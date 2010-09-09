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Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire, resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı Radeon HD 5770 Flex modelini satışa sundu. AMD'nin Juniper XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu tasarım özellikleri ve üzerinde barındırdığı bağlantı seçenekleriyle, referans tasarımlı Radeon HD 5770'den ayrılmayı başarıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımdan daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen kartın güç tüketimi ise 108 Watt.

Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition için üzerinde durulan en önemli detayların başında, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumunu daha ucuza getirebiliyor olması gelmekte. Üzerinde çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunan ekran kartı, üçlü monitör kurulumları için farklı kullanım seçenekleri sunabiliyor.

Crossfire X ve Unified Video Decoder 2 gibi teknolojileri de destekleyen Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 170 Avro civarı bir fiyatlandırmayla listelere girmiş durumda.

Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu
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Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu
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F16 8 yıl
Bu ürünü yeni aldım çok fazla test edemedim ama sessiz çalışıyor.
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damn2u 8 yıl

F16

Bu ürünü yeni aldım çok fazla test edemedim ama sessiz çalışıyor.


Aynı fiyata HD6850 gibi çok daha performanslı bir kart verken harcadığınız paraya yazık etmişsiniz, ürünü yeni aldıysanız iade/değişim hakkınızı kullanın.

eksenbilgisayar.com/...
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leech 9 yıl

fx57
Üzerinde çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunan ekran kartı, üçlü monitör kurulumları için farklı kullanım seçenekleri sunabiliyor



Bunun açılması gerek diye düşündüm;


3 monitör ile kullanım:

SAPPHIRE HD 5770 FleX ile ilk iki monitör her zamanki gibi DVI çıkışlarına bağlanır. Üçüncü bir DVI monitör, kutunun içinden çıkan DVI/HDMI dönüştürücü ile HDMI çıkışına bağlanır. Böylece, DVI monitörleri olan kullanıcılara herhangi bir ek yatırım yapmadan üç monitörü ATI Eyefinity modunda kullanma olanağı sağlanır.


Alıntıdır.
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DH Misafiri 9 yıl
YA ben bunun referans modelini almıştım ama cidden şekli nedeniyle çok ısınıyor şimdi ben o kartla bu yeni modeli nasl değiştirebilirim ?
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demircibu 9 yıl
mete can bu 5770e onay vermezse almam
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bende sapphire 4850 512mb ddr3 + hybrid 3200 maks. ram verilmiş halivar ( :) bu arada ram 8gb ddr2 1066)ecs anakartta 1920*1080 ve tüm detaylar açık hiçbi oyunda daha takılma yapmadı ?
assasincred2 starcraft2 alien vs predator2010 prototype silen hill home cmmng wolfenstein prince of persia serisi end of war bioshock 1-2 batman dark asslym call of juarez 1-2 bionic commando dragon age crytooasis velvet assasin metro 2033 sabatour pes2010 daha çok varda yazı kalabalıgına gerek yok
kasma yok işlemcide phenom2 940 BE 3,0ghz fazla para dökmeye gerenk yok bence e.kartına hayok denizde kum bende para diyende gidip bence asus 5970 aresini alsın :) + yüksek çözünürlükte ufacık monitörü olanlara bi fark vermez 24" monitöre de 1920*1080 limit sayılır elinde 57xx olan bence 7xxx serisine kadar gayet rahat idare eder bi devrim olmassa :D mesela benim hedefim 6850 almak x850 bence gayet basarılı ve ideal bi seri ati için nwidia da avucunu yalasın intel de intele sataşmassam ölürüm :D kalın sağlıcakla
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El Mukteda 9 yıl

DH Misafiri
intele sataşmassam ölürüm


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LoRd1N 9 yıl
Eee eyefinity yapacak kişi gidip de 5770 alacak değil. Kart belli bir yerden sonra tıkanacaktır. İşin aslı daha farklı modeller üretip eldeki gpuyu tüketmek.
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El Mukteda 9 yıl

LoRd1N

Eee eyefinity yapacak kişi gidip de 5770 alacak değil. Kart belli bir yerden sonra tıkanacaktır. İşin aslı daha farklı modeller üretip eldeki gpuyu tüketmek.

elbette öyle.
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BlackBeasT 9 yıl
HD 6xxx serisi için piyasaya çıkması az vakit kalmışken ,depoda kalan HD 5770 2gb Bellekli olarak pazara sunulur.PBCnin renkleri değiştirilmiş ve şekilli sogutucu eklenerek depodaki stokları eritmek lazım ki HD 6xxx serisine yer açılsın
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Tesla 9 yıl
acaba 2 GB belleğe de ihtiyaç var mı?1 GB 5770 kartımla şu günlerde kane and lynch 2 oynuyorum. 1920 * 1080, 8 xAA, 16x anisotropic filtre açık ve tüm detaylar maksimumda.tek kare donma olmuyor. 5970 ya da GTX 480 sahipleri ne yapıyorlar merak ediyorum.:)
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skelop 9 yıl
Bende ufalttılar sandım sadece ama baktım aynı özellikleri sayıyolar :)
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Tesla 9 yıl
İlginç,8 aydır 5770 kullanıyorum ve bu kartta belirtilen herşey mevcut. Yeni olan nedir anlayamadım.Çok az daha kısa bigi geldi sadece, hepsi o.
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hapocod 9 yıl

Tesla

İlginç,8 aydır 5770 kullanıyorum ve bu kartta belirtilen herşey mevcut. Yeni olan nedir anlayamadım.Çok az daha kısa bigi geldi sadece, hepsi o.

soğutma olsa gerek
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vidoko 9 yıl
ferrariyi acer viariyordu asusa verirmi bilmem..
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hapocod 9 yıl
voltarre yongası vardır umarım
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ghost recon advanced 9 yıl
yeni bi model hadi bakalım hayırlısı 6000 serisi çıkmadan eldekileri tüketmek bakalım ne kadar işe yarıyacak ufak tefek değişiklikler
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