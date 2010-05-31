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Sanyo Xacti DMX-CA100, suya dayanıklı Full HD video kamera

Sanyo, suya dayanıklı ve Full HD video çekebilen kameralarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,9b
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli ünlü elektronik firmalarında Sanyo, Xacti serisine yeni bir model daha ekledi. Sanyo'nun Xacti DMX-CA100 olarak isimlendirdiği video kamera Full HD video çekebilme ve suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Xacti DMX-CA100, 3 metre derinliğe kadar dayanıklı olarak üretildi. Belirtilen derinlik altında 60 dakikalık video çekim özelliğine sahip olan kamera, 14 mp CMOS sensöre sahip. Full HD video kaydının yanı sıra fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip olan video kamera, " High-Speed Sequential Shooting” adı verilen özellik ile 7 FPS (kare saniye) hızında 22 adet fotoğraf çekebiliyor. Sanyo Xacti DMX-CA100 video kamerasında dijital görüntü sabitleyici, yüz takip etme özelliği, mini HDMI girişi ve Eye-Fi kart desteği bulunuyor.

Sanyo'nu suya dayanıklı olarak ürettiği Full HD video kayıt özellikli video kamerası Xacti DMX-CA100'ün Temmuz ayından itibaren piyasaya sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı

 


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Batuist 9 yıl
interpolasyıon değeri nedir acaba?? gerçek HD mi ?
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doroşenko 9 yıl
sanyo video da interpolasyon yapmaz sadece fotoda oda çin markaları gibi 5 mp lik sensörle 12-16 mp falan gibi değil gerçek 10 mp ise 12 mp gibi yakın değerlerde olup daha büyük baskı isteyenlere alternatif olarak sunar ama zaten gerçek çözünürlükleride yüksektir.Diğer markalar özellikle panasonic tm 10,sd 10 gibi modellerinde interpolasyon yapar sony de ucuz modellerinde öyle.Yani normalde hd ready çekim yapan kamerayı Full Hd diye satarlar .Sanyo dünyadaki gerçek anlamda tek dual kamera üreticisidir.Yani bu kadar ufak boyutta hem gerçek bir foto makinesi hem video kamera bu sadece sanyo da mümkündür.
İnanması sizlere zor gelebilir ama bu küçücük alet 1920*1080 full HD de hem saniyede 60 kare 16mbps hem yine full HD de 30 kare saniyede 12mbps çekim yapabilir.AYnı şekilde normal HD dede 60 ve 30 kare saniye ile 12 ve 9 mbps hızlarında kayıt yapmaktadırki bu bildiğiniz sony.canon.panasonic gibi markaların ürünleri ile aynı kalitede ve değerlerde dir.ayrıca standart çözünürlükte de çekim yapabilir.ve piyasada sensör çözünürlüğü en yüksek markadır.Hepimiz biliyoruzki 1920*1080=2 megapixseldir. o yüzden diğer markalar genelde 2-3 yada enfazla 5 mp lik sensörler kullanırken Sanyo 8-10 hatta 14 mp lik sensörler kullanır sensör büyüklüğüde 1/2,33 ile video kamera modelleri arasında en büyüklerindendir.Video da fotoğraf makinalarındaki gibi ISO ayarı yapmaya olanak veren tek markadır.
Bu model ise sanyonun mükemmel bir ürünü hem 14 mp lik bu senenin genel trendi olan yüksek çözünürlükte foto çekeceksiniz hemde Uluslararası standartlarda ve bit hızlarında full hd video çekeceksiniz(piyasada sony ve özellikle panasonic in kameralarında daha düşük bit hızlarında çekimlerde yapılmaktadır dikkat edilmesi gerekir) üstelik bunu 3 metere suyun altında yapabilecek herkes yazın foto ve video makinasını su kaçar kum kaçar diye plaja götürmeye korkarken siz denizde plajda karda kumda kullanabileceksiniz.KIşın makineler rafa kaldirilırken siz korkmadan yağmur altında video ve foto çekebileceksiniz.
global sitesinden diğer modelleri incelemenizi ve vimeo.com sitesinde özellikle top modelleri olan sanyo HD 2000 ve sanyo FH1 modellerinin örnek çekimlerini izlemenizi tavsiye ederim gözleriniz yuvalarından fırlayacak hem bu modellerinde 24mbps lik kayıt seçeneğinin yanısıra 240fps ve 600 fps gibi ağır çekim -slow motion modlarıda mevcut.Sanyonun küresel politikaları gereğide sony,canon ve pana nın yaklaşık yarı fiyatına satılıyorlar.
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cengizhan72 9 yıl
Valla bizim milletimiz su altındaki canlıları değilde,yarı su üstü yarı su altı canlıları çeker bu kamerayla.:))
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