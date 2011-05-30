Sapphire'den AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için üst seviye anakart; Pure Black 990FX-N

AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Sapphire, son bir yıldır anakart çalışmalarına daha fazla yatırım yapıyor. Özellikle mühendislik kadrosuna önemli yatırımlar yapan firma, Computex 2011 Fuarı kapsamında AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için hazırladığı 990FX çipsetli anakartını da katılımcıların beğenisine sunuyor. Pure Black 990FX-N olarak isimlendirilen anakart, siyah ağırlıklı tasarım yarattığı güçlü görünüm ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sapphire'in üst seviye anakart gamındaki en iddialı model olması beklenen Pure Black 990FX-N, AMD'nin Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer FX işlemcilerine ek olarak hali hazırda satılmakta olan Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcilerine de destek sunuyor.Üzerinde dört adet DIMM slotu bulunan ve 1866MHz+ seviyesinde çift kanal DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan anakart aynı zamanda beş adet PCIe x16 slotu ile geliyor ve dört yollu CrossfireX kurulumuna da olanak tanıyor. Bilindiği üzere Nvidia, daha önce yaptığı resmi açıklama ile SLI teknolojisinin AMD platformunda kullanımına da yeşil ışık yakmıştı. Ancak politik nedenlerle, AMD platformu için SLI sertifikası daha önce Intel anakartlar için bu lisansı alan üreticilere sağlandığından Sapphire'in 990FX çipsetli yeni anakartında SLI desteği sunulmuyor.

10 fazlı güç tasarımına sahip olan anakart üzerinde bir tanesi PCIe x4 hızında çalışan beş adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x4 slotuna yer verildiğini görüyoruz. SB950 güney köprüsü tarafından kontrol edilen 8 adet SATA-III portuna ek olarak üçüncü parti kontrolcünün yönetiminde iki adet USB 3.0 konnektörğne sahip olan anakart, hız aşırtma odaklı çok sayıda özelliği de bünyesinde barındırıyor. Kart üstü güç, reset ve clear cmos butonları ile debug LED'e sahip olan anakart aynı zamanda dahili Bluetooth, 8 kanal ses, çift Gigabit Ethernet ve eSATA portu gibi özelliklere de sahip. Yakında satışa sunulması beklenen Sapphire Pure Black 990FX-N'in fiyatı ise açıklanmadı.