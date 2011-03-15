Sapphire özel tasarımlı Radeon HD 6950 FleX modelini kullanıma sunuyor

Geçtiğimiz günlerde dünya başkan yardımcısı Adrian Thompson ile konuştuğumuz Sapphire, özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekledi. Radeon HD 6950 tabanlı çözüm, sahip olduğu soğutucusu ve bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. FleX serisi altında hazırlanan ve AMD'nin 40nm Barts Pro GPU'sundan güç alan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1408x paralel işlem birimine sahip. Saat hızları henüz açıklanmayan ekran kartı, mavi renkli basklı devre üzerinde özel soğutucu tasarımıyla, AMD'nin referans dizayna sahip Radeon HD 6950 modelinden ayrılmayı başarıyor.

Üzerinde yer alan iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle kutudan çıktığı gibi dörtlü ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Sapphire Radeon HD 6950 FleX Edition, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve donanımsal video hızlandırma için Unified Video Decoder 3.0 teknolojilerini destekliyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenen Radeon HD 6950 Flex Edition için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.