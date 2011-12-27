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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SeaSonic'den 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,6b
1
26
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seasonic ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir güç kaynağı daha ekliyor. P-1000XP kod adını taşıyan 1000 Watt (1kW) kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile aynı zamanda yüksek verimlilik vaad ediyor. Üzerinde 6 adet PCIe güç konnektörü bulunan güç kaynağı, tekli 12v rail tasarımını baz alıyor ve 83 Amper sağlayabiliyor.
Sanyo Denki tarafından geliştirilen 120mm çapında San Ace fan ile gelen güç kaynağı bu sayede farklı kullanım senaryolarına bağlı olarak sessizlik sağlayabiliyor zira bu fan, sistemin güç tüketimi 400 Watt'ın üzerine çıkmadığı sürece devreye girmiyor. Crossfire X ve SLI gibi çoklu GPU kurulumları ile uyumlu olan güç kaynağı, kısa devre-yüksek akım-yüksek voltaj gibi modern güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetmine de olanak tanıyan SeaSonic Platinum P-1000XP, Avrupa'da 300 Avro civarında bir fiyatlandırma ve 7 yıllık garanti ile sunuluyor. 

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Aѕℓαη66™ 7 yıl
harika bisey platinium ustelik. Ihtiyac olmadigi halde alacak gibi arastirdim saglam urun

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rockerroll 7 yıl
Yeni sisteme çok düşündüm ve sonunda bunda karar kaldım, biraz tuzlu oldu en azından fazlalıkları satıp aldım içim rahat, dahada degismem sanırım. Temel sağlam oldu :)
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iceman_54 7 yıl rockerroll
rockerroll

Yeni sisteme çok düşündüm ve sonunda bunda karar kaldım, biraz tuzlu oldu en azından fazlalıkları satıp aldım içim rahat, dahada degismem sanırım. Temel sağlam oldu :)

Bu power 2 tane 690 ı 3 tane 7970 i 2 x 590 ı çalıştırabiliyormuş 7970 li olanına bizzat şahit oldum, ben ilerde 2x 690 la kullanabilmek için almıştım, almamdaki bir diğer iki etkende alacağım zamanda dünyadaki en iyi voltaj regülasyonunu yapan devreyle donatılmış olması ve mühandislik harikası olmasıydı ki iki etken de hala geçerli :D
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Santino Santorelli 7 yıl
power dedin mi seasonic..gerisi faso fiso hikaye boş..
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iceman_54 7 yıl Santino Santorelli
spacecake

power dedin mi seasonic..gerisi faso fiso hikaye boş..

Aynen doğru dedin bende de bunun aynısından var adamlar harbiden yapmış banamısın demiyor aynen fanının çalıştığını bende görmedim daha
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eXXeLanCCe 7 yıl fx57
fx57





 

Seasonic ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir güç kaynağı daha ekliyor. P-1000XP kod adını taşıyan 1000 Watt (1kW) kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile aynı zamanda yüksek verimlilik vaad ediyor. Üzerinde 6 adet PCIe güç konnektörü bulunan güç kaynağı, tekli 12v rail tasarımını baz alıyor ve 83 Amper sağlayabiliyor.

 

Sanyo Denki tarafından geliştirilen 120mm çapında San Ace fan ile gelen güç kaynağı bu sayede farklı kullanım senaryolarına bağlı olarak sessizlik sağlayabiliyor zira bu fan, sistemin güç tüketimi 400 Watt'ın üzerine çıkmadığı sürece devreye girmiyor. Crossfire X ve SLI gibi çoklu GPU kurulumları ile uyumlu olan güç kaynağı, kısa devre-yüksek akım-yüksek voltaj gibi modern güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

 

Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetmine de olanak tanıyan SeaSonic Platinum P-1000XP, Avrupa'da 300 Avro civarında bir fiyatlandırma ve 7 yıllık garanti ile sunuluyor. 

 


400 watt 'ın üzerine çıkmadıkça yazılmış ama yanlış %30 yani 300watt üzerinde fan devreye giriyor.Bu onun Dünyanın en iyi en mükemmel psu'su olmaktan alıkoymuyor.Fiyatı biraz tuzlu hala teknobiyotikte şuan 605tl
teknobiyotik.com/...
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29tr 7 yıl
bende Seasonic X-760 80+ Plus Gold 760W kullanıyorum gerçekten muhteşem cihaz ekran kartım iyi olmadığı için fanında çalıştığını görmek nasip olmadı paslanacak diye korkuyorum ben tekno biyotik in indiriminden almıştım uygun fiyata kutusun dan kadife kılıfına kadar kalite
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Rindaman 7 yıl
bu güç kaynağı bambaşka bir şey.
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xLmNt13 7 yıl
takılabilir kablolar olması gerçekten iyi gereksiz kablo olmuyor
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eXXeLanCCe 7 yıl
Seasonic X-760 80+ Plus Gold 760W almak istiyorum nereden alayım dersiniz?
Vatan malesef satmıyor.Hepsiburada da Akortek te var Eksen de Nova da var.
En uygun fiyat Akortek te 362 tl.
i5 2500k gtx 570 alacağım ilerde slı yapacağım sanırım yeter.
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ForceOfMature 7 yıl
S.sonic ürünleri muazzam kaliteli ,80+ gold 750w kullanıyorum tak çıkar kablolu çok memnunum,belki çoğunuz için bağlayıcı olmaz ama kutusu ve kablolar için gelen çanta ve keseleride çok orjinal kalite her yerinden akıyor tavsiye ederim..
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unsalonarici 7 yıl
Bence Seasonic bu işin kralı.
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yayluu 7 yıl
X760 kullanıyorum gtx460 ile, daha fanının döndüğünü görmedim. 2 ay oldu fanda toz yok. İmkanı olana sonuna kadar tavsiye ederim bu ürünü. Ömürlük...
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HiqhWoltage 7 yıl yayluu
yayluu

X760 kullanıyorum gtx460 ile, daha fanının döndüğünü görmedim. 2 ay oldu fanda toz yok. İmkanı olana sonuna kadar tavsiye ederim bu ürünü. Ömürlük...

Merhaba, bir şey sorabilir miyim ?

Psu'nun fanı alta gelecek şekilde mi yerleştirdiniz yoksa üste gelecek şekilde mi ?
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semih22 7 yıl
evet burda mevcut aynısı satılıyor teknobiyotikte. teknobiyotik.com/...
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