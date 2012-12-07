Scythe'tan hepsi bir arada su soğutma çözümü: Apsalus III

Radyatör, soğutma bloğu, su pompası, su hortumu ve su tankı gibi parçalarla tek tek uğraşmak istemeyen hız aşırtma tutkunlarına, hepsi bir arada su soğutma çözümlerinin göz kırptığını söylemek mümkün. Corsair, NZXT, Zalman ve Cooler Master firmalarının ardından yeni bir hamle Scythe cephesinden geldi. Scythe, Apsalus III olarak isimlendirdiği yeni hazır su soğutma sistemini duyurdu.



Intel'in LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcilerine; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM1 işlemcilerine destek veren Apsalus III, 150.5 mm x 119 mm x 27 mm ebatlarında (fan hariç) ve 660 gram ağırlığında (fan dahil) bir radyatöre sahip. Radyatörün üzerine yine Scythe üretimi 120 mm çapında bir fan monte edilmiş. Bu fan, sabit 1200 devir / dakika hızında çalışıyor, 66.5 CFM performansında hava üflüyor ve 24.5 dB seviyesinde ses çıkarıyor. Su soğutma sisteminin kutu içeriğindeki fanın, sabit devirde çalışmasından memnun kalmayanlar, sonradan ısı kontrollü 120 mm'lik bir fanla değişim yapabilir.



Bakır soğutma bloğunu bünyesinde barındıran su pompasının çapı 72.3 mm, yüksekliği ise 27.3 mm. Anakartın üzerindeki RAM'lerle herhangi bir çakışma problemi bulunmayan su pompası için belirlenen hata öncesi kullanım süresi 25.000 saat civarında. Çift yönlü, kauçuk su hortumlarının uzunluğu ise 32.6 cm.



Scythe, Apsalus III modelini, 6.980 Japon Yeni (~154 TL) fiyat etiketiyle satmayı planlıyor.



http://www.scythe.co.jp/