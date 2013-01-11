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Scythe'dan 140 mm'lik iki yeni fan: SlipStream 140XT ve SlipStream 140XT PWM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Scythe, ürün yelpazesine 140 mm çapında iki yeni kasa fanı ekledi: SlipStream 140XT ve SlipStream 140XT PWM.
3-pinli bağlantıya sahip olan SlipStream 140XT'de dört farklı model seçeneği sunulmuş durumda. Her bir model arasında çalışma hızı, hava üfleme performansı ve gürültü seviyesi gibi farklılıklar söz konusu. Bir diğer deyişle donanım tutkunlarının, sessizlik ile performans arasında seçim yapabilmelerine olanak tanınmış. Modellerin teknik özellikleri şu şekilde:
SM1425XT12SL: 
  • Çalışma hızı: 500 devir / dakika (+/- %30)
  • Hava üfleme performansı: 27.2 CFM
  • Gürültü seviyesi: 9.6 dBA
SM1425XT12L:
  • Çalışma hızı: 800 devir / dakika (+ / - %20)
  • Hava üfleme performansı: 43.5 CFM
  • Gürültü seviyesi: 14.3 dBA
SM1425XT12M
  • Çalışma hızı: 1.200 devir / dakika
  • Hava üfleme performansı: 65.2 CFM
  • Gürültü seviyesi: 23.2 dBA
SM1425XT12H
  • Çalışma hızı: 1.700 devir / dakika
  • Hava üfleme performansı: 92.4 CFM
  • Gürültü seviyesi: 36.4 dBA

Isı kontrollü yapısıyla SlipStream 140XT'den ayrılan SlipStream 140XT PWM'in ise yalnızca tek modeli bulunuyor. SM1425XT12M-P'nin, maksimum 1300 devir / dakika hızında çalıştığı, maksimum 70 CFM performansında hava üflediği ve 24.7 dBA seviyesinde gürültü oluşturduğu ifade edilmiş. 
Çalışma ömürleri ortalama 30.000 saat olarak belirlenen ve 500 mm uzunluğuna kabloyla gelen kasa fanlarının üzerine dikkat ederseniz ikişer adet montaj deliği açılmış. Bu sayede, 120 mm'lik fanlara destek verse dahi bilgisayar kasanızla Scythe'ın SlipStream serisini kullanabiliyorsunuz. Küçük ama güzel düşünülmüş bir detay.

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drserk 6 yıl
14cm fanlar için bu değerler sanki ortalama altı değerler gibi değil mi?
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Noctua ve Akasa S-Flow dururken bu fana para verilmez . 5 liralık 3DCool fanlarına benziyor .
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