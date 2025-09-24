GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası!

18 saat pil ömrü, AI ve dahası
Fluid Pro AI'ın en dikkat çeken noktası entegre AI takip sistemi. Cihaz, yüz veya vücut takibi yaparak kullanıcıyı her zaman kadrajda tutabiliyor. Ayrıca el hareketlerini algılayarak uzaktan kontrol imkânı veriyor. Daha hassas kontrol isteyenler için mobil uygulama desteği de mevcut. Bu sayede manuel takip seçimi yapılabiliyor, panoramik çekimler veya time-lapse videolar hazırlanabiliyor.
GoPro, Fluid Pro AI'da batarya performansına da ağırlık veriyor. Tek şarjla 18 saate kadar kullanım ömrü sunan cihaz, yapay zekâ takibi ve LED ışık aktifken dahi altı saatlik kullanım sağlıyor. Bu süre, rakipleri olan DJI Osmo Mobile 7 Pro ve Insta360 Flow 2 Pro’nun sunduğu yaklaşık 10 saatlik değerlerden belirgin şekilde uzun. Ayrıca cihaz, gerektiğinde taşınan ekipmana ek güç sağlayarak harici bir powerbank işlevi görebiliyor.
GoPro Fluid Pro AI fiyatı:
GoPro'nun yaptığı duyuruya göre, GoPro Fluid Pro AI, 229,99 dolar fiyat etiketiyle 21 Ekim'den itibaren GoPro.com'da ve perakende mağazalarında satışa çıkacak.