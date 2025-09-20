DJI Osmo Nano: Yeni nesil aksiyon kamerası sızdırıldı

Tam Boyutta Gör DJI, aksiyon kamerası pazarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Avustralya merkezli bir perakendecinin sitesinde DJI Osmo Nano'nun tam teknik özellikleri erken listelendi. Böylece şirketin yeni modeli, resmi lansmanı 23 Eylül’de yapılmadan önce teknik detaylarıyla sızdırıldı.

İşte lansman öncesi sızdırılan DJI Osmo Nano özellikleri:

Osmo Nano’nun en dikkat çekici özelliği, 60 fps’de 4K video çekimi destekleyen veya 4K/120 fps yavaş çekim imkânı sunan 1/1,3 inçlik sensörü. Bu yeni sensör, dinamik aralık açısından 13,5 durak derecesiyle öne çıkıyor ve post prodüksiyonda daha geniş renk düzenleme imkânı tanıyor. 10 bit D-Log M renk profili, profesyonel içerik üreticileri için renk doğruluğu ve düzenleme esnekliği sağlıyor. DJI, düşük ışık koşullarında da performans kaybı yaşanmaması için Süper Gece Sahnesi modunu bu modele entegre etmiş.

Tam Boyutta Gör Aksiyon dolu sahnelerde sabitleme, en kritik unsurlardan biri. DJI Osmo Nano, RockSteady 3.0 ve Horizon Balancing teknolojilerini bir araya getirerek 4K/60 fps kayıt sırasında bile titremeyi minimuma indiriyor. Ayrıca 143 derecelik ultra geniş açılı lens, daha geniş sahnelerin tek çekimde yakalanmasına olanak tanıyor.

Dayanıklılık ve kullanım süresi de DJI Osmo Nano’nun güçlü yönlerinden biri. Şirket, kameranın 1080p çözünürlükte 200 dakikaya kadar kesintisiz kayıt yapabildiğini ve hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 20 dakikada %80 doluluğa ulaşabildiğini belirtiyor. USB 3.1 yüksek hızlı aktarım, microSD kart desteği ve kılıfsız 10 metreye kadar su geçirmezlik de cihazın öne çıkan teknik avantajları arasında yer alıyor. İsteğe bağlı Osmo Pod aksesuarıyla IPX4 sıçrama direncine kavuşan kamera, özellikle dış mekan çekimlerinde çok yönlü kullanım sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Hareketle kontrol, ön kayıt seçeneği, yatay ve dikey modlar arasında hızlı geçiş, canlı önizleme ve Wi-Fi 6 desteği sayesinde daha hızlı kablosuz aktarım imkânı sunan kamera ses tarafında ise çift mikrofonlu Osmo Audio bağlantısı sayesinde ayrı bir alıcıya gerek kalmadan yüksek kaliteli ses kaydı yapabilmeyi mümkün kılıyor. Son olarak fiyatlandırma tarafında ise 64 GB modelinin 369 avro, 128 GB modelinin ise 399 avro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

