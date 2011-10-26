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Sapphire, Radeon HD 6970 Battlefiled 3 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
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22
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, uzun süredir merakla beklenen oyunlardan Battlefield 3'e olan ilgisini hazırladığı yeni bir ekran kartı ile gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6970 BF3 Special Edition modeli, adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 6970'i temel alıyor ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunu kullanıyor.
Vapor-X soğutucusunu kullanan özel tasarımlı ekran kartı aynı zamanda FleX teknolojisini de destekliyor yani üç adet DVI monitörün Eyefinity özelliği ile aynı sistemde değerlendirilebilmesine olanak tanıyor. 1536x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, standart olarak 880MHz'de görev yaparken, kullanıcıların ikinci BIOS'a geçiş yapması halinde saat hızı 930MHz'e çıkıyor. Kartın bellek hızı ise 5500MHz olarak belirlenmiş. 
Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunan ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Beraberinde Battlefield 3 oyununa ücretsiz olarak sahip olunmasını sağlayacak kupon ile gelen Sapphire Radeon HD 6970 BF3 Special Edition için şu ana kadar yapılmış herhangi bir fiyat açıklaması bulunmuyor.

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DH Misafiri 7 yıl
bocekgrafik
egzocan Kutuya BattleField resmi koyunca battlefielda özel mi oluyor :D
İçinden oyun keyi de çıkıyor. Sadece resim değil.

2000 tl lik kart bide bf3 u reklam yapmış koysun artık
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DH Misafiri 8 yıl
bu kart biraz manidar olmuş amd bf3 destekli driverini cıkartamadı oyun cıkalı 2 gün oldu ama bf 3 modelli kart cıkartıyo
Ey amd nerede 11.10 driveri beta olanların dışında
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Zaym1n 8 yıl
Türkiye'ye gelirse 1000 tl den aşşağı olmaz hadi 950 tl olsun !
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theyapici 8 yıl
28 nm bekler millet 1000 tl vermez gibi ama doalrın ateşi düşüyor donanımcıların gözü aydın olsun anahtarı açınca garanti uçmazsa kart iyiymiş
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e1ektronick 8 yıl
Batuist

beatles33
Batuist Battlefield3 demeyin yahu.. 7,9GBlık dosyayı indirirken dosya 5.2GBta kaldı.. sinir oldum. çöp oldu 5GB download :)
adil kullanım tokatı gelmesin dikkat edin

adil kullanım limitim olsaydı 8Mbit internetim 2 gün sonra 512Kbite düşerdi geriye kalan 28 gün boyunca 512Kb internetle idare etmek zorunda kalırdım. o yüzden 1Mbit sınırsız internetimi değiştirmedim değiştirmeyi düşünmüyorumda.. hiç mi hiç çekici gelmiyor 8Mbit kotalı internet 28gün 512Kb internet demek benim için.. hatta 29 bile olabilir.


8 Mbit'e kadar internet kullaniyorum, aylik yaklasik download miktarim ya 150 GB ya da 200 GB ve bir gun olsun adil kullanim kotasi ile karsilasmadim. saniyedeki veri indirme hızı ise en yuksek gordugum 1009 KB/s yani neredeyse 1 MB, bazen serverden kaynakli olsa gerek (premium uyelik istiyorlar) 600 KB/s - 900 KB/s.

edit:imla
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alpa07 8 yıl
9600 gt ile akıyorum bf3 te :D
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BySeLaMeT-TR 8 yıl
6990 varende neden 6970 yapmışlar ki en üste yapcan ki sükse yaratsın insan karta bi sticker bari yapıştırır değil mi oyun zaten 60 TL kartın fiyatı niye yok oda tartışılır :D Bakalım Nvidia böyle bir atak yapacak mı :D
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desperadotr 8 yıl
Klasik bir pazarlama stratejisi. numarayı öğrenmek için alim olmaya gerek yok.
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WinteR 8 yıl
Oyun fiyatını karta bindirmezlerse gayet güzel olur, karta şekil yapsan, kutuyu özel yapsan ne farkedecek kasanın içinde.
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Batuist 8 yıl
Battlefield3 demeyin yahu.. 7,9GBlık dosyayı indirirken dosya 5.2GBta kaldı.. sinir oldum. çöp oldu 5GB download :)
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beatles33 8 yıl Batuist
Batuist

Battlefield3 demeyin yahu.. 7,9GBlık dosyayı indirirken dosya 5.2GBta kaldı.. sinir oldum. çöp oldu 5GB download :)

adil kullanım tokatı gelmesin dikkat edin

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