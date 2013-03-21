Satechi, yeni geliştirdiği USB 3.0 çoklayıcı modelinin satışına başladı

Bilgisayarlar ve akıllı mobil cihazlar için ürettiği başarılı aksesuar ürünleri ile tanıdığımız Satechi, bilgisayarlar üzerinde yer alan mevcut USB 3.0 yuvalarını genişletmeye imkan sağlayan yeni "10-Port USB 3.0" bağlantı merkezini kullanıcılara tanıttı.

USB üzerinden çalışan cihaz sayılarının gün geçtikçe arttığı günümüzde, kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları ürünleri başında USB çoklayıcı ürünler geliyor. Bu doğrultuda kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak geliştirilmiş bir ürün olan Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, parlak dış gövde yapısına ve 8.69x1.75x1.06" boyutlara sahip. Üzerinde 9 adet USB 3.0 bağlantı yuvası ve 1 adet iPad şarj yuvası yer alan model, gene üzerinde yer alan özel tuşlar ile üç bölüme ayrılmış USB 3.0 bağlantılarının ayrı ayrı kapatılmasına imkan sağlarken, ekstra güç ihtiyacını yanında gelen elektrik kablosu ile karşılayabiliyor.

Windows ve Mac işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen Satechi 10-Port USB 3.0 bağlantı merkezi, firmanın testlerine göre USB 3.0 üzerinden 5.0Gbps hızında aktarma yapabiliyor ve mavi LED ışıkları ile konulduğu ortamlarda şık bir görüntü oluşturuyor.

Çok fazla USB 3.0 bağlantı yuvasına ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça faydalı özellikler sunan Satechi 10-Port USB 3.0, firmanın resmi sitesi üzerinden 60$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub

http://www.satechi.net/index.php/satechi-10-port-usb-3-hub