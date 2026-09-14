RTX 5090 fiyatları 5.000 dolara çıktı: Nedeni ise AI şirketleri

Kripto madenciliğinin yerini yapay zeka aldı
Bilindiği üzere GeForce RTX 5090, Nvidia’nın profesyonel yapay zeka ve veri merkezi çözümleri arasında yer almıyor. Yani oyuncuların bulmakta zorlandığı ekran kartları, ticari yapay zeka sistemlerinde kullanılıyor.
Daha önce de tüketici sınıfı kartların ticari amaçlar için topluca satın alındığını gördük. Hatırlanacağı üzere kripto para madenciliği döneminde benzer olaylar yaşanmıştı. Nvidia bunun üzerine o dönem RTX 30 kartlarının madencilik performansını düşürmüştü.
Mevcut durumda ise ticari işletmelerin AI için toplu ekran kartı satın alımını önleyecek bir adım atılmış değil. Nvidia için AI pazarının ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde şu aşamada bir kısıtlamanın gelmesi pek olası görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: