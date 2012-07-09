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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Scythe'dan dizüstü bilgisayarlar için 20 cm fanlı soğutucu: M190A

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
17
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Yaz sıcaklarının tüm etkisini gösterdiği şu günlerde Scythe, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı soğutma çözümünü kullanıma sundu.
Firmanın ''M190A'' kodlu yeni ürünü, 345 mm x 320 mm x 36 mm (en kalın kısmı) ebatlarında ve yaklaşık 740 gram ağırlığında tasarlanmış. Üzerinde iki adet USB portu bulunan ve ihtiyaç duyduğu enerjiyi USB bağlantısı üzerinden sağlayan soğutucuda 20 cm çapında, mavi LED'li bir fana yer verilmiş. 60.95 CFM hava akışı sunan fan, 500 devir / dakika (± 15%) hızında çalışıyor ve bu hızda çalışırken 18 db civarında ses üretiyor.
Scythe M190A'nın fiyatı ise 25$ olarak belirlenmiş.

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DH Misafiri 7 yıl
macbook için şart wallahi.tonla para verdik bu kadar mı ısınır ya çıldırıyorum resmen...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ama şu anda Apple a da diğer notebok üreticilerine de hiç bir lafım yok. Çünkü normalde yazları sıcaklar 26-28 derece olurdu.

Şu an bakıyorum. Söke'de 35 Derece. Bizim Kuşadası'nda da 36 derecedir. Dün veya ondan önceki gün de 39 dereceydi.

Notebook üreticileri ne yapsın ki? Böyle aşırı sıcak olduktan sonra. Yapabilecekleri pek bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla
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Virtual Reality 7 yıl
Haberi yayınlayan arkadaşım. Bu ürünün üzeri plastikmi Metalmi onu yazsaydın önce, bir notebook soğutucusunda en önemli kriter üst yüzeyinde kullanılan malzemedir.
Bir çok tekno markette bir işe yaramayan 5 para etmeyecek plastik yüzeyli notebook soğutcuları satılıyor. Faydasından çok zararı oluyor bunların. Bu soğutucuların metal aksamlı olanı makbuldür. Fanı da olursa bir adım daha önce olur.
Şöyle söyleyim. Kocaman fanı olan plastik yüzeyli bir soğutucu fanı olmayan ama metal yüzeyli bir soğutucu kadar iş görmüyor. Değerlendirmede fan her zaman ikinci kriter.
Haberi paylaşman güzel eyvallah ama kesinlikle yüzeyi hangi malzemeden bahsetmen gerekirdi
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mmkocak 7 yıl
Nasıl soğutucu olursa olsun üzeri alüminyum olmadıktan sonra pek de faydalı birşey olmuyor. Evde yere koyuyorum taşın üstüne laptopu o bile soğutuyor bu yüzden alüminyum olması çok önemli.
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tenghis 7 yıl
Bunun bir benzerini geçen haftasonu carrefour dan 9.90tl ye aldım. Tek eksiği usb çıkışının olmaması. Soğutması Mersin sıcağında bile yeterli. Böyle bir cihaza 25$ verilmez.
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emre367 7 yıl
şu an resimdekine birebir benzeyen thermaltake ürünü 20 cm fanlı bir soğutucu var pc nin altında. gerçekten işe yarıyor tavsiye ederim arkadaşlar fakat 25$ tuzluymuş biraz.
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OverClocK1ng 7 yıl
25 Dolar pahalı. 25 lira da pahalı. Bugün alacağım ürünlerin listesini hazırladım. Kredi kartı hesap kesiminden sonra alacağım.
Şu yukarıdaki ürünün tamı tamamına aynı olan soğutucu 14.90 TL.
25 Dolar değil, 25 lira da değil...
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OverClocK1ng 7 yıl
Al canım, al gülüüüm, al bi taneeem....

14.9 TeeLee


urun.gittigidiyor.com/...
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fuckulteli 7 yıl
06_EMRE
vatanbilgisayar.com/...

Nasıldır ki bu? Ses seviyesi rahatsız eder mi acaba?
Bu 25 lira civarı, haberdeki 25 dolar
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akyurt 7 yıl
en kral soğutucu bile yazın fayda etmıyor. alayı fos..
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yusuforhan 7 yıl
Yanlışım varsa düzeltin ancak ben şöyle biliyorum, USB üzerinden güç çekildiğinde laptop'un pil kısmı ısınmıyor mu ?
Bir yerde böyle USB üzerinden güç çeken soğutucular para tuzağı diye okumuştum yanlış mıyım ?
2 Yanıt Yanıtla
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pohuman 7 yıl yusuforhan
yusuforhan

Yanlışım varsa düzeltin ancak ben şöyle biliyorum, USB üzerinden güç çekildiğinde laptop'un pil kısmı ısınmıyor mu ?

Bir yerde böyle USB üzerinden güç çeken soğutucular para tuzağı diye okumuştum yanlış mıyım ?

Bi yandan soğuturken bi yandan da güç çektiği için ısıtıyor tabiki. Bu kadar kişi boşa kullanmıyor.. Yani ısıttığından çok soğutuyor..
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herdogan80 7 yıl yusuforhan
yusuforhan
Yanlışım varsa düzeltin ancak ben şöyle biliyorum, USB üzerinden güç çekildiğinde laptop'un pil kısmı ısınmıyor mu ?
Bir yerde böyle USB üzerinden güç çeken soğutucular para tuzağı diye okumuştum yanlış mıyım ?

Usbden çalışan soğutucularun avantajı da var dezavantajı da var.Avantajı rahat taşınabilir olması çünkü adaptör ile çalışanlar gibi ek güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.Dezavantajları ise bilgisayardan güç çektiği için ek ısınma yapıyor.Zaten usb çıkışları 5 volt adaptörle çalışanlar gibi asla soğutma sağlayamaz.Ayrıca ayarlı adaptör varsa hız da ayarlanabiliyor.En önemli dezavantajlarından biri bence bir sorun olsa bilgisayara da zarar verecek olmasıdır.
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