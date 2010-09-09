Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition modelini satışa sundu

Önde gelen ekran kartı üreticilerinden Sapphire, resmi tanıtımını bir süre önce yaptığı Radeon HD 5770 Flex modelini satışa sundu. AMD'nin Juniper XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, sahip olduğu tasarım özellikleri ve üzerinde barındırdığı bağlantı seçenekleriyle, referans tasarımlı Radeon HD 5770'den ayrılmayı başarıyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarımlı özel soğutucusu ile referans tasarımdan daha sessiz ve daha serin çalıştığı belirtilen kartın güç tüketimi ise 108 Watt.

Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition için üzerinde durulan en önemli detayların başında, Eyefinity teknolojisi ile çoklu monitör kurulumunu daha ucuza getirebiliyor olması gelmekte. Üzerinde çift DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort konnektörleri bulunan ekran kartı, üçlü monitör kurulumları için farklı kullanım seçenekleri sunabiliyor.

Crossfire X ve Unified Video Decoder 2 gibi teknolojileri de destekleyen Sapphire Radeon HD 5770 FleX Edition, 170 Avro civarı bir fiyatlandırmayla listelere girmiş durumda.