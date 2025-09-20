DJI Osmo Nano: Yeni nesil aksiyon kamerası sızdırıldı

İşte lansman öncesi sızdırılan DJI Osmo Nano özellikleri:
Osmo Nano’nun en dikkat çekici özelliği, 60 fps’de 4K video çekimi destekleyen veya 4K/120 fps yavaş çekim imkânı sunan 1/1,3 inçlik sensörü. Bu yeni sensör, dinamik aralık açısından 13,5 durak derecesiyle öne çıkıyor ve post prodüksiyonda daha geniş renk düzenleme imkânı tanıyor. 10 bit D-Log M renk profili, profesyonel içerik üreticileri için renk doğruluğu ve düzenleme esnekliği sağlıyor. DJI, düşük ışık koşullarında da performans kaybı yaşanmaması için Süper Gece Sahnesi modunu bu modele entegre etmiş.
Dayanıklılık ve kullanım süresi de DJI Osmo Nano’nun güçlü yönlerinden biri. Şirket, kameranın 1080p çözünürlükte 200 dakikaya kadar kesintisiz kayıt yapabildiğini ve hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 20 dakikada %80 doluluğa ulaşabildiğini belirtiyor. USB 3.1 yüksek hızlı aktarım, microSD kart desteği ve kılıfsız 10 metreye kadar su geçirmezlik de cihazın öne çıkan teknik avantajları arasında yer alıyor. İsteğe bağlı Osmo Pod aksesuarıyla IPX4 sıçrama direncine kavuşan kamera, özellikle dış mekan çekimlerinde çok yönlü kullanım sağlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
