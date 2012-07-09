Scythe'dan dizüstü bilgisayarlar için 20 cm fanlı soğutucu: M190A

Haber Editörü
Yaz sıcaklarının tüm etkisini gösterdiği şu günlerde Scythe, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı soğutma çözümünü kullanıma sundu.
Firmanın ''M190A'' kodlu yeni ürünü, 345 mm x 320 mm x 36 mm (en kalın kısmı) ebatlarında ve yaklaşık 740 gram ağırlığında tasarlanmış. Üzerinde iki adet USB portu bulunan ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi USB bağlantısı üzerinden sağlayan soğutucuda 20 cm çapında, mavi LED'li bir fana yer verilmiş. 60.95 CFM hava akışı sunan fan, 500 devir / dakika (± 15%) hızında çalışıyor ve bu hızda çalışırken 18 db civarında ses üretiyor.
Scythe M190A'nın fiyatı ise 25$ olarak belirlenmiş.
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Şu an bakıyorum. Söke'de 35 Derece. Bizim Kuşadası'nda da 36 derecedir. Dün veya ondan önceki gün de 39 dereceydi.
Notebook üreticileri ne yapsın ki? Böyle aşırı sıcak olduktan sonra. Yapabilecekleri pek bir şey yok.
Bir çok tekno markette bir işe yaramayan 5 para etmeyecek plastik yüzeyli notebook soğutcuları satılıyor. Faydasından çok zararı oluyor bunların. Bu soğutucuların metal aksamlı olanı makbuldür. Fanı da olursa bir adım daha önce olur.
Şöyle söyleyim. Kocaman fanı olan plastik yüzeyli bir soğutucu fanı olmayan ama metal yüzeyli bir soğutucu kadar iş görmüyor. Değerlendirmede fan her zaman ikinci kriter.
Haberi paylaşman güzel eyvallah ama kesinlikle yüzeyi hangi malzemeden bahsetmen gerekirdi
Şu yukarıdaki ürünün tamı tamamına aynı olan soğutucu 14.90 TL.
25 Dolar değil, 25 lira da değil...
14.9 TeeLee
urun.gittigidiyor.com/...
Nasıldır ki bu? Ses seviyesi rahatsız eder mi acaba?
Bu 25 lira civarı, haberdeki 25 dolar
Bir yerde böyle USB üzerinden güç çeken soğutucular para tuzağı diye okumuştum yanlış mıyım ?
Bi yandan soğuturken bi yandan da güç çektiği için ısıtıyor tabiki. Bu kadar kişi boşa kullanmıyor.. Yani ısıttığından çok soğutuyor..
Usbden çalışan soğutucularun avantajı da var dezavantajı da var.Avantajı rahat taşınabilir olması çünkü adaptör ile çalışanlar gibi ek güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.Dezavantajları ise bilgisayardan güç çektiği için ek ısınma yapıyor.Zaten usb çıkışları 5 volt adaptörle çalışanlar gibi asla soğutma sağlayamaz.Ayrıca ayarlı adaptör varsa hız da ayarlanabiliyor.En önemli dezavantajlarından biri bence bir sorun olsa bilgisayara da zarar verecek olmasıdır.