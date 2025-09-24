GoPro, dahili ışıklı aksiyon kamerasını tanıttı: GoPro LIT HERO

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör GoPro, Hero aksiyon kamerasının dahili aydınlatmaya sahip güncellenmiş sürümünü duyurdu. LIT Hero, lensinin hemen yanında konumlandırılmış dört parlak LED ışık taşıyor. GoPro, ışık düzeyini tam olarak açıklamasa da, akıllı telefonların arkasındaki LED'den kesinlikle daha parlak olduğunu tahmin edebilirsiniz.

GoPro Lit Hero özellikleri ile neler sunuyor?

93 gram ağırlığıyla Lit Hero, temel Hero'dan 7 gram daha ağır, ancak eklenen ışıklara ek olarak, 4K/30 fps'den 4K/60 fps'ye performans artışı ve LED'ler kapalıyken bile 100 dakikaya kadar tam kalitede kayıt yapabilen bir bataryayla geliyor.

Yeni aksiyon kamerası hâlâ 4.8 metre derinliğe kadar su geçirmez. Dahili ışığın en çok su altı fotoğrafçılığında faydalı olacağı düşünülse de, Lit Hero ile çekilen örnek fotoğraflara göre ışığın menzili çok uzun değil.

Tam Boyutta Gör

GoPro Lit Hero fiyatı ne kadar?

GoPro Lit Hero, 270 dolar fiyatla ön siparişe açıldı, 21 Ekim'de de satışa sunulacak.

GoPro Lit Hero öne çıkan özellikleri

Sağlam tasarım + 5 metreye kadar su geçirmez

Dahili ışık

Saniyede 60 kareye kadar hızda 4K video kaydı

2x ağır çekimde video oynatma

12 megapiksel 4:3 en boy oranı

Tek şarjla en yüksek video ayarında 100 dakikadan fazla kesintisiz kayıt

GoPro LIT HERO tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

