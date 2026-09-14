RTX 5090 fiyatları 5.000 dolara çıktı: Nedeni ise AI şirketleri

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın oyuncular için satışa sunduğu GeForce RTX 5090, yapay zeka şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. HKEPC tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, yapay zeka sunucuları hazırlayan şirketlerin sıfır, kutulu RTX 5090 ekran kartlarını paletler halinde satın aldığını gösteriyor. Kartlar kutularından çıkarılarak doğrudan çoklu GPU sistemlerine takılıyor.

Kripto madenciliğinin yerini yapay zeka aldı

Bilindiği üzere GeForce RTX 5090, Nvidia’nın profesyonel yapay zeka ve veri merkezi çözümleri arasında yer almıyor. Yani oyuncuların bulmakta zorlandığı ekran kartları, ticari yapay zeka sistemlerinde kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu durum RTX 5090 fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 1.999 dolarlık lansman fiyatına rağmen ABD'de en ucuz modeller yaklaşık 5.000 dolara, Avrupa'da ise 5.200 eurodan daha yüksek fiyatlara çıkmış durumda. Türkiye’de ise 300.000 TL veya 6.100 dolar seviyesinde bulunuyor. RTX 5090’ın önerilen perakende satış fiyatı ise 92.849 TL...

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Daha önce de tüketici sınıfı kartların ticari amaçlar için topluca satın alındığını gördük. Hatırlanacağı üzere kripto para madenciliği döneminde benzer olaylar yaşanmıştı. Nvidia bunun üzerine o dönem RTX 30 kartlarının madencilik performansını düşürmüştü.

Mevcut durumda ise ticari işletmelerin AI için toplu ekran kartı satın alımını önleyecek bir adım atılmış değil. Nvidia için AI pazarının ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde şu aşamada bir kısıtlamanın gelmesi pek olası görünmüyor.

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