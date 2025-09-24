GoPro Max 2: “Gerçek 8K” ile DJI ve Insta360’a meydan okuyor

GoPro Max 2 neler sunuyor?
Max 2, tasarım açısından geçtiğimiz yıl sızdırılan görsellere neredeyse birebir uyuyor. 69,7 x 64 x 48,7 mm ölçülerinde ve 195 gram ağırlığında (önceki nesilden 36 gram daha ağır) olan cihaz, 1.960 mAh kapasiteli bataryası ile önceki nesle göre yüzde 23 daha büyük ve tek şarjla 8K/30fps çekimleri 66 dakikaya kadar destekliyor. Kamera ayrıca -10°C ile +35°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor ve 5 metreye kadar suya dayanıklılık sunuyor.
Öne çıkan diğer geliştirmeler arasında altı mikrofonlu ses sistemi, 10-bit renk desteği ve değiştirilebilir lens yapısı bulunuyor. Lensler, çizilme veya hasar durumunda aletsiz bir şekilde kolayca değiştirilebiliyor. Ayrıca cihazda Bluetooth LE 5.3 ve Wi-Fi 6 bağlantı desteği yer alıyor. Cihaz ayrıca GPS desteğine, 5 metreye kadar suya dayanıklılığa ve artık yüzde 10 daha büyük olan 1,82 inç dokunmatik ekrana sahip. Ek olarak 11 dilde çalışan 13 sesli komut ve kablosuz kulaklıklarla ses kaydı imkanı da dikkat çeken yenilikler arasında.
Video düzenleme tarafında ise Max2, GoPro Quik uygulaması ile uyumlu çalışıyor. Yapay zeka destekli takip sistemi sayesinde belirli nesne ya da kişilere odaklanmış videolar oluşturulabiliyor. . Profesyonel kullanıcılar için de GoPro Labs beta programı aracılığıyla gelişmiş bitrate seçenekleri ve histogram gibi ek araçlar sunuluyor.
GoPro Max 2 fiyatı ve çıkış tarihi
GoPro Max 2, ABD'de 499,99 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bu rakam, hem DJI Osmo 360 hem de Insta360 X5'ten 50 dolar daha düşük. Ön siparişler alınmaya başlandı ve şirket, sevkiyatların 30 Eylül'de başlayacağını duyurdu.