcin bu gidişle.
Yolun açık olsun.
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NimbleSoul 5 ay
Ortaya güzel bir şey çıkacağına inanan var mı? Zamanında online bankacılık hedefleri vardı. Sonucunda da troy diye bir zımbırtı çıkartıp Paypal'a erişim engeli getirmişlerdi. Bu sefer de GitHub'dan olursak şaşırtmaz.
Ortaya güzel bir şey çıkacağına inanan var mı? Zamanında online bankacılık hedefleri vardı. Sonucunda da troy diye bir zımbırtı çıkartıp Paypal'a erişim engeli ...
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lterlemez 5 ay
Üzerinde, bir kere aşırı kar marjı ve sonrada deli gibi vergi olduğu sürece, o teknolojilerin bana yararı yok. BrDisk, DVD, hatta ve hatta CD bile yazılım dağıtımından çıktı. Ortalama 20 GB'lık yazılımlardan bahsediyoruz, 21. yy'dayız ve hala kotalı/kotasızı nasıl kazıklarız derdindeyiz. Sadece Microsoft ve Apple bile ortalama 3-5 GB arası güncelleme gömüyor ve bu güncellemeler anlık, bir kere indireyim de lazım olursa oradan kurarım diyemiyorsunuz. Dediğiniz zaman da sistemi komple indiriyorsunuz.
Mobil telefonlardan bahsediliyor, hangisi konuşmadığımız saniyelerin ücretini iade ediyor. Bir yerleri sıkıyorsa saniye bazında ücretlendirme yapsınlar da dünya kaç bucak görelim.
Aha bak, yazılım indiriyorum şu an 24GB, güya hızım 20 MBit'e kadar. IP numaram CGN, kim bilir kaç kişi aynı IP'den çıkış yapıyor. Ha bu arada, bağlantı en azından bölge kutusuna kadar fiber ama gelin görün ki 80Kbit ile 1.1 Mbit arasında salınıyor.
Bu ülkenin vekili ülkenin ortalama gelirine oranı %54'lere ulaşan maaşlar alıyor ama vatandaş sürünüyor.
Üzerinde, bir kere aşırı kar marjı ve sonrada deli gibi vergi olduğu sürece, o teknolojilerin bana yararı yok.BrDisk,DVD, hatta ve hatta
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lterlemez 5 ay
Üzerinde, bir kere aşırı kar marjı ve sonrada deli gibi vergi olduğu sürece, o teknolojilerin bana yararı yok. BrDisk, DVD, hatta ve hatta CD bile yazılım dağıtımından çıktı. Ortalama 20 GB'lık yazılımlardan bahsediyoruz, 21. yy'dayız ve hala kotalı/kotasızı nasıl kazıklarız derdindeyiz. Sadece Microsoft ve Apple bile ortalama 3-5 GB arası güncelleme gömüyor ve bu güncellemeler anlık, bir kere indireyim de lazım olursa oradan kurarım diyemiyorsunuz. Dediğiniz zaman da sistemi komple indiriyorsunuz.
Mobil telefonlardan bahsediliyor, hangisi konuşmadığımız saniyelerin ücretini iade ediyor. Bir yerleri sıkıyorsa saniye bazında ücretlendirme yapsınlar da dünya kaç bucak görelim.
Aha bak, yazılım indiriyorum şu an 24GB, güya hızım 20 MBit'e kadar. IP numaram CGN, kim bilir kaç kişi aynı IP'den çıkış yapıyor. Ha bu arada, bağlantı en azından bölge kutusuna kadar fiber ama gelin görün ki 80Kbit ile 1.1 Mbit arasında salınıyor.
Bu ülkenin vekili ülkenin ortalama gelirine oranı %54'lere ulaşan maaşlar alıyor ama vatandaş sürünüyor.
Yanıtla +4
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Seyrim 5 ay
Göreceğiz..
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serafon 5 ay
Ericsson çok uzun zamandır Türkiye'de ama pratikte nasıl bir sonucu var bilemiyorum
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eXaline 5 ay
Hiçbir şeyden anlamayan bir badem bıyık göreceğimi sanıyordum. Şaşırdım doğrusu...
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al-ozaria 5 ay
Şahsi fikrim işlenen konu bir yana, söylenen sözler tutulur, belirlenen hedeflerde ilerlenir - ilerlenmez bir yana da:
- Üst düzey hükümet yetkililerinin sahaya inmesi açısından; yurdun en önde gelen teknoloji sitesine konuk olması ve;
- Artık Dünya çapında teknoloji firmalarının üst düzey yöneticileri ya da hükümet yetkilileri gibi Erdi Bey'in şahsi bilgi birikim seviyesine karşılık uygun konukların gelmesi;
biz DH kullanıcılarına yani hedef kitleye hitaben bu röportajlar vesilesi ile bilgi alış-veriş, aktarım ve paylaşımında bulunulması;
pozitif ve mutlu olunması gereken gelişmelerdir. Devamının gelmesini dileriz.
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kartal172 5 ay
Ne yapıyorsun? Bakan yardımcısı.
Nasıl yani? Bakmasına yardımcı oluyorum.
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sosisvesalam 5 ay
yeni başkanlık sisteminde bakanlıklar işin ehline verilecek deniliyordu denildiği gibi de olmuş.
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NimbleSoul 5 ay
Ortaya güzel bir şey çıkacağına inanan var mı? Zamanında online bankacılık hedefleri vardı. Sonucunda da troy diye bir zımbırtı çıkartıp Paypal'a erişim engeli getirmişlerdi. Bu sefer de GitHub'dan olursak şaşırtmaz.
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JacquesC 5 ay
Yazan Haber Metninde Bir Tane Bile "GitHub" Kelimesi Geçmiyor?
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bahner 5 ay en beğenilen
Erdi yavaş yavaş meclise girecekcin bu gidişle.
Yolun açık olsun.
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