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Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı

6 yıl
3,2b
1
15
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı
Bilgisayarlar ve akıllı mobil cihazlar için ürettiği başarılı aksesuar ürünleri ile tanıdığımız Satechi, bilgisayarlar üzerinde yer alan mevcut USB 3.0 yuvalarını genişletmeye imkan sağlayan yeni "10-Port USB 3.0" bağlantı merkezini kullanıcılara tanıttı.
USB üzerinden çalışan cihaz sayılarının gün geçtikçe arttığı günümüzde, kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları ürünleri başında USB çoklayıcı ürünler geliyor. Bu doğrultuda kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş bir ürün olan Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, parlak dış gövde yapısına ve 8.69x1.75x1.06" boyutlara sahip. Üzerinde 9 adet USB 3.0 bağlantı yuvası ve 1 adet iPad şarj yuvası yer alan model, gene üzerinde yer alan özel tuşlar ile üç bölüme ayrılmış USB 3.0 bağlantılarının ayrı ayrı kapatılmasına imkan sağlarken, ekstra güç ihtiyacını yanında gelen elektrik kablosu ile karşılayabiliyor. 
 
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı
Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, firmanın testlerine göre USB 3.0 üzerinden 5.0Gbps hızında aktarma yapabiliyor ve mavi LED ışıkları ile konulduğu ortamlarda şık bir görüntü oluşturuyor.
Çok fazla USB 3.0 bağlantı yuvasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunan Satechi 10-Port USB 3.0, firmanın resmi sitesi üzerinden 60$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub 
 
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı

http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub Yorum Yaz
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
3'lü priz gibi mübarek..
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 5 yıl
İyi günler
Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin
Nereden satın alabilirim.
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panaanka 4 yıl
bende 2 TB ve 640 GB harddisk var bu ikisini birden çalıştırabilirmi acaba ne diyorsunuz
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dirokzan 6 yıl
MacBook pro icin cok iyi olur 2 usb gerçekten sıkıntı yaratiyor bana keske bir tane daha usb girişi olsaydi
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Hasan07-36 6 yıl
hiachi
Birde ayrıyetten Şarza mı ihtiyac duyuyor bu cihaz gözümden düştü.

Böyle bir alette harici güç bağlantısı şart. USB 3.0 portundan 4,5 watt güç aktarılabilir. Burada 10 tane port var. Belki bir USB 3.0 portu iki tane 2,5 inç diske gerekli elektriği sağlayabilir ama kalkıp da üç ya da dört disk bağlarsanız diskler yeterli gücü alamayacağı için çalışamaz. Fazla bir şey bağlamayacaksanız o güç girişi olmadan da çalıştırabilirsiniz tahminim. Ama işin içine mekanik disk seneryosu girerse harici güç şart.
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MxFxOx 6 yıl
tam aradığım alet , ipad bölümü işi bozmuş ama olsun.
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saintroyo 6 yıl
fiyatı bira daha düşük olsaydı almayı düşünürdüm.. çok güzel bir alet.. harici beslemesi de var, sağlıklı olması açısından bu da güzel..
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
Birde ayrıyetten Şarza mı ihtiyac duyuyor bu cihaz gözümden düştü.
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GoldPunch 6 yıl KAZUYA MISHIMA
hiachi

Birde ayrıyetten Şarza mı ihtiyac duyuyor bu cihaz gözümden düştü.

Dediginizi anlamadim. Asil ayri guc girisi olmasaydi gozumden duserdi benim.
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ziper_gazi_ 6 yıl
yildiray35
usb 2.0 portunu çoklamak için kullanabilir miyiz acaba?

usb 3.0 bulunan makinalara normal flasbellek vs. takıyoruz ve çalışıyor, aynı şekilde bunda da çalışıcaktır.
Gl4dius
güzel bir ürüne benziyor harci diskleri laptopa bağladığın zaman kablo kargaşasını biraz uzağa götürebilecek gibi duruyor

ş... aklıma gelmişti. :D
evde laptoba standar olarak bağladığım okadar çok şey varki.. ihtiyaç duymuyor diilim. bir şey bağlarım hepsi güzel güzel çalışır.
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yildiray35 6 yıl
usb 2.0 portunu çoklamak için kullanabilir miyiz acaba?
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Gl4dius 6 yıl
güzel bir ürüne benziyor harci diskleri laptopa bağladığın zaman kablo kargaşasını biraz uzağa götürebilecek gibi duruyor
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
3'lü priz gibi mübarek..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Çok iyi bir ürün ama fiyat çok olur
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