Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ile konuştuk

Ericsson Araştırma'nın ülkemizde kurduğu yeni laboratuvarın açılış töreninde, Savunma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Ericsson Araştırma'nın ülkemizde kurduğu yeni laboratuvar, bünyesinde barındırdığı çoğunluğu doktora seviyesindeki araştırmacılar ile geleceğin teknolojileri üzerinde çalışacak. Bu önemli gelişmenin tanıtım toplantısında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile özel röportaj yapma şansı yakaladık.

1984 doğumlu olan Kacır, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Türkiye 12.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü onur derecesiyle tamamladı. Simülasyon yazılım ve donanımları başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimlere imza atan Kacır, Bakan Yardımcılığı görevine ek olarak Tübitak Bilim Kurulu üyeliği ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüyor.

Sayın bakan yardımcısı ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Ericsson'un doğrudan yatırımla ülkemizde hayata geçirdiği ileri araştırma laboratuvarı ekseninde Ar-Ge konusundaki dönüşüm ve Türkiye'nin açık kaynak yazılım vizyonunu konuştuk. Özellikle Github üzerine verilen örnek ve bu alandaki geliştirici hedefi önemli.