Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire, resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı Radeon HD 5770 Flex modelini satışa sundu. AMD'nin Juniper XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu tasarım özellikleri ve üzerinde barındırdığı bağlantı seçenekleriyle, referans tasarımlı Radeon HD 5770'den ayrılmayı başarıyor.
128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımdan daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen kartın güç tüketimi ise 108 Watt.
Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition için üzerinde durulan en önemli detayların başında, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumunu daha ucuza getirebiliyor olması gelmekte. Üzerinde çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunan ekran kartı, üçlü monitör kurulumları için farklı kullanım seçenekleri sunabiliyor.
Crossfire X ve Unified Video Decoder 2 gibi teknolojileri de destekleyen Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 170 Avro civarı bir fiyatlandırmayla listelere girmiş durumda.
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Aynı fiyata HD6850 gibi çok daha performanslı bir kart verken harcadığınız paraya yazık etmişsiniz, ürünü yeni aldıysanız iade/değişim hakkınızı kullanın.
eksenbilgisayar.com/...
Bunun açılması gerek diye düşündüm;
3 monitör ile kullanım:
SAPPHIRE HD 5770 FleX ile ilk iki monitör her zamanki gibi DVI çıkışlarına bağlanır. Üçüncü bir DVI monitör, kutunun içinden çıkan DVI/HDMI dönüştürücü ile HDMI çıkışına bağlanır. Böylece, DVI monitörleri olan kullanıcılara herhangi bir ek yatırım yapmadan üç monitörü ATI Eyefinity modunda kullanma olanağı sağlanır.
Alıntıdır.
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kasma yok işlemcide phenom2 940 BE 3,0ghz fazla para dökmeye gerenk yok bence e.kartına hayok denizde kum bende para diyende gidip bence asus 5970 aresini alsın :) + yüksek çözünürlükte ufacık monitörü olanlara bi fark vermez 24" monitöre de 1920*1080 limit sayılır elinde 57xx olan bence 7xxx serisine kadar gayet rahat idare eder bi devrim olmassa :D mesela benim hedefim 6850 almak x850 bence gayet basarılı ve ideal bi seri ati için nwidia da avucunu yalasın intel de intele sataşmassam ölürüm :D kalın sağlıcakla
elbette öyle.
soğutma olsa gerek