Scythe Ninja işlemci soğutucusu serisi güncellendi

Bilgisayar bileşenleri ile tanıdığımız Scythe'nin tasarımı ile ilgi gören Ninja adlı işlemci soğutucusu, küçük rötuşlarla hafifleyerek yeniden tüketici karşısına çıkıyor.





Scythe Ninja 4, firmanın ninja yıldız bıçaklarından ilham aldığı soğutucu yaprak tasarımını aynen devam ettiriyor. Yaprak grubunun altında ise 6 ısı borusu ile işlemci bloğu yer alıyor. Önceki modellerde sadece işlemci bloğu nikel ile kaplıydı. Scythe bu ayrıcalığı bu kez ısı borularına da tanımış.





Soğutucunun fan kısmında yeni GlideStream 120mm fan yer alıyor. 300 RPM baz dönüş hızına sahip olan fanı kullanıcılar 800, 1150 veya 1500 RPM seviyesine kadar çıkarabiliyor. Fan 800 RPM değerinde çalışırken 12.5 desibel gürültü yayıyor.





Ninja 4 soğutucusu son modelden yüzde 16 daha hafif ve yaklaşık 900gr ağırlığında. Şu anda Avrupa pazarında satışa çıkmaya hazırlanan Scythe Ninja 4 soğutucusu için yaklaşık olarak 37.5 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

http://techreport.com/news/28254/ninja-cooler-goes-on-diet-gets-smarter-fan