    GoPro Max 2: “Gerçek 8K” ile DJI ve Insta360’a meydan okuyor

    GoPro, yeni Max 2 modeliyle 360 derece aksiyon kameralarında gerçek 8K iddiasını ortaya koydu. GoPro Max 2, değiştirilebilir lens ve 10-bit renk desteğiyle DJI ve Insta360’a rakip oluyor.

    GoPro Max 2: “Gerçek 8K” ile DJI ve Insta360’a meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    GoPro, uzun süredir beklenen Max 2 modelini resmi olarak tanıttı. Şirket, yeni cihazını doğrudan DJI ve Insta360’a rakip konumlandırıyor ve oldukça agresif bir pazarlama diliyle öne çıkarıyor. GoPro, Max 2’yi “piyasadaki tek gerçek 8K 360 derece kamera” olarak tanımlıyor ve rakiplerinin iddialarını “yapay zeka ile üretilmiş içerik” ve “yanıltıcı yükseltme tekniklerine dayandırmakla eleştiriyor.

    GoPro Max 2 neler sunuyor?

    Max 2, tasarım açısından geçtiğimiz yıl sızdırılan görsellere neredeyse birebir uyuyor. 69,7 x 64 x 48,7 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında (önceki nesilden 36 gram daha ağır) olan cihaz, 1.960 mAh kapasiteli bataryası ile önceki nesle göre yüzde 23 daha büyük ve tek şarjla 8K/30fps çekimleri 66 dakikaya kadar destekliyor. Kamera ayrıca -10°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor ve 5 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor.

    GoPro Max 2: “Gerçek 8K” ile DJI ve Insta360’a meydan okuyor Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında Max 2, 1/2.3 inç sensör ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip lens ile geliyor. Kullanıcılar bu sayede 29 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Video tarafında ise cihaz, 8K/30fps, 5.6K/60fps ve ağır çekim için 4K/100fps seçeneklerini destekliyor. Ayrıca tek lens kullanılarak 4K/60fps hızında 180 derecelik videolar çekilebiliyor.

    Öne çıkan diğer geliştirmeler arasında altı mikrofonlu ses sistemi, 10-bit renk desteği ve değiştirilebilir lens yapısı bulunuyor. Lensler, çizilme veya hasar durumunda aletsiz bir şekilde kolayca değiştirilebiliyor. Ayrıca cihazda Bluetooth LE 5.3 ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği yer alıyor. Cihaz ayrıca GPS desteğine, 5 metreye kadar suya dayanıklılığa ve artık yüzde 10 daha büyük olan 1,82 inç dokunmatik ekrana sahip. Ek olarak 11 dilde çalışan 13 sesli komut ve kablosuz kulaklıklarla ses kaydı imkanı da dikkat çeken yenilikler arasında.

    Video düzenleme tarafında ise Max2, GoPro Quik uygulaması ile uyumlu çalışıyor. Yapay zeka destekli takip sistemi sayesinde belirli nesne ya da kişilere odaklanmış videolar oluşturulabiliyor. . Profesyonel kullanıcılar için de GoPro Labs beta programı aracılığıyla gelişmiş bitrate seçenekleri ve histogram gibi ek araçlar sunuluyor.

    GoPro Max 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    GoPro Max 2, ABD’de 499,99 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bu rakam, hem DJI Osmo 360 hem de Insta360 X5’ten 50 dolar daha düşük. Ön siparişler alınmaya başlandı ve şirket, sevkiyatların 30 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/782901/gopro-max-2-action-camera-360-degree-8k https://gopro.com/en/us/shop/cameras/learn/max2/CHDHZ-311-master.html
    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

