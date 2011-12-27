SeaSonic'den 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

Seasonic ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir güç kaynağı daha ekliyor. P-1000XP kod adını taşıyan 1000 Watt (1kW) kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile aynı zamanda yüksek verimlilik vaad ediyor. Üzerinde 6 adet PCIe güç konnektörü bulunan güç kaynağı, tekli 12v rail tasarımını baz alıyor ve 83 Amper sağlayabiliyor.

Sanyo Denki tarafından geliştirilen 120mm çapında San Ace fan ile gelen güç kaynağı bu sayede farklı kullanım senaryolarına bağlı olarak sessizlik sağlayabiliyor zira bu fan, sistemin güç tüketimi 400 Watt'ın üzerine çıkmadığı sürece devreye girmiyor. Crossfire X ve SLI gibi çoklu GPU kurulumları ile uyumlu olan güç kaynağı, kısa devre-yüksek akım-yüksek voltaj gibi modern güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetmine de olanak tanıyan SeaSonic Platinum P-1000XP, Avrupa'da 300 Avro civarında bir fiyatlandırma ve 7 yıllık garanti ile sunuluyor.