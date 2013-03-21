Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı

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Bilgisayarlar ve akıllı mobil cihazlar için ürettiği başarılı aksesuar ürünleri ile tanıdığımız Satechi, bilgisayarlar üzerinde yer alan mevcut USB 3.0 yuvalarını genişletmeye imkan sağlayan yeni "10-Port USB 3.0" bağlantı merkezini kullanıcılara tanıttı.
USB üzerinden çalışan cihaz sayılarının gün geçtikçe arttığı günümüzde, kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları ürünleri başında USB çoklayıcı ürünler geliyor. Bu doğrultuda kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş bir ürün olan Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, parlak dış gövde yapısına ve 8.69x1.75x1.06" boyutlara sahip. Üzerinde 9 adet USB 3.0 bağlantı yuvası ve 1 adet iPad şarj yuvası yer alan model, gene üzerinde yer alan özel tuşlar ile üç bölüme ayrılmış USB 3.0 bağlantılarının ayrı ayrı kapatılmasına imkan sağlarken, ekstra güç ihtiyacını yanında gelen elektrik kablosu ile karşılayabiliyor.
Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, firmanın testlerine göre USB 3.0 üzerinden 5.0Gbps hızında aktarma yapabiliyor ve mavi LED ışıkları ile konulduğu ortamlarda şık bir görüntü oluşturuyor.
Çok fazla USB 3.0 bağlantı yuvasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunan Satechi 10-Port USB 3.0, firmanın resmi sitesi üzerinden 60$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub
http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin
Nereden satın alabilirim.
Böyle bir alette harici güç bağlantısı şart. USB 3.0 portundan 4,5 watt güç aktarılabilir. Burada 10 tane port var. Belki bir USB 3.0 portu iki tane 2,5 inç diske gerekli elektriği sağlayabilir ama kalkıp da üç ya da dört disk bağlarsanız diskler yeterli gücü alamayacağı için çalışamaz. Fazla bir şey bağlamayacaksanız o güç girişi olmadan da çalıştırabilirsiniz tahminim. Ama işin içine mekanik disk seneryosu girerse harici güç şart.
Dediginizi anlamadim. Asil ayri guc girisi olmasaydi gozumden duserdi benim.
usb 3.0 bulunan makinalara normal flasbellek vs. takıyoruz ve çalışıyor, aynı şekilde bunda da çalışıcaktır.
ş... aklıma gelmişti. :D
evde laptoba standar olarak bağladığım okadar çok şey varki.. ihtiyaç duymuyor diilim. bir şey bağlarım hepsi güzel güzel çalışır.
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