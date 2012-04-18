Scythe yeni işlemci soğutucusu Katana 4'ü duyurdu

Dünyanın önde gelen soğutucu üreticilerinden Scythe, dördüncü nesil Katana işlemci soğutucusunu duyurdu. 19 Nisan'dan itibaren, vergiler hariç 21 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan Katana 4, 100 mm x 102.5 mm x 143 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığında dizayn edilmiş.





Intel cephesinden LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 LGA 2011 formundaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise 754, 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, 940 formundaki işlemcilerle kullanılabilen soğutucuya alüminyum yapraklar, üç tane ısı borusu ve nikel kaplama bakır taban eşlik ediyor.





İşlemci soğutucusuyla beraber PWM fonksiyonlu 92 mm'lik fan geliyor. Fan 300 RPM ile 2500 RPM arasında çalışabilmekte. Fan en düşük seviyede çalışırken 7.2 db, en yüksek seviyede çalışırken ise 31.07 db ses çıkarıyor.

