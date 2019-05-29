Sea Of Solitude, 5 Temmuz’da piyasaya çıkıyor

Berlin merkezli Jo-Mei stüdyosu tarafından 2015 yılında duyurulan ve 2016 yılında EA tarafından yayınlanmak üzere şirket saflarına katılan adventure oyunu Sea of Solitude’un çıkış tarihi belli oldu. Oldukça uzun bir geliştirme sürecinin ardından oyun nihayet 5 Temmuz’da PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürülecek.

Sel altında kalan bir şehirde tek başına kalan ve yalnızlığının üstesinden gelmeye çalışacak olan Kay adlı kadın karakteri yöneteceğimiz oyun, üçüncü bakış açısına sahip. Kötü anılarımızı ortadan kaldırmak için mücadele edeceğimiz oyunda farklı türde canavarlarla karşılaşıp bulmacaların üstesinden geldikçe oyun dünyasının daha anlamlı hale gelmeye başlayacağı belirtiliyor.

“Canavarlarınla tanış. Kendinle tanış. Korkularınla yüzleş. Işığı takip et.” gibi ifadelerin kullanıldığı kısa tanıtım videosunu Twitter üzerinden paylaşan EA, oyunun Origin mağazasından 19.99 dolara ön siparişe açıldığını duyurmuş durumda. Oyun Türkiye’den 19,99 euro karşılığı edinilebiliyor.



Jo-Mei Stüdyosunun CEO’su Cornelia Geppert yaptığı açıklamada, “Sea of Solitude, yalnızlık gerçeğine odaklanırken oyuncuların, canlandırdığı karaktere acımasına ve üzülmesine neden oluyor. Oyun için özel hayatımın çok hassas bir döneminde hazırlanmış; ortaya koyduğum en sanatsal ve kişisel proje oldu diyebilirim. Karakterlerin duygular göz önünde bulundurularak hazırlanması süreci, ekip arkadaşlarım için de çok anlam ifade ediyor. Kay’in kendini bulma ve iyileşme sürecini çok kısa bir süre içinde deneyimleyeceğiniz için çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullanmış.

Sea of Solitude, EA’nın “EA Originals” çatısı altında piyasaya süreceği ikinci oyun olacak. Mevcut döviz kurunda yaklaşık 135TL’ye ön sipariş verilen oyunu merakla bekleyenlerden değilseniz, oyunun indirime girmesini ya da Origin Access hizmetine gelmesini beklemeyi tercih edebilirsiniz.

https://twitter.com/EA/status/1133372449913917440