Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi Avrupa'da satışa sundu

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik farklı soğutma çözümleri tasarlayan Scythe, hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi Avrupa'da satışa sundu.



Vergiler hariç 34 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip olan Kabuto 2, 132 mm x 140 mm x 130 mm ebatlarında ve yaklaşık 695 gram ağırlığında tasarlanmış. Her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusu bulunan işlemci soğutucusunun ısı boruları bakırdan, yaprakları ise alüminyumdan imal edilmiş vaziyette.



Kabuto 2'de PWM fonksiyonlu 120 mm'lik bir fana yer verilmiş. Fan maksimum 1300 devir / dakika hızında çalışırken 73.39 CFM hava üflüyor ve 26.1 dB ses üretiyor. Kabuto 2'nin işlemci destek yelpazesi ise oldukça geniş. Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine, AMD'nin AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine destek verilmiş.

