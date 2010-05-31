Sanyo Xacti DMX-CA100, suya dayanıklı Full HD video kamera

Japonya merkezli ünlü elektronik firmalarında Sanyo, Xacti serisine yeni bir model daha ekledi. Sanyo'nun Xacti DMX-CA100 olarak isimlendirdiği video kamera Full HD video çekebilme ve suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Xacti DMX-CA100, 3 metre derinliğe kadar dayanıklı olarak üretildi. Belirtilen derinlik altında 60 dakikalık video çekim özelliğine sahip olan kamera, 14 mp CMOS sensöre sahip. Full HD video kaydının yanı sıra fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip olan video kamera, " High-Speed Sequential Shooting” adı verilen özellik ile 7 FPS (kare saniye) hızında 22 adet fotoğraf çekebiliyor. Sanyo Xacti DMX-CA100 video kamerasında dijital görüntü sabitleyici, yüz takip etme özelliği, mini HDMI girişi ve Eye-Fi kart desteği bulunuyor.

Sanyo'nu suya dayanıklı olarak ürettiği Full HD video kayıt özellikli video kamerası Xacti DMX-CA100'ün Temmuz ayından itibaren piyasaya sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı