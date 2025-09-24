GoPro, dahili ışıklı aksiyon kamerasını tanıttı: GoPro LIT HERO

GoPro Lit Hero özellikleri ile neler sunuyor?
93 gram ağırlığıyla Lit Hero, temel Hero'dan 7 gram daha ağır, ancak eklenen ışıklara ek olarak, 4K/30 fps'den 4K/60 fps'ye performans artışı ve LED'ler kapalıyken bile 100 dakikaya kadar tam kalitede kayıt yapabilen bir bataryayla geliyor.
Yeni aksiyon kamerası hâlâ 4.8 metre derinliğe kadar su geçirmez. Dahili ışığın en çok su altı fotoğrafçılığında faydalı olacağı düşünülse de, Lit Hero ile çekilen örnek fotoğraflara göre ışığın menzili çok uzun değil.
GoPro Lit Hero fiyatı ne kadar?
GoPro Lit Hero, 270 dolar fiyatla ön siparişe açıldı, 21 Ekim'de de satışa sunulacak.
GoPro Lit Hero öne çıkan özellikleri
- Sağlam tasarım + 5 metreye kadar su geçirmez
- Dahili ışık
- Saniyede 60 kareye kadar hızda 4K video kaydı
- 2x ağır çekimde video oynatma
- 12 megapiksel 4:3 en boy oranı
- Tek şarjla en yüksek video ayarında 100 dakikadan fazla kesintisiz kayıt