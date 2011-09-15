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Sapphire'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition
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Sapphire bugün yaptığı açıklamayla özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6870 Dirt3 Edition'ı duyurdu. Mavi renkli baskılı devre kullanan ve 90mm çapında iki adet fana sahip olan çift slot tasarımlı soğutucunun eşlik ettiği ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT grafik yongasından güç alıyor. 
1120x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartında grafik işlem birimi 920MHz, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire desteği sunan kartın üzerinde iki adet DVI, HDMI 1.4 ve iki adet Mini DisplayPort 1.2 konnektörü yer alıyor. 
Dirt 3 oyunun ücretsiz olarak sunulduğu Sapphire Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition yurt dışında 208 Avro seviyesindeki fiyat etiketiyle ön-sipariş listelerine girmiş durumda. 
Sapphire'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition
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meke 8 yıl
Yogunlar herhalde, insan kontrollü yapiyorlar belli ki.
Yavaş da olsa cevap vereceklerdir.
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turkarslan 8 yıl
arkadaşlar eksenin kampanyasından bende aldım 6870 fakat dirt3 kupon kodu ve fotosunu göndermeme ragmen 2 haftadır geri dönüş yapmadılar, varmı bu konuda bilgisi olan daha ne kadar bekleyecegiz?
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Master_Evil 8 yıl
ne geçi ya zaten son seri kartlar değil mi bunlar, yarında pc toplayan birinin pcsisini süsleyecek işte
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meke 8 yıl turkarslan
turkarslan
arkadaşlar eksenin kampanyasından bende aldım 6870 fakat dirt3 kupon kodu ve fotosunu göndermeme ragmen 2 haftadır geri dönüş yapmadılar, varmı bu konuda bilgisi olan daha ne kadar bekleyecegiz?

Bana cevap 1-2 hafta icinde geldi ama mail spam'a düşmüştü.
Download işi steam üzerinden oluyor ve 7 gb
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Xtracer 8 yıl
tüh bee ya ben erken davrandım yada sapphıre geç kaldı bu özel fan tasarımlı hd6870 için..geçen hafta eksenden referans6870 aldım 350 tl'ye..bu kartın çıkacağını bilseydim beklerdim 1-2 hafta daha ve verirdim fazladan 70-80 daha
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MustafaNr 8 yıl
Ekran Kartının Fan Renkleri Ken Blockun Arabasının Renginde Olsa Bide UV Olsa Tam Dirt Edition Olur :)
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Guest-AC328C9C2 8 yıl
bu sefer olmuş ama cok geç kaldı cokk :S
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slim91 8 yıl
Merak ettiğim nvidia'ya bağlı firmalar hemen özel tasarımlı kartlar çıkarıyorda amd'ye bağlı firmalar neden bu kadar geç çıkarıyor. Ayrıca 6870 sevdası nedir anlayamadım 6850 yap 50TL daha ucuz olur daha çok satılır. 6850X2 yerine 6870X2 yaptılar kartın hiç bi albenisi olmadı.
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Stanislas Xavier 8 yıl
920 Mhz oldukça iyi,şimdi yüksek model almak yerine bunu alıp 2012 de hd7000 serisi ile güncellemek daha mantıklı...
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meke 8 yıl
Geçen hafta Eksen kampanyasıyla Sapphire 6870 aldım.
i5-2500, 8 GB ram ve W7 64 ile çok iyi performans gösterdi.
Monitörüm 1680x1050 verebildiği için daha iyi kartlara bakmadım, kaldı ki ne kadar gerekli tartışılır.

Tavsiye ediyorum, 350 TL'ye f/p ürünü olmuş durumda.

Not: Dirt3 kuponu çıktı ama sitede download durduruldu diyor. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Edit: kayıt oluyorsun, kuponun fotoğrafını çekip siteye yüklüyorsun, donload link gelsin diye bekliyorsun
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Roledayz 8 yıl
Sapphire bu modeller için biraz geç kaldı ama piyasaya sunduğu fiyatlar ile yine rakiplerini sollamayı başardı ...
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