Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 5090 fiyatları 5.000 dolara çıktı: Nedeni ise AI şirketleri

    GeForce RTX 5090 fiyatları 5.000 doları aşarken kartların önemli bir bölümünün oyuncular yerine yapay zeka sunucularına gittiği ortaya çıktı. Fiyat artışı da bundan kaynaklanıyor.

    RTX 5090 fiyatları 5.000 dolara çıktı: Nedeni ise AI şirketleri Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın oyuncular için satışa sunduğu GeForce RTX 5090, yapay zeka şirketlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. HKEPC tarafından paylaşılan yeni fotoğraflar, yapay zeka sunucuları hazırlayan şirketlerin sıfır, kutulu RTX 5090 ekran kartlarını paletler halinde satın aldığını gösteriyor. Kartlar kutularından çıkarılarak doğrudan çoklu GPU sistemlerine takılıyor.

    Kripto madenciliğinin yerini yapay zeka aldı

    Bilindiği üzere GeForce RTX 5090, Nvidia’nın profesyonel yapay zeka ve veri merkezi çözümleri arasında yer almıyor. Yani oyuncuların bulmakta zorlandığı ekran kartları, ticari yapay zeka sistemlerinde kullanılıyor.

    RTX 5090 fiyatları 5.000 dolara çıktı: Nedeni ise AI şirketleri Tam Boyutta Gör
    Bu durum RTX 5090 fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. 1.999 dolarlık lansman fiyatına rağmen ABD'de en ucuz modeller yaklaşık 5.000 dolara, Avrupa'da ise 5.200 eurodan daha yüksek fiyatlara çıkmış durumda. Türkiye’de ise 300.000 TL veya 6.100 dolar seviyesinde bulunuyor. RTX 5090’ın önerilen perakende satış fiyatı ise 92.849 TL...

    Daha önce de tüketici sınıfı kartların ticari amaçlar için topluca satın alındığını gördük. Hatırlanacağı üzere kripto para madenciliği döneminde benzer olaylar yaşanmıştı. Nvidia bunun üzerine o dönem RTX 30 kartlarının madencilik performansını düşürmüştü.

    Mevcut durumda ise ticari işletmelerin AI için toplu ekran kartı satın alımını önleyecek bir adım atılmış değil. Nvidia için AI pazarının ne denli önemli olduğu düşünüldüğünde şu aşamada bir kısıtlamanın gelmesi pek olası görünmüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elden senetle araba hyundai accent 1.6 admire alınır mı bölüme kaçıncı girdiğimi nasıl öğrenirim kaçak akım rölesi sürekli atıyor komik soyadları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y21 5G
    vivo Y21 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum