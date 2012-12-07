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Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III
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Radyatör, soğutma bloğu, su pompası, su hortumu ve su tankı gibi parçalarla tek tek uğraşmak istemeyen hız aşırtma tutkunlarına, hepsi bir arada su soğutma çözümlerinin göz kırptığını söylemek mümkün. Corsair, NZXT, Zalman ve Cooler Master firmalarının ardından yeni bir hamle Scythe cephesinden geldi. Scythe, Apsalus III olarak isimlendirdiği yeni hazır su soğutma sistemini duyurdu.
Intel'in LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilerine; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM1 işlemcilerine destek veren Apsalus III, 150.5 mm x 119 mm x 27 mm ebatlarında (fan hariç) ve 660 gram ağırlığında (fan dahil) bir radyatöre sahip. Radyatörün üzerine yine Scythe üretimi 120 mm çapında bir fan monte edilmiş. Bu fan, sabit 1200 devir / dakika hızında çalışıyor, 66.5 CFM performansında hava üflüyor ve 24.5 dB seviyesinde ses çıkarıyor. Su soğutma sisteminin kutu içeriğindeki fanın, sabit devirde çalışmasından memnun kalmayanlar, sonradan ısı kontrollü 120 mm'lik bir fanla değişim yapabilir.
Bakır soğutma bloğunu bünyesinde barındıran su pompasının çapı 72.3 mm, yüksekliği ise 27.3 mm. Anakartın üzerindeki  RAM'lerle herhangi bir çakışma problemi bulunmayan su pompası için belirlenen hata öncesi kullanım süresi 25.000 saat civarında. Çift yönlü, kauçuk su hortumlarının uzunluğu ise 32.6 cm.
Scythe, Apsalus III modelini, 6.980 Japon Yeni (~154 TL) fiyat etiketiyle satmayı planlıyor.
Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III
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Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III
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Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III
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http://www.scythe.co.jp/ Yorum Yaz
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tahir40 6 yıl
Corsair H60'a benziyor... Devir ayarı yok, tek 12cm fan ve ince radyatör...
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HiqhWoltage 6 yıl
24.5 db yine de az. Fan devri olmaması kötü. Fiyatı pahalı geldi bana.
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IceRulez 6 yıl
intikam91
bu aralar bu hepsi bir arada çözümleri iyice yaygınlaşmaya başladı umarım artan rekabet bfiyatlara güzel bir şekilde yansır.Birde hepsi bir arada diyince benim aklıma ilk her şeyi sıvı soğutma ile çalıştırıyomuş gibi geliyor. Aslında öyle olsa çok daha güzel olur. GPU,CPU,PSU, ANAKART,RAM hepsi birden sıvı soğutmaya bağlansa 10 numara olur bence.

söylediğin yok değil var.
extreme su soğutma sistemleri mevcut 4 gpu.cpu.ramler.ve mainboard chipsets için
varsa paran basıp alırsın extreme soğutma sistemlerini
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intikam91 6 yıl
bu aralar bu hepsi bir arada çözümleri iyice yaygınlaşmaya başladı umarım artan rekabet bfiyatlara güzel bir şekilde yansır.
Birde hepsi bir arada diyince benim aklıma ilk her şeyi sıvı soğutma ile çalıştırıyomuş gibi geliyor. Aslında öyle olsa çok daha güzel olur. GPU,CPU,PSU, ANAKART,RAM hepsi birden sıvı soğutmaya bağlansa 10 numara olur bence.
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