Sapphire'den özel tasarımlı yeni ekran kartı; Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition

Sapphire bugün yaptığı açıklamayla özel tasarımlı yeni ekran kartı Radeon HD 6870 Dirt3 Edition'ı duyurdu. Mavi renkli baskılı devre kullanan ve 90mm çapında iki adet fana sahip olan çift slot tasarımlı soğutucunun eşlik ettiği ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT grafik yongasından güç alıyor.

1120x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartında grafik işlem birimi 920MHz, bellekler ise 4200MHz'de görev yapıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire desteği sunan kartın üzerinde iki adet DVI, HDMI 1.4 ve iki adet Mini DisplayPort 1.2 konnektörü yer alıyor.

Dirt 3 oyunun ücretsiz olarak sunulduğu Sapphire Radeon HD 6870 Dirt 3 Edition yurt dışında 208 Avro seviyesindeki fiyat etiketiyle ön-sipariş listelerine girmiş durumda.