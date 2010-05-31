Sanyo Xacti DMX-CA100, suya dayanıklı Full HD video kamera

Japonya merkezli ünlü elektronik firmalarında Sanyo, Xacti serisine yeni bir model daha ekledi. Sanyo'nun Xacti DMX-CA100 olarak isimlendirdiği video kamera Full HD video çekebilme ve suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Xacti DMX-CA100, 3 metre derinliğe kadar dayanıklı olarak üretildi. Belirtilen derinlik altında 60 dakikalık video çekim özelliğine sahip olan kamera, 14 mp CMOS sensöre sahip. Full HD video kaydının yanı sıra fotoğraf çekebilme özelliğine de sahip olan video kamera, " High-Speed Sequential Shooting” adı verilen özellik ile 7 FPS (kare saniye) hızında 22 adet fotoğraf çekebiliyor. Sanyo Xacti DMX-CA100 video kamerasında dijital görüntü sabitleyici, yüz takip etme özelliği, mini HDMI girişi ve Eye-Fi kart desteği bulunuyor.
Sanyo'nu suya dayanıklı olarak ürettiği Full HD video kayıt özellikli video kamerası Xacti DMX-CA100'ün Temmuz ayından itibaren piyasaya sunulacağı belirtilirken, fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı
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İnanması sizlere zor gelebilir ama bu küçücük alet 1920*1080 full HD de hem saniyede 60 kare 16mbps hem yine full HD de 30 kare saniyede 12mbps çekim yapabilir.AYnı şekilde normal HD dede 60 ve 30 kare saniye ile 12 ve 9 mbps hızlarında kayıt yapmaktadırki bu bildiğiniz sony.canon.panasonic gibi markaların ürünleri ile aynı kalitede ve değerlerde dir.ayrıca standart çözünürlükte de çekim yapabilir.ve piyasada sensör çözünürlüğü en yüksek markadır.Hepimiz biliyoruzki 1920*1080=2 megapixseldir. o yüzden diğer markalar genelde 2-3 yada enfazla 5 mp lik sensörler kullanırken Sanyo 8-10 hatta 14 mp lik sensörler kullanır sensör büyüklüğüde 1/2,33 ile video kamera modelleri arasında en büyüklerindendir.Video da fotoğraf makinalarındaki gibi ISO ayarı yapmaya olanak veren tek markadır.
Bu model ise sanyonun mükemmel bir ürünü hem 14 mp lik bu senenin genel trendi olan yüksek çözünürlükte foto çekeceksiniz hemde Uluslararası standartlarda ve bit hızlarında full hd video çekeceksiniz(piyasada sony ve özellikle panasonic in kameralarında daha düşük bit hızlarında çekimlerde yapılmaktadır dikkat edilmesi gerekir) üstelik bunu 3 metere suyun altında yapabilecek herkes yazın foto ve video makinasını su kaçar kum kaçar diye plaja götürmeye korkarken siz denizde plajda karda kumda kullanabileceksiniz.KIşın makineler rafa kaldirilırken siz korkmadan yağmur altında video ve foto çekebileceksiniz.
global sitesinden diğer modelleri incelemenizi ve vimeo.com sitesinde özellikle top modelleri olan sanyo HD 2000 ve sanyo FH1 modellerinin örnek çekimlerini izlemenizi tavsiye ederim gözleriniz yuvalarından fırlayacak hem bu modellerinde 24mbps lik kayıt seçeneğinin yanısıra 240fps ve 600 fps gibi ağır çekim -slow motion modlarıda mevcut.Sanyonun küresel politikaları gereğide sony,canon ve pana nın yaklaşık yarı fiyatına satılıyorlar.