    GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası!

    GoPro, yeni Fluid Pro AI gimbalını tanıttı. Yapay zekâ destekli cihaz, telefon, kompakt makine ve aksiyon kameralarıyla çalışıyor. İşte GoPro Fluid Pro AI fiyatı ve özellikleri

    GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası! Tam Boyutta Gör
    GoPro, yapay zekâ destekli yepyeni bir gimbal modelini duyurdu. Fluid Pro AI adını taşıyan model, daha önceki cihazların aksine çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. 400 gram taşıma kapasitesi sayesinde Hero13 Black'in yanı sıra akıllı telefonlar ve kompakt makinelerle de uyumlu çalışabiliyor. İşte GoPro Fluid Pro AI fiyatı ve özellikleri

    18 saat pil ömrü, AI ve dahası

    Fluid Pro AI'ın en dikkat çeken noktası entegre AI takip sistemi. Cihaz, yüz veya vücut takibi yaparak kullanıcıyı her zaman kadrajda tutabiliyor. Ayrıca el hareketlerini algılayarak uzaktan kontrol imkânı veriyor. Daha hassas kontrol isteyenler için mobil uygulama desteği de mevcut. Bu sayede manuel takip seçimi yapılabiliyor, panoramik çekimler veya time-lapse videolar hazırlanabiliyor.

    GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Cihazın hareket kabiliyeti de oldukça esnek. 360 derece yatay dönüş ve 320 derece dikey eğim desteği sayesinde farklı açılardan çekim imkânı sağlıyor. Gövdeye entegre LED ışık düşük ışıklı sahnelerde avantaj sunarken, değiştirilebilir kelepçeler farklı boyutlardaki telefonlarla uyumluluk sağlıyor. Ancak teleskopik kol ya da gövdeden çıkan tripod ayakları bu modelde bulunmuyor.

    GoPro, Fluid Pro AI'da batarya performansına da ağırlık veriyor. Tek şarjla 18 saate kadar kullanım ömrü sunan cihaz, yapay zekâ takibi ve LED ışık aktifken dahi altı saatlik kullanım sağlıyor. Bu süre, rakipleri olan DJI Osmo Mobile 7 Pro ve Insta360 Flow 2 Pro’nun sunduğu yaklaşık 10 saatlik değerlerden belirgin şekilde uzun. Ayrıca cihaz, gerektiğinde taşınan ekipmana ek güç sağlayarak harici bir powerbank işlevi görebiliyor.

    GoPro Fluid Pro AI fiyatı:

    GoPro'nun yaptığı duyuruya göre, GoPro Fluid Pro AI, 229,99 dolar fiyat etiketiyle 21 Ekim'den itibaren GoPro.com'da ve perakende mağazalarında satışa çıkacak.

