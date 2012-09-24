Scythe, yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi Avrupa'da satışa sundu

Haber Editörü
Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik farklı soğutma çözümleri tasarlayan Scythe, hazırladığı yeni işlemci soğutucusu Kabuto 2'yi Avrupa'da satışa sundu.
Vergiler hariç 34 Euro tavsiye edilen perakende satış fiyatına sahip olan Kabuto 2, 132 mm x 140 mm x 130 mm ebatlarında ve yaklaşık 695 gram ağırlığında tasarlanmış. Her biri 6 mm çapında 6 adet ısı borusu bulunan işlemci soğutucusunun ısı boruları bakırdan, yaprakları ise alüminyumdan imal edilmiş vaziyette.
Kabuto 2'de PWM fonksiyonlu 120 mm'lik bir fana yer verilmiş. Fan maksimum 1300 devir / dakika hızında çalışırken 73.39 CFM hava üflüyor ve 26.1 dB ses üretiyor. Kabuto 2'nin işlemci destek yelpazesi ise oldukça geniş. Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 formundaki işlemcilerine, AMD'nin AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, FM1, FM2 formundaki işlemcilerine destek verilmiş.
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Yok hocam sen soğutucunun işlemciye temas ettiği yüzeyin nanometrik düzeyde pürüzsüz olması konusunda kitlenip kalmışsın, bunda PC Labs'daki yol canavarının bir etkisi var gerek herhalde. :) Sonuç olarak, dediğim gibi piyasada üretilmiş çok çeşitli termal macunlar var, gayet yüksek seviyelerde ısıl iletkenlikleri olan ürünler de var. Aşırı ısınmadan dolayı kapanan çoğu bilgisayar vakasında (case, situation) termal macunların yenilendikten sonra bilgisayarların sorunsuz çalışması buna güzel bir örnektir.
Benim dediklerimin onunla alakası bile yok. Pclabstaki yolcanavarını biliyorum çoğu kişi onun gazına geldi mis gibi cpu, gpu larına bile zımpara çekenler olmuştu. Benim anlatmak istediğim çok farklı birşey ama nekadar anlatmaya çalışırsam çalışayım anlaşılmadığını görüyorum. En iyisi boşverin gitsin.
Seninkini de cevaplayayım da bari tam olsun.
Öyle olmuyor. İşlemcinin çevresindeki SFC, Mosfet gibi elemanlar zaten normalde çok ısınan elemanlar. Yani işlemci fanının içerisinden hadi 40 derece sıcaklıkta bir hava bunların üzerine hızla geldiği zaman zaten 60 derece olan bir elemanın etrafında yoğunlaşan sıcak havayı dağıtıyor. O yüzden daha olumlu yönde etki ediyor...
Gerek var kardeşim. Core Contact'ın nasıl işe yaradığını bilmeyen kişi anca böyle bir şey söyler. O ısı borularının içinde hava yok her halde. Isı borusu ısıyı en hızlı uzaklaştıran şeydir. Isı borusu da işlemciye değdiği zaman ısıyı hızlıca alıp uzaklaştırarak uzakta soğur. Böylece işlemciye değen yüzey anında sıcaklık kaybeder. Bu yüzden Core Contact'ın yerini hiç bir şey tutamaz...
Dostum hepsini biliyorum ben bu işlerin ezelinden beridir içerisindeyim merak etme sen, yukarıda okadar yazılan çizilen hiçbirşeyi okumamışsın bile. Core contact okadar başarılıki o yüzden dünyadaki en iyi hava soğutmaların tamamında corecontact kullanılmıyor değilmi?
Fakat diğer yazdığına katılıyorum işlemci bloğundan çıkan havanın mosfetlere ve bloklara üflenmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum ve oradaki esas belirleyici nokta işlemciyi soğutan bloğun nekadar verimli çalışabildiği. Yani tam yük altındayken bile nekadar serin kalabilirse(termal performans) alttaki bloklarada okadar daha serin hava üfleyebilecektir.
Hatta aynı şekilde bu tasarım tipinin işlemci üzerine konumlandırılmış heatsinkede aynı şekilde faydası olacaktır. Yük altında bile peteklerden aşağıya geçen hava 45C olsa aşağıda işlemcinin üzerine konumlandırılmış heatsink daha yüksek sıcaklıkta olacağından gelen görece kendinden daha düşük sıcaklıktaki hava akımının soğutmaya gene katkısı olacağını düşünüyorum.
Fakat şu da var belirtmeden geçmiyim. Temelde corecontac mantığı herzaman daha iyidir çünkü ısı dağıtım bileşenini doğrudan ısı kaynağına ulaştırmak herzaman daha doğrudur. Fakat mevcut corecontact tasarımındaki bakır borularının arasında kalan boşluklar ve oluşan işlemciye temas yüzeyindeki kayıplar önemsiz kalmıyor. Amacımız en yüksek performansı elde etmek ise oradaki minimal kayıplar bile önemlidir ve boş bırakılmamalıdır. Corecontact ler nezaman mükemmel olur o bakır boruları tabanda çubuk çubuk bırakmazlar aşağıda birbirlerine kaynatır ve son yüzeyi traşlayıp dümdüz hale getirirlerse veya bakır boru mantığını daha geliştirip tek bir tane yassı ve geniş bir boru ile doğrudan taban oluşturabilirlerse bununda faydası yüksek olabilir.Sadece fikir.
Kasa kapağında anakarta hava üfleyen büyük bir fan varsa bu işlemci ozaman mantıklı olabilir...
Ağırlığı fena değil bu ebattaki bir soğutucu için. Fan yapraklarını tırtıklı yapmışlar sanırım hava akışını arttırmak için ama bunun ses e olumsuz etkisi olmazmı acaba?
termal macun birbirine tam temas eden 2 yüzey arasında kalan micro boşlukları doldurmak için tasarlanmıştır. O dediğindede olur ama hem normalden daha fazla macun sarfiyatın olur hemde o boşluk kalan kısımlara onu sürerek ısıyı orada doğal olarak bulunması gereken bir metalden daha iyi iletemezsin. En iyi termal macunlar bile sıvı metal bazlıdır yani sıvı halde metali taklit eder ve fiyatı diğer macunlara görede çok daha pahalıdır.
Diğer arkadaşın dediği gibi en başarılı soğutucularda corecontact tasarımını göremezsin. Hem söylediğim sebepler yüzünden hemde okadar paranın karşılığı olarak tüketiciye işçiliği yarım bırakılmış ürünü teslim edemezler. Corecontact ler resmen yarım tasarımdır.
Haklısın, bu yüzden termal macun diye bir şey üretmişler, tam da bu noktada devreye giriyor.
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
Phanteks PH-TC14PE
Noctua NH-D14
Thermaltake Frio Extreme
Prolimatech Genesis
Alpenföhn K2
Bunlar tartışmasız en iyi soğutucular,
Ortak noktaları hiç biri Core Contact kullanmıyor.
core contacta gerek yok hatta hiç gerek yok. Core contact olayı yüzünden bakır boruların temas yüzeyleri arasında ister istemez işlemciye tam temas etmeyen noktalar kalıyor. Kaliteli dolgulanmış ve kapatılmış bir fullplate ile çok daha iyi sonuç çıkacağını düşünüyorum.
İncelemelerini test sonuçlarınıda bir görmek lazım.