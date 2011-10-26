Sapphire, Radeon HD 6970 Battlefiled 3 modelini duyurdu

AMD'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, uzun süredir merakla beklenen oyunlardan Battlefield 3'e olan ilgisini hazırladığı yeni bir ekran kartı ile gösterdi. Firmanın yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6970 BF3 Special Edition modeli, adından da anlaşılabileceği üzere AMD'nin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan Radeon HD 6970'i temel alıyor ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman XT GPU'sunu kullanıyor.

Vapor-X soğutucusunu kullanan özel tasarımlı ekran kartı aynı zamanda FleX teknolojisini de destekliyor yani üç adet DVI monitörün Eyefinity özelliği ile aynı sistemde değerlendirilebilmesine olanak tanıyor. 1536x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, standart olarak 880MHz'de görev yaparken, kullanıcıların ikinci BIOS'a geçiş yapması halinde saat hızı 930MHz'e çıkıyor. Kartın bellek hızı ise 5500MHz olarak belirlenmiş.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteği de sunan ekran kartında görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve iki adet Mini DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Beraberinde Battlefield 3 oyununa ücretsiz olarak sahip olunmasını sağlayacak kupon ile gelen Sapphire Radeon HD 6970 BF3 Special Edition için şu ana kadar yapılmış herhangi bir fiyat açıklaması bulunmuyor.