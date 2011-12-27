SeaSonic'den 1000 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Seasonic ürün gamına yüksek kapasiteli yeni bir güç kaynağı daha ekliyor. P-1000XP kod adını taşıyan 1000 Watt (1kW) kapasiteli güç kaynağı, 80Plus Platinum sertifikası ile aynı zamanda yüksek verimlilik vaad ediyor. Üzerinde 6 adet PCIe güç konnektörü bulunan güç kaynağı, tekli 12v rail tasarımını baz alıyor ve 83 Amper sağlayabiliyor.
Sanyo Denki tarafından geliştirilen 120mm çapında San Ace fan ile gelen güç kaynağı bu sayede farklı kullanım senaryolarına bağlı olarak sessizlik sağlayabiliyor zira bu fan, sistemin güç tüketimi 400 Watt'ın üzerine çıkmadığı sürece devreye girmiyor. Crossfire X ve SLI gibi çoklu GPU kurulumları ile uyumlu olan güç kaynağı, kısa devre-yüksek akım-yüksek voltaj gibi modern güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
Modüler yapısı ile kasa içi kablo yönetmine de olanak tanıyan SeaSonic Platinum P-1000XP, Avrupa'da 300 Avro civarında bir fiyatlandırma ve 7 yıllık garanti ile sunuluyor.
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Bu power 2 tane 690 ı 3 tane 7970 i 2 x 590 ı çalıştırabiliyormuş 7970 li olanına bizzat şahit oldum, ben ilerde 2x 690 la kullanabilmek için almıştım, almamdaki bir diğer iki etkende alacağım zamanda dünyadaki en iyi voltaj regülasyonunu yapan devreyle donatılmış olması ve mühandislik harikası olmasıydı ki iki etken de hala geçerli :D
Aynen doğru dedin bende de bunun aynısından var adamlar harbiden yapmış banamısın demiyor aynen fanının çalıştığını bende görmedim daha
400 watt 'ın üzerine çıkmadıkça yazılmış ama yanlış %30 yani 300watt üzerinde fan devreye giriyor.Bu onun Dünyanın en iyi en mükemmel psu'su olmaktan alıkoymuyor.Fiyatı biraz tuzlu hala teknobiyotikte şuan 605tl
teknobiyotik.com/...
Vatan malesef satmıyor.Hepsiburada da Akortek te var Eksen de Nova da var.
En uygun fiyat Akortek te 362 tl.
i5 2500k gtx 570 alacağım ilerde slı yapacağım sanırım yeter.
Merhaba, bir şey sorabilir miyim ?
Psu'nun fanı alta gelecek şekilde mi yerleştirdiniz yoksa üste gelecek şekilde mi ?