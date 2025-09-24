Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GoPro, dahili ışıklı aksiyon kamerasını tanıttı: GoPro LIT HERO

    GoPro, maceracıların karanlıkta da çekim yapmasını sağlayan aksiyon kamerasını tanıttı. GoPro Lit Hero modeli, LED ışık ve video performansıyla standart modelden ayrılıyor.

    GoPro Lit Hero ışıklı aksiyon kamerası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    GoPro, Hero aksiyon kamerasının dahili aydınlatmaya sahip güncellenmiş sürümünü duyurdu. LIT Hero, lensinin hemen yanında konumlandırılmış dört parlak LED ışık taşıyor. GoPro, ışık düzeyini tam olarak açıklamasa da, akıllı telefonların arkasındaki LED'den kesinlikle daha parlak olduğunu tahmin edebilirsiniz.

    GoPro Lit Hero özellikleri ile neler sunuyor?

    93 gram ağırlığıyla Lit Hero, temel Hero'dan 7 gram daha ağır, ancak eklenen ışıklara ek olarak, 4K/30 fps'den 4K/60 fps'ye performans artışı ve LED'ler kapalıyken bile 100 dakikaya kadar tam kalitede kayıt yapabilen bir bataryayla geliyor.

    Yeni aksiyon kamerası hâlâ 4.8 metre derinliğe kadar su geçirmez. Dahili ışığın en çok su altı fotoğrafçılığında faydalı olacağı düşünülse de, Lit Hero ile çekilen örnek fotoğraflara göre ışığın menzili çok uzun değil.

    GoPro Lit Hero ile çekilen fotoğraflar Tam Boyutta Gör

    GoPro Lit Hero fiyatı ne kadar?

    GoPro Lit Hero, 270 dolar fiyatla ön siparişe açıldı, 21 Ekim'de de satışa sunulacak.

    GoPro Lit Hero öne çıkan özellikleri

    • Sağlam tasarım + 5 metreye kadar su geçirmez
    • Dahili ışık
    • Saniyede 60 kareye kadar hızda 4K video kaydı
    • 2x ağır çekimde video oynatma
    • 12 megapiksel 4:3 en boy oranı
    • Tek şarjla en yüksek video ayarında 100 dakikadan fazla kesintisiz kayıt

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trendyol plus nedir sim kart değişikliğinde rehber kurtarma ön park sensörü kia rio 1.25 cvvt renault ayağımı gazdan çekince gelen ses

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum