GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör GoPro, yapay zekâ destekli yepyeni bir gimbal modelini duyurdu. Fluid Pro AI adını taşıyan model, daha önceki cihazların aksine çok daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. 400 gram taşıma kapasitesi sayesinde Hero13 Black'in yanı sıra akıllı telefonlar ve kompakt makinelerle de uyumlu çalışabiliyor. İşte GoPro Fluid Pro AI fiyatı ve özellikleri

18 saat pil ömrü, AI ve dahası

Fluid Pro AI'ın en dikkat çeken noktası entegre AI takip sistemi. Cihaz, yüz veya vücut takibi yaparak kullanıcıyı her zaman kadrajda tutabiliyor. Ayrıca el hareketlerini algılayarak uzaktan kontrol imkânı veriyor. Daha hassas kontrol isteyenler için mobil uygulama desteği de mevcut. Bu sayede manuel takip seçimi yapılabiliyor, panoramik çekimler veya time-lapse videolar hazırlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın hareket kabiliyeti de oldukça esnek. 360 derece yatay dönüş ve 320 derece dikey eğim desteği sayesinde farklı açılardan çekim imkânı sağlıyor. Gövdeye entegre LED ışık düşük ışıklı sahnelerde avantaj sunarken, değiştirilebilir kelepçeler farklı boyutlardaki telefonlarla uyumluluk sağlıyor. Ancak teleskopik kol ya da gövdeden çıkan tripod ayakları bu modelde bulunmuyor.

GoPro Max 2: “Gerçek 8K” ile DJI ve Insta360’a meydan okuyor 2 sa. önce eklendi

GoPro, Fluid Pro AI'da batarya performansına da ağırlık veriyor. Tek şarjla 18 saate kadar kullanım ömrü sunan cihaz, yapay zekâ takibi ve LED ışık aktifken dahi altı saatlik kullanım sağlıyor. Bu süre, rakipleri olan DJI Osmo Mobile 7 Pro ve Insta360 Flow 2 Pro’nun sunduğu yaklaşık 10 saatlik değerlerden belirgin şekilde uzun. Ayrıca cihaz, gerektiğinde taşınan ekipmana ek güç sağlayarak harici bir powerbank işlevi görebiliyor.

GoPro LIT HERO tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

GoPro Fluid Pro AI fiyatı:

GoPro'nun yaptığı duyuruya göre, GoPro Fluid Pro AI, 229,99 dolar fiyat etiketiyle 21 Ekim'den itibaren GoPro.com'da ve perakende mağazalarında satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

GoPro Fluid Pro AI tanıtıldı: 18 saat pil ömrü, AI ve dahası!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: