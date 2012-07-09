Scythe'dan dizüstü bilgisayarlar için 20 cm fanlı soğutucu: M190A

Yaz sıcaklarının tüm etkisini gösterdiği şu günlerde Scythe, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı soğutma çözümünü kullanıma sundu.



Firmanın ''M190A'' kodlu yeni ürünü, 345 mm x 320 mm x 36 mm (en kalın kısmı) ebatlarında ve yaklaşık 740 gram ağırlığında tasarlanmış. Üzerinde iki adet USB portu bulunan ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi USB bağlantısı üzerinden sağlayan soğutucuda 20 cm çapında, mavi LED'li bir fana yer verilmiş. 60.95 CFM hava akışı sunan fan, 500 devir / dakika (± 15%) hızında çalışıyor ve bu hızda çalışırken 18 db civarında ses üretiyor.

Scythe M190A'nın fiyatı ise 25$ olarak belirlenmiş.

